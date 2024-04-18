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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 45
ЦСКА Москва 93.3% (42)
X 2.2% (1)
Ахмат 4.4% (2)
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ЦСКА Москва
Ахмат

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 6 побед

33 матча

75.8%
12.1%
12.1%
25 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

51.5%
39.4%
9.1%
17 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.81
0.47

Среднее время на гол

110
191

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.39
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 9 (5) 0.39
Заболотный Антон 8 (1) 0.35
Файзуллаев Аббосбек 3 0.13
Давила Виктор 3 0.13
Мусаев Тамерлан 3 0.13
Гайич Милан III 3 0.13
Обляков Иван 2 0.09
Мухин Максим 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Келлвен Дуглас 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.22
Ковачев Светослав 3 0.13
Агаларов Гамид 3 (2) 0.13
Ильин Владимир 2 0.09
Тимофеев Артём 2 0.09
Бериша Бернард 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 1
Зделар Саша 5 0
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Семёнов Андрей 4 1
Тодорович Дарко 3 1
Камило Рейжерс 4 0
Камилов Владислав 4 0
Бериша Бернард 4 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ахмат
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
5
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ахмат
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

16
9
ЦСКА Москва
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Ахмат
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
6
26%
4
50%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
2
25%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
8
53%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
5
25%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
6
30%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Забито

41
22
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
6
15%
2
9%
1-15
4
10%
4
18%
16-30
8
20%
8
36%
31-45
7
17%
1
5%
46-60
9
22%
4
18%
61-75
7
17%
3
14%
76-90

Пропущено

33
35
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
7
20%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
5
15%
14
40%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
8
24%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1
Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ахмат

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
9
4
7
2.5
1
11
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
1
10
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
15
8
13
10
1.5
4
19
7
16
2.5
1
22
2
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 23 10 6 7 41 - 33 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 23 9 5 9 20 - 29 32
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 23 6 8 9 19 - 25 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 43.5% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    ЦСКА Москва 93.3% (42)
    X 2.2% (1)
    Ахмат 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ахмат
    4.30
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    4.50
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    6.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    93.5% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ахмат
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (9)
    Нет
    77.5% (31)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    43.5% (20)
    1:0 ЦСКА Москва
    13% (6)
    2:1 ЦСКА Москва
    10.9% (5)
    3:0 ЦСКА Москва
    10.9% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    8.7% (4)
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