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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Перерыв
Ахмат
0'
7' Желтая карточка
Файзуллаев Аббосбек
19' Красная карточка
Виллиан
33' Желтая карточка
Камило Рейжерс
39' Желтая карточка
Семёнов Андрей
44' Желтая карточка
Дивеев Игорь

Ход матча

7'
Файзуллаев Аббосбек
 
19'
Виллиан
 
32'
Дивеев Игорь
Мендес Виктор
 
33'
 
Камило Рейжерс
39'
 
Семёнов Андрей
44'
Дивеев Игорь
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 148
ЦСКА Москва 91.9% (136)
X 2% (3)
Ахмат 6.1% (9)
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49
Тороп
Владислав
5
Зделар
Саша
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
22
Гайич
Милан
III
88
Мендес
Виктор
10
Обляков
Иван
77
Агапов
Илья
21
Файзуллаев
Аббосбек
9
Чалов
Фёдор
11
Мусаев
Тамерлан
88
Шелия
Гиорги
15
Семёнов
Андрей
75
Гандри
Надер
5
Шатара
Милош
55
Тодорович
Дарко
94
Тимофеев
Артём
16
Камило
Рейжерс
8
Богосавац
Мирослав
10
Садулаев
Лечи
9
Агаларов
Гамид
98
Ковачев
Светослав
ЦСКА Москва
3-4-3
Ахмат
3-4-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 6 побед

33 матча

75.8%
12.1%
12.1%
25 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

51.5%
39.4%
9.1%
17 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.81
0.47

Среднее время на гол

110
191

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.39
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 9 (5) 0.38
Заболотный Антон 8 (1) 0.33
Файзуллаев Аббосбек 3 0.13
Давила Виктор 3 0.13
Мусаев Тамерлан 3 0.13
Гайич Милан III 3 0.13
Обляков Иван 2 0.08
Мухин Максим 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.21
Ковачев Светослав 3 0.13
Агаларов Гамид 3 (2) 0.13
Ильин Владимир 2 0.08
Тимофеев Артём 2 0.08
Бериша Бернард 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 2
Зделар Саша 5 0
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Камилов Владислав 4 0
Бериша Бернард 4 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ахмат
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
5
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ахмат
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

16
9
ЦСКА Москва
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Ахмат
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
6
26%
4
50%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
2
25%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
8
53%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
5
25%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
6
30%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Забито

41
22
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
6
15%
2
9%
1-15
4
10%
4
18%
16-30
8
20%
8
36%
31-45
7
17%
1
5%
46-60
9
22%
4
18%
61-75
7
17%
3
14%
76-90

Пропущено

33
35
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
7
20%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
5
15%
14
40%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
8
24%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1
Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ахмат

