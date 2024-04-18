Тур: 25. Стадион: ВЭБ Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Федотов Владимир
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ахмат
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 6 побед
33 матча
75.8%
12.1%
12.1%
25 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
51.5%
39.4%
9.1%
17 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.81
0.47
Среднее время на гол
110
191
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.39
1.18
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|9 (5)
|0.39
|Заболотный Антон
|8 (1)
|0.35
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0.13
|Давила Виктор
|3
|0.13
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.13
|Гайич Милан III
|3
|0.13
|Обляков Иван
|2
|0.09
|Мухин Максим
|2
|0.09
|Виллиан Роша
|2
|0.09
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Агапов Илья
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Глебов Кирилл
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.22
|Ковачев Светослав
|3
|0.13
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.13
|Ильин Владимир
|2
|0.09
|Тимофеев Артём
|2
|0.09
|Бериша Бернард
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Камило Рейжерс
|1
|0.04
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|9
|1
|Зделар Саша
|5
|0
|Мойзес Роберто
|5
|0
|Заболотный Антон
|4
|0
|Гайич Милан III
|2
|1
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|7
|0
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Семёнов Андрей
|4
|1
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Камило Рейжерс
|4
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ахмат
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
5
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ахмат
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
16
9
ЦСКА Москва
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Ахмат
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
23
8
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
6
26%
4
50%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
2
25%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
8
53%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
5
25%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
6
30%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
Забито
41
22
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
6
15%
2
9%
1-15
4
10%
4
18%
16-30
8
20%
8
36%
31-45
7
17%
1
5%
46-60
9
22%
4
18%
61-75
7
17%
3
14%
76-90
Пропущено
33
35
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
7
20%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
5
15%
14
40%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
8
24%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1
Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ахмат
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
39
47
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
66
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
158
1310
419
716
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|36 - 31
|38
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|5.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 31
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|41 - 33
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|20 - 29
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|21 - 26
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|19 - 25
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|27 - 30
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 27
|20
|15.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 18
|15
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|10 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
93.5% (43)
Ничья
2.2% (1)
Ахмат
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
22.5% (9)
Нет
77.5% (31)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
43.5% (20)
1:0 ЦСКА Москва
13% (6)
2:1 ЦСКА Москва
10.9% (5)
3:0 ЦСКА Москва
10.9% (5)
3:1 ЦСКА Москва
8.7% (4)
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