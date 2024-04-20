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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Балтика
1:1
Второй тайм: 90+'
Крылья Советов
0'
34' Желтая карточка
Печенин Кирилл
66' Желтая карточка
Роберто Фернандес
77' Желтая карточка
Жиров Александр
84' Желтая карточка
Ломаев Иван
1:0
84' Гол
Энрикес Анхело
1:1
90' Пенальти
Рахманович Амар
90' Желтая карточка
Радмановац Никола

Ход матча

34'
 
Печенин Кирилл
66'
Роберто Фернандес
 
72'
Кузьмин Максим
Роберто Фернандес
 
72'
Рыбчинский Дмитрий
Фернандес Алекс
 
74'
 
Орозко Франко
Хубулов Владимир
74'
 
Иванисеня Дмитрий
Зотов Георгий
77'
Жиров Александр
 
81'
Осипов Александр
Луна Диего
 
84'
 
Ломаев Иван
84'
Энрикес Анхело
1:0
87'
Радмановац Никола
Ковалёв Юрий
 
87'
Аванесян Тигран
Лисакович Виталий
 
90'
1:1
Рахманович Амар
90'
Радмановац Никола
 
90'
 
Соколов Артём
Рахманович Амар
Прогнозы 148
Балтика 39.9% (59)
X 37.8% (56)
Крылья Советов 22.3% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
77
Козлов
Данила
Сергеевич
17
Бистрович
Кристиян
7
Фернандес
Роберто
II
25
Фернандес
Алекс
II
88
Лисакович
Виталий
18
Энрикес
Анхело
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
95
Гапонов
Илья
24
Евгеньев
Роман
31
Зотов
Георгий
22
Костанца
Фернандо
25
Печенин
Кирилл
11
Ежов
Роман
14
Салтыков
Никита
9
Хубулов
Владимир
20
Рахманович
Амар
Балтика
3-4-3
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Балтика
Крылья Советов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:1
К
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 4 0.17
Фернандес Алекс II 3 0.13
Кузьмин Максим 2 0.08
Лисакович Виталий 2 0.08
Гузина Гедеон 2 0.08
Мусаев Тамерлан 2 0.08
Ковалёв Юрий 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Козлов Данила Сергеевич 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.33
Салтыков Никита 4 0.17
Рахманович Амар 4 (1) 0.17
Шитов Владислав 4 0.17
Ежов Роман 3 (1) 0.13
Горшков Юрий 3 0.13
Костанца Фернандо 3 (1) 0.13
Писарский Владимир 3 0.13
Рассказов Николай 2 0.08
Бабкин Сергей 2 0.08
Хубулов Владимир 2 0.08
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
6
Балтика
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
29
Балтика
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Крылья Советов
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

11
35

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
19 Не забивали 12
3
27%
7
24%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
1
9%
1
3%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
4
36%
9
31%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Забито

19
41
10 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
3
16%
10
24%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
5
26%
4
10%
31-45
2
11%
1
2%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
6
32%
15
37%
76-90

Пропущено

29
33
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
5
17%
6
18%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
7
24%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Балтика
Крылья Советов