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
9
4
7
2.5
1
11
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
1
10
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
15
8
13
10
1.5
4
19
7
16
2.5
1
22
2
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 24 9 11 4 43 - 31 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 12 7 4 1 24 - 12 25
4.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 0:0 Заявка 12 2 3 7 7 - 16 9
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится во вкладке "Матч".
  • Перерыв
    Перерыв! ЦСКА - "Ахмат"  (Грозный) - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Агаларов в центре поля подтолкнул Облякова.
  • Угловой
    45'
    Удар Садулаева слева с пятнадцати метров в ближний угол Тороп отразил. Лечи исполлнил и подачу от углового флага. "Стандарт" у гостей опасным не получился.
  • Желтая карточка
    45'
    А вот в центре штрафной площади на опережение сыграл Агаларов и получил удар ногой от Дивеева. Защитнику ЦСКА показана жёлтая карточка.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Шафеев в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Файзуллаев от углового флага навесил к ближней штанге. Скидка получилась в центр...
  • Травма, повреждение
    44'
    Тодоровичу потребовалась помощь медиков после неудачного стыка с Агаповым. Пауза в матче.
  • Опасный момент
    43'
    Удар Мусаева справа с дальней дистанции  получился с рикошетом. Шелия в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • 42'
    Облякова соперники не пропустили вперёд по правому флангу. Пришлось Ивану делать передачу на свою половину поля.
  • 41'
    "Ахмат" всё чаще начинает применять прессинг на чужой половине поля, который временами оказывается эффективным. Гостям удаётся перехватывать мяч.
  • Желтая карточка
    40'
    Семёнов на фланге сбил Файзуллаева и получил жёлтую карточку.
  • 39'
    Мусаев слева ворвался в штрафную площадь, где его прострел в центр заблокировал Семёнов.
  • Фол, нарушение
    38'
    Чалов перед своей штрафной площадью получил по ногам от Тимофеева. ЦСКА приходится обороняться всей командой.
  • 37'
    Удар Садулаева с девятнадцати метров заблокировал Мойзес.
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    • Фол, нарушение
      36'
      Агаларову в чужой штрафной площади мяч отскочил в руку.
    • 34'
      Неудачно армейцы разыграли штрафной удар. Гости попытались убежать в контратаку, но Тороп вовремя выдвинулся за пределы штрафной площади и прервал заброс вперёд.
    • Желтая карточка
      33'
      Камило за удар локтем Файзуллаева получил жёлтую карточку. Немногим более тридцати метров до ворот.
    • Замена
      32'
      Замена в составе ЦСКА: вместо Виктора Мендеса на поле вышел Игорь Дивеев.
    • Фол, нарушение
      31'
      Садулаев на чужой половине поля пошёл на Зделара и наступил на ногу Саше, после того, как он успел выбить мяч вперёд.
    • 30'
      Камило на фланге в подкате выбил мяч у Файзуллаева.
    • 29'
      Садулаев попытался справа отправить вперёд Тодоровича, но против Дарко плотно сыграл Мойзес, не позволив войти в штрафную площадь.
    • Фол, нарушение
      28'
      Чалов у центрального круга руками прихватил Агаларова.
    • 27'
      Садулаев слева прошёл вперёд, а вот прострелил к линии штрафной площади исполнил точно в ноги сопернику.
    • 26'
      Обляков со штрафного сделал заброс на Агапова, который головой пробил правее ворот.
    • Угловой
      24'
      Обляков исполнил подачу от углового флага. Мяч полетал над штрафной площадью и был выбит.
    • 23'
      Обляков сделал заброс в штрафную площадь на Файзуллаева. Аббосбеку под давлением соперников пришлось уйти вправо.
    • 22'
      Столичная команда и в меньшинстве старается держать мяч. Количество передач у центрального круга начинает увеличиваться.
    • 21'
      "Ахмат" расположился на чужой половине поля. Игра в большинстве совсем скоро может изменить и ситуацию на поле.
    • Красная карточка
      20'
      После просмотра повторов Шаффев отменил жёлтую карточку Виллиану и заменил её на красную.
    • Видеоповтор
      19'
      ВАР проверяет эпизод. Цвет карточки может измениться для Виллиана. Шафеев отправился смотреть повторы.
    • Желтая карточка
      18'
      Виллиан на фланге наступил на ногу Садулаеву и получил жёлтую карточку.
    • 17'
      Большинство атак ЦСКА развивает через левый фланг, где активны Файзуллаев с Агаповым, а к ним по ситуации смещается Обляков.
    • 16'
      После заброса слева от Файзуллаева Чалов сделал скидку на Мусаева, которую соперники перехватили.
    • 15'
      Армейцы постепенно поджимают соперника к штрафной площади. Розыгрыши проходят всё ближе к воротам, но при этом ударов не прибавляется.
    • 14'
      Удар Облякова слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • 13'
      Позиционную атаку организовали гости. Тодорович справа получил пас от Ковачева, прошёл вперёд и навесил на Садулаева, который в падении через себя пробил немного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      12'
      Зделар в центре поля толкнул в спину Садулаева.
    • 11'
      Армейцы расположились у центрального круга и переводят мяч с фланга на фланг. Свободных зон в обороне грозненской команды они не находят.
    • Желтая карточка
      10'
      Файзуллаев у центрального круга руками прихватил за футболку Богосаваца и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Угловой
      9'
      Прострел Агапова слева в штрафную площадь привёл к первому угловому удару в матче. Обляков от углового флага навесил к воротам, где вверху никто из партнёров бороться не стал.
    • 8'
      Файзуллаев справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где оказался один Шатара, который мяч из штрафной площади и выбил.
    • Фол, нарушение
      7'
      Шатара на фланге руками остановил Облякова.
    • 6'
      "Ахмату" в первые минуты встречи закрепиться на чужой половине поля никак не удаётся. Гости всё своё время посвящают обороне.
    • 5'
      Обляков справа сделал заброс к дальней штанге на Агапова. Скидку Ильи к воротам перехватил Шелия.
    • 4'
      ЦСКА активно переводит мяч с фланга на фланг, но по бровкам столичной команде вперёд продвигаться не удаётся. Забросы хозяев к чужой штрафной площади прерываются.
    • 3'
      Заброс Фпйзуллаева вперёд соперники перехватили, но после нескольких отскоков мяч вернулся к Аббосбеку.
    • 2'
      ЦСКА играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Ахмат" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "ВЭБ Арене"!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Дивеев Игорь получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Семёнов Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Камило Рейжерс получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Мендес Виктор уходит с поля. Дивеев Игорь выходит вместо него
    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - Виллиан Роша увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 17'
      Виллиан Роша получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Файзуллаев Аббосбек получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    91.9% (136)
    Ничья
    2% (3)
    Ахмат
    6.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    28.45% (33)
    Нет
    71.55% (83)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    39.9% (59)
    2:1 ЦСКА Москва
    12.8% (19)
    3:1 ЦСКА Москва
    8.8% (13)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.1% (12)
    3:0 ЦСКА Москва
    6.1% (9)
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    ЦСКА Москва
    Ахмат
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