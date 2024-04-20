Пять минут добавил Сергей Чебан к основному времени матча.

Угловой у ворот "Балтики". Орозко выполнил выполнил на ближний угол вратарской, игроки калининградского клуба сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг.

Пенальти назначается в ворота "Балтики"! Радманцовац на левом углу своей штрафной площади схватил за футболку Гапонова, Сергей Чебан сразу же дал свисток и указал на "точку".

Защитник "Балтики" Никола Радмановац также получил жёлтую карточку за фол в штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Рахманович!!! Рахманович с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Латышонок гадал и прыгнул и в правый угол ворот.

Лисакович выполнил передачу на ход Козлову к центр штрафной площади, Данила забрался в небольшой офсайд, но в итоге всё равно не смог переиграть Ломаева.

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев получил жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча в игру при ударе от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Энрикес!!! Рыбчинский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ломаев не самым лучшим образом сыграл на выходе, в итоге Иван практически упёрся в Энрикеса и руками направил мяч в Анхело, отскок был в пользу форварда "Балтики" и затем Энрикес спокойно отправил мяч в сетку.

Полузащитник "Балтики" Максим Кузьмин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Костанцы.

Ломаев со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, после борьбы Евгеньев в касание пробил в дальний угол ворот, Латышонок в прыжке спас свою команду.

Козлов при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, но Козлов не смог подстроиться под мяч и обострить ситуацию.

Защитник "Балтики" Александр Жиров получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Иванисени.

Кузьмин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Луна получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля с Салтыковым, вышли на поле врачи "Балтики", пауза в игре.

Поднялся Луна после паузы, показал защитники "Балтики", что он готов играть дальше.

Рыбчинский подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади, но удар у Дмитрия толком не получился и был блокирован, до Ломаева мяч дошёл уже на очень слабой скорости.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас кто-то пытаться играть первым номером. По такой игре очень важно забить первым, учитывая, что в завершении атак сегодня "Балтика" и "Крылья Советов" испытывают серьёзные проблемы.

Бистрович активно поработал на левой половине поля, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Энрикес передержал мяч и в итоге упустил момент для удара по воротам.

Луна с левого фланга вошёл в штрафную площадь и от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в прижатую руку Евгеньева, Сергей Чебан сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

Козлов получил передачу на ход на левый угол штрафной площади, далее Данила выполнил передачу в радиус штрафной площади, Андраде в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Козлов сместился на правый угол штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес в борьбе с Евгеньевым не смог головой пробить по воротам.

Энрикес неудачно столкнулся головами с Евгеньевым в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Балтики", но после паузы Анхело показал, что он готов играть дальше.

Бистрович перехватил мяч в центре поля после неудачного паса от Рассказова, далее Кристиян убежал по центру к радиусу штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Рассказов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Латышонок уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Лисакович от радиуса штрафной площади выполнил передачу на ход Энрикесу, Анхело подработал мяч и пробил в ближний угол ворот под давлением Гапонова, мяч пролетел над перекладиной.

Роберто Фернандес в центре поля нарушил правила против Рассказова. Игроки "Крыльев Советов" никуда не спеша разыграли стандарт.

Салтыков с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади, но в итоге Никита передержал мяч, а затем передача на Печенина у него не прошла.

Салтыков на левом углу штрафной площади сделал передачу к линии штрафной на Ежова, Роман хотел пробить по воротам внешней стороной стопы, но толком не попал по мячу, мяч в итоге улетел к угловому флажку.

Угловой у ворот "Крыльев Советов". Бистрович выполнил подачу в центр штрафной площади, Козлов в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника самарского клуба.

Андраде с правой половины поля выполнил слишком сильный заброс на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Рахманович выполнил передачу на ход Салтыкову по левому флангу, Никита попытался войти в штрафную площадь, но в борьбе с Андраде он в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

Козлов с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, Лисакович в борьбе с Рассказовым не смог зацепиться за мяч.

Луна на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Хубулова. "Крылья Советов" заработали неплохой стандарт.

Печенин со стандарта закрутил мяч на дальнюю штангу, но никого из партнёров по команде там не оказалось.

Рассказов неплохо поработал на правом фланге и в борьбе с Роберто Фернандесом заработал угловой для своей команды.

Салтыков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Жиров хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Полузащитник "Балтики" Роберто Фернандес получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Фернандес нарушил правила против Ежова.

Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр вратарской, Ломаев смахнул мяч к левому углу штрафной площади.

Лисакович получил мяч у центра штрафной площади, Виталий неплохо развернулся и пробил в правый угол ворот, Ломаев ногой отбил мяч к правому углу штрафной, Ковалёв при игре на добивании в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Роберто Фернандес вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в Костанцу и ушёл на угловой.

Козлов и Бистрович разыграли корнер между собой, далее Данила совершил рывок к боковой линии штрафной площади и под давлением Хубулова заработал второй подряд угловой.

Бистрович с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, в результате активной борьбы игроки "Крыльев Советов" выбили мяч на третий подряд угловой.

Алекс Фернандес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но общими усилиями игроки "Крыльев Советов" в итоге смогли перехватить мяч.

Салтыков попытался войти в штрафную площадь с левого фланга в очередной раз, но в борьбе с Андраде Никита упустил мяч за лицевую линию поля.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Калининграде "Балтика" и "Крылья Советов" из Самары показали не самую яркую игру и пока что счёт у нас вполне заслуженно равный - 0:0. Будем надеяться, что во второй половине матча игра будет веселее, а пока что немного отдохнём.