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:7
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:7
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 57%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
7
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
13
0.5
Больше Меньше
19
4
6
17
1.5
13
10
1
22
2.5
6
17
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
6.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 24 10 7 7 42 - 34 37
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 1:1 Заявка 24 5 6 13 22 - 28 21
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 1:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 12 3 3 6 13 - 20 12
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 1:1 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Последнюю замену провёл Игорь Осинькин. Вместо Амара Рахмановича на поле вышел Владимир Писарский. 
  • Замена
    90'
    В составе "Крыльев Советов" произошла замена. Вместо Никиты Салтыкова на поле вышел Артём Соколов. 
  • Пенальти
    90'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Рахманович!!! Рахманович с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Латышонок гадал и прыгнул и в правый угол ворот. 
  • Желтая карточка
    90'
    Защитник "Балтики" Никола Радмановац также получил жёлтую карточку за фол в штрафной площади. 
  • Пенальти!
    90'
    Пенальти назначается в ворота "Балтики"! Радманцовац на левом углу своей штрафной площади схватил за футболку Гапонова, Сергей Чебан сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Угловой
    90'
    Угловой у ворот "Балтики". Орозко выполнил выполнил на ближний угол вратарской, игроки калининградского клуба сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Сергей Чебан к основному времени матча. 
  • Опасный момент
    90'
    Ломаев со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, после борьбы Евгеньев в касание пробил в дальний угол ворот, Латышонок в прыжке спас свою команду. 
  • Желтая карточка
    90'
    Полузащитник "Балтики" Максим Кузьмин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Костанцы. 
  • Замена
    89'
    Последнюю замену провёл Сергей Игнашевич. Вместо Юрия Ковалёва на поле вышел Никола Радмановац. 
  • Замена
    88'
    В составе "Балтики" произошла замена. Вместо Виталия Лисаковича на поле вышел Тигран Аванесян. 
  • Описание гола
    87'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Энрикес!!! Рыбчинский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ломаев не самым лучшим образом сыграл на выходе, в итоге Иван практически упёрся в Энрикеса и руками направил мяч в Анхело, отскок был в пользу форварда "Балтики" и затем Энрикес спокойно отправил мяч в сетку. 
  • Желтая карточка
    86'
    Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев получил жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча в игру при ударе от ворот. 
  • Офсайд
    85'
    Лисакович выполнил передачу на ход Козлову к центр штрафной площади, Данила забрался в небольшой офсайд, но в итоге всё равно не смог переиграть Ломаева. 
  • Замена
    84'
    В составе "Балтики" произошла замена. Вместо Диего Луны на поле вышел Александр Осипов. 
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    • 83'
      Рыбчинский подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади, но удар у Дмитрия толком не получился и был блокирован, до Ломаева мяч дошёл уже на очень слабой скорости. 
    • 82'
      Поднялся Луна после паузы, показал защитники "Балтики", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      81'
      Луна получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля с Салтыковым, вышли на поле врачи "Балтики", пауза в игре. 
    • 80'
      Кузьмин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Желтая карточка
      79'
      Защитник "Балтики" Александр Жиров получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Иванисени. 
    • 78'
      Козлов при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, но Козлов не смог подстроиться под мяч и обострить ситуацию. 
    • Замена
      77'
      Вторую подряд замену провёл и Игорь Осинькин. Вместо Георгия Зотова на поле вышел Дмитрий Иванисеня. 
    • Замена
      76'
      В составе "Крыльев Советов" произошла замена. Вместо Владимира Хубулова на поле вышел Франко Орозко. 
    • Замена
      75'
      Вторую подряд замену провёл Сергей Игнашевич. Вместо Алекса Фернандеса на поле вышел Максим Кузьмин. 
    • Замена
      74'
      В составе "Балтики" произошла замена. Вместо Роберто Фернандеса на поле вышел Дмитрий Рыбчинский. 
    • 73'
      Салтыков попытался войти в штрафную площадь с левого фланга в очередной раз, но в борьбе с Андраде Никита упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      72'
      Алекс Фернандес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но общими усилиями игроки "Крыльев Советов" в итоге смогли перехватить мяч. 
    • Угловой
      71'
      Бистрович с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, в результате активной борьбы игроки "Крыльев Советов" выбили мяч на третий подряд угловой. 
    • Угловой
      70'
      Козлов и Бистрович разыграли корнер между собой, далее Данила совершил рывок к боковой линии штрафной площади и под давлением Хубулова заработал второй подряд угловой. 
    • 69'
      Роберто Фернандес вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в Костанцу и ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      68'
      Лисакович получил мяч у центра штрафной площади, Виталий неплохо развернулся и пробил в правый угол ворот, Ломаев ногой отбил мяч к правому углу штрафной, Ковалёв при игре на добивании в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 67'
      Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр вратарской, Ломаев смахнул мяч к левому углу штрафной площади. 
    • Желтая карточка
      66'
      Полузащитник "Балтики" Роберто Фернандес получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Фернандес нарушил правила против Ежова. 
    • Угловой
      65'
