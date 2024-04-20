Тур: 25. Стадион: Ростех Арена.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
34' Желтая карточкаПеченин Кирилл
66' Желтая карточкаРоберто Фернандес
77' Желтая карточкаЖиров Александр
84' Желтая карточкаЛомаев Иван
1:0
84' ГолЭнрикес Анхело
1:1
90' ПенальтиРахманович Амар
90' Желтая карточкаРадмановац Никола
Ход матча
34'
77'
84'
84'
1:0
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
95
Гапонов
Илья
11
Ежов
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна ДиегоЗащитник
-
11 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Попов ПавелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Балтика
Крылья Советов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|4
|0.17
|Фернандес Алекс II
|3
|0.13
|Кузьмин Максим
|2
|0.08
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|Гузина Гедеон
|2
|0.08
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Фамейе Джоэль
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.33
|Салтыков Никита
|4
|0.17
|Рахманович Амар
|4 (1)
|0.17
|Шитов Владислав
|4
|0.17
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.13
|Горшков Юрий
|3
|0.13
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.13
|Писарский Владимир
|3
|0.13
|Рассказов Николай
|2
|0.08
|Бабкин Сергей
|2
|0.08
|Хубулов Владимир
|2
|0.08
|Бейл Гленн
|1
|0.04
|Зотов Георгий
|1
|0.04
|Карпицкий Егор
|1
|0.04
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Орозко Франко
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
6
Балтика
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
29
Балтика
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Крылья Советов
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
11
35
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
6
50%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
19 Не забивали 12
3
27%
7
24%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
1
9%
1
3%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
4
36%
9
31%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Забито
19
41
10 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
3
16%
10
24%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
5
26%
4
10%
31-45
2
11%
1
2%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
6
32%
15
37%
76-90
Пропущено
29
33
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
5
17%
6
18%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
7
24%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0
Результаты матчей
Балтика
Крылья Советов
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:7
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:7
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 57%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
7
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Балтика
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
47
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
83
210
47
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1013
Больше Меньше
194
617
1310
122
617
122
221
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|36 - 31
|38
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|5.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|6.
|1:1 Заявка
|24
|10
|7
|7
|42 - 34
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|21 - 26
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|27 - 30
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|1:1 Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 28
|21
|15.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|5.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 18
|15
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|1:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|10 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 1:1 Крылья Советов
Исход игры
Балтика
39.9% (59)
Ничья
37.8% (56)
Крылья Советов
22.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
37.07% (43)
Меньше
62.93% (73)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Балтика
20.9% (31)
1:0 Балтика
10.8% (16)
1:2 Крылья Советов
5.4% (8)
0:1 Крылья Советов
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Балтика
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!