      Салтыков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жиров хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 64'
      Рассказов неплохо поработал на правом фланге и в борьбе с Роберто Фернандесом заработал угловой для своей команды. 
    • 63'
      Печенин со стандарта закрутил мяч на дальнюю штангу, но никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Фол, нарушение
      62'
      Луна на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Хубулова. "Крылья Советов" заработали неплохой стандарт. 
    • 61'
      Козлов с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, Лисакович в борьбе с Рассказовым не смог зацепиться за мяч. 
    • 60'
      Рахманович выполнил передачу на ход Салтыкову по левому флангу, Никита попытался войти в штрафную площадь, но в борьбе с Андраде он в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 59'
      Андраде с правой половины поля выполнил слишком сильный заброс на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      58'
      Угловой у ворот "Крыльев Советов". Бистрович выполнил подачу в центр штрафной площади, Козлов в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника самарского клуба. 
    • 57'
      Салтыков на левом углу штрафной площади сделал передачу к линии штрафной на Ежова, Роман хотел пробить по воротам внешней стороной стопы, но толком не попал по мячу, мяч в итоге улетел к угловому флажку. 
    • 56'
      Салтыков с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади, но в итоге Никита передержал мяч, а затем передача на Печенина у него не прошла. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Роберто Фернандес в центре поля нарушил правила против Рассказова. Игроки "Крыльев Советов" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      54'
      Лисакович от радиуса штрафной площади выполнил передачу на ход Энрикесу, Анхело подработал мяч и пробил в ближний угол ворот под давлением Гапонова, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 53'
      Рассказов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Латышонок уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Опасный момент
      52'
      Бистрович перехватил мяч в центре поля после неудачного паса от Рассказова, далее Кристиян убежал по центру к радиусу штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Травма, повреждение
      51'
      Энрикес неудачно столкнулся головами с Евгеньевым в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Балтики", но после паузы Анхело показал, что он готов играть дальше. 
    • 50'
      Козлов сместился на правый угол штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес в борьбе с Евгеньевым не смог головой пробить по воротам. 
    • 49'
      Козлов получил передачу на ход на левый угол штрафной площади, далее Данила выполнил передачу в радиус штрафной площади, Андраде в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Судья
      48'
      Луна с левого фланга вошёл в штрафную площадь и от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в прижатую руку Евгеньева, Сергей Чебан сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 47'
      Бистрович активно поработал на левой половине поля, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Энрикес передержал мяч и в итоге упустил момент для удара по воротам. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас кто-то пытаться играть первым номером. По такой игре очень важно забить первым, учитывая, что в завершении атак сегодня "Балтика" и "Крылья Советов" испытывают серьёзные проблемы. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Калининграде "Балтика" и "Крылья Советов" из Самары показали не самую яркую игру и пока что счёт у нас вполне заслуженно равный - 0:0. Будем надеяться, что во второй половине матча игра будет веселее, а пока что немного отдохнём. 
    • 45'
      Роберто Фернандес с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Печенин грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Рахманович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Луны. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Сергей Чебан к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Лисакович в центре поля нарушил правила против Рассказова. Самарский клуб вновь никуда не спеша разыгрывал мяч. 
    • 43'
      Козлов при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Ковалёву, Печенин при игре в подкате не смог перехватить мяч, в итоге Юрий от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес неудачно подстроился под мяч и направил мяч в руки Ломаеву. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Лисакович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Костанцы. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Андраде в центре поля нарушил правила против Салтыкова. "Крылья Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      40'
      Печенин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч проскочил по вратарскую, Евгеньев в итоге пробил в правый угол ворот, Латышонок ногой отбил мяч перед собой, но в итоге Рахманович не смог подстроиться под отскок, чтобы сыграть на добивании должным образом. 
    • 39'
      Рахманович из центра поля выполнил заброс на левую половину поля, Хубулов зацепился за мяч, далее Владимир сместился в радиус штрафной площади и пробил по воротам, мяч задел ногу Жирова и ушёл на угловой. 
    • 38'
      Теперь уже из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Балтики", Евгеньев неудачно поставил корпус и тем самым немного подставил Ломаева, но Иван смог смахнуть мяч на своего партнёра по команде. 
    • 37'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Салтыкову на левый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.
    • 36'
      Хубулов разогнал атаку по центру и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рахманович в свою очередь сделал перевод на левый угол штрафной, Андраде грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.
    • 35'
      Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно низко, в итоге игроки "Крыльев Советов" перехватили его без особого труда. 
    • Желтая карточка
      34'
      Полузащитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Ковалёва. 
    • 33'
      Поднялся Печенин после паузы, показал Кирилл, что с ним всё нормально. Полузащитник "Крыльев Советов" показал, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Печенин получил повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Крыльев Советов", пауза в игре. 
    • 31'
      Луна разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Козлов не смог обработать мяч, получилась скидка в руки Ломаеву, который сокращал дистанцию. 
    • 30'
      Ежов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рахманович неудачно подставил ногу и в итоге отправил мяч за лицевую линию поля. 
    • 29'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Балтики", Жиров оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 28'
      Вновь с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, на этот раз Гапонов сразу же головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      27'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Козлов в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, далее Евгеньев головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, Ковалёв в касание пробил в левый угол ворот, Ломаев вытянул очень непростой мяч. 
    • 26'
      Довольно пассивно пока что играют "Крылья Советов" сегодня, по большей части команда Игоря Осинькина действует от обороны. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Козлов с правого фланга от углового флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, Энрикес в касание пробил по воротам, мяч попал в Евгеньева, а затем отскочил в руку форварда "Балтики". 
    • 24'
      Ломаев из штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Балтики", Латышонок выбежал за пределы штрафной площади и выбив мяч к центру поля разрядил обстановку, Ежов едва не добрался до мяча. 
    • 23'
      Бистрович со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Ломаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Евгеньев на левом фланге прихватил за футболку Энрикеса. "Балтика" тщательно готовится к стандарту. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Роберто Фернандес получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на левом фланге. После паузы полузащитник "Балтики" показал, что он готов играть дальше. 
    • 20'
      Из глубины поля последовала неудачная передача на ход Салтыкову по левому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 19'
      Лисакович при развитии атаки по центру выполнил проникающую передачу на ход Козлову, Рассказов грамотно поставил корпус и дал Ломаеву сыграть на выходе. 
    • 18'
      С левой половины поля последовал заброс на правый угол штрафной площади самарского клуба на ход Ковалёву, Ломаев вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 17'
      Андраде в борьбе за мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой, Сергей Чебан всё видел и дал свисток в пользу "Крыльев Советов". 
    • 16'
      Из центра поля последовала передача на ход Ковалёву по правому флангу, Печенин опередил соперника и сделал пас назад на Ломаева, а Иван уже выбил мяч в аут. 
    • 15'
      Алекс Фернандес с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Козлов в центре поля нарушил правила против Зотова. "Крылья Советов" в свою очередь достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Костанца в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Луны. Игроки "Балтики" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 12'
      Хубулов по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, Латышонок поймал мяч без особого труда. 
    • 11'
      Салтыков совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем у штрафной площади включился Андраде, который спокойно перехватил мяч. 
    • 10'
      Бистрович с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ковалёв сбросил мяч в центр штрафной площади, Алекс Фернандес не смог попасть толком по мячу и уже направил его в руки Ломаеву. 
    • 9'
      Посещаемость на "Ростех Арене" сегодня также очень скромная, но болельщики "Балтики" стараются активно поддерживать свою команду. 
    • 8'
      "Балтика" и "Крылья Советов" пока что пытаются поиграть за счёт длинных забросов, но данная тактика вряд ли будет работать. 
    • 7'
      Из цента поля последовал заброс на ход Роберто Фернандесу по левому флангу, Ежов был первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 6'
      "Балтика" работает в очень среднем темпе, что как раз помогает "Крыльям Советов" спокойно расставляться на своей половине поля и держать оборону. 
    • 5'
      Хубулов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Балтики» также сыграли без ошибок и выбили мяч обратно на правую половину поля.
    • 4'
      Алекс Фернандес из центра поля попытался выполнить проникающую передачу к левому углу штрафной площади, но Евгеньев грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч. 
    • 3'
      Козлов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что команды спокойно катают мяч и присматриваются друг к другу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Калининграде нас ждёт довольно интересная битва за очки. "Балтике" нужно стараться выбираться из подвала турнирной таблицы, но и "Крылья Советов" конечно же горят желанием подобраться к лидерам турнирной таблицы, а поэтому сегодня обе команды должны играть только на победу. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Печенин Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Балтика
    39.9% (59)
    Ничья
    37.8% (56)
    Крылья Советов
    22.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.07% (43)
    Меньше
    62.93% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (48)
    2:1 Балтика
    20.9% (31)
    1:0 Балтика
    10.8% (16)
    1:2 Крылья Советов
    5.4% (8)
    0:1 Крылья Советов
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    2:0 Балтика
    1.4% (2)
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