45' Роберто Фернандес с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Печенин грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут.

45' Рахманович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Луны.

45' Три минуты добавил Сергей Чебан к основному времени первого тайма.

44' Лисакович в центре поля нарушил правила против Рассказова. Самарский клуб вновь никуда не спеша разыгрывал мяч.

43' Козлов при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Ковалёву, Печенин при игре в подкате не смог перехватить мяч, в итоге Юрий от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес неудачно подстроился под мяч и направил мяч в руки Ломаеву.

42' Лисакович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Костанцы.

41' Андраде в центре поля нарушил правила против Салтыкова. "Крылья Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

40' Печенин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч проскочил по вратарскую, Евгеньев в итоге пробил в правый угол ворот, Латышонок ногой отбил мяч перед собой, но в итоге Рахманович не смог подстроиться под отскок, чтобы сыграть на добивании должным образом.

39' Рахманович из центра поля выполнил заброс на левую половину поля, Хубулов зацепился за мяч, далее Владимир сместился в радиус штрафной площади и пробил по воротам, мяч задел ногу Жирова и ушёл на угловой.

38' Теперь уже из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Балтики", Евгеньев неудачно поставил корпус и тем самым немного подставил Ломаева, но Иван смог смахнуть мяч на своего партнёра по команде.

37' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Салтыкову на левый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

36' Хубулов разогнал атаку по центру и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рахманович в свою очередь сделал перевод на левый угол штрафной, Андраде грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.

35' Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно низко, в итоге игроки "Крыльев Советов" перехватили его без особого труда.

34' Полузащитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Ковалёва.

33' Поднялся Печенин после паузы, показал Кирилл, что с ним всё нормально. Полузащитник "Крыльев Советов" показал, что он готов играть дальше.

32' Печенин получил повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Крыльев Советов", пауза в игре.

31' Луна разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Козлов не смог обработать мяч, получилась скидка в руки Ломаеву, который сокращал дистанцию.

30' Ежов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рахманович неудачно подставил ногу и в итоге отправил мяч за лицевую линию поля.

29' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Балтики", Жиров оказался первым на мяче и выбил его в аут.

28' Вновь с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, на этот раз Гапонов сразу же головой выбил мяч подальше от своих ворот.

27' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Козлов в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, далее Евгеньев головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, Ковалёв в касание пробил в левый угол ворот, Ломаев вытянул очень непростой мяч.

26' Довольно пассивно пока что играют "Крылья Советов" сегодня, по большей части команда Игоря Осинькина действует от обороны.

25' Козлов с правого фланга от углового флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, Энрикес в касание пробил по воротам, мяч попал в Евгеньева, а затем отскочил в руку форварда "Балтики".

24' Ломаев из штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Балтики", Латышонок выбежал за пределы штрафной площади и выбив мяч к центру поля разрядил обстановку, Ежов едва не добрался до мяча.

23' Бистрович со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Ломаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

22' Евгеньев на левом фланге прихватил за футболку Энрикеса. "Балтика" тщательно готовится к стандарту.

21' Роберто Фернандес получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на левом фланге. После паузы полузащитник "Балтики" показал, что он готов играть дальше.

20' Из глубины поля последовала неудачная передача на ход Салтыкову по левому флангу, мяч улетел в аут.

19' Лисакович при развитии атаки по центру выполнил проникающую передачу на ход Козлову, Рассказов грамотно поставил корпус и дал Ломаеву сыграть на выходе.

18' С левой половины поля последовал заброс на правый угол штрафной площади самарского клуба на ход Ковалёву, Ломаев вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

17' Андраде в борьбе за мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой, Сергей Чебан всё видел и дал свисток в пользу "Крыльев Советов".

16' Из центра поля последовала передача на ход Ковалёву по правому флангу, Печенин опередил соперника и сделал пас назад на Ломаева, а Иван уже выбил мяч в аут.

15' Алекс Фернандес с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

14' Козлов в центре поля нарушил правила против Зотова. "Крылья Советов" в свою очередь достаточно быстро разыграли стандарт.

13' Костанца в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Луны. Игроки "Балтики" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

12' Хубулов по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, Латышонок поймал мяч без особого труда.

11' Салтыков совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем у штрафной площади включился Андраде, который спокойно перехватил мяч.

10' Бистрович с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ковалёв сбросил мяч в центр штрафной площади, Алекс Фернандес не смог попасть толком по мячу и уже направил его в руки Ломаеву.

9' Посещаемость на "Ростех Арене" сегодня также очень скромная, но болельщики "Балтики" стараются активно поддерживать свою команду.

8' "Балтика" и "Крылья Советов" пока что пытаются поиграть за счёт длинных забросов, но данная тактика вряд ли будет работать.

7' Из цента поля последовал заброс на ход Роберто Фернандесу по левому флангу, Ежов был первым на мяче и выбил его в аут.

6' "Балтика" работает в очень среднем темпе, что как раз помогает "Крыльям Советов" спокойно расставляться на своей половине поля и держать оборону.

5' Хубулов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Балтики» также сыграли без ошибок и выбили мяч обратно на правую половину поля.

4' Алекс Фернандес из центра поля попытался выполнить проникающую передачу к левому углу штрафной площади, но Евгеньев грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.

3' Козлов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

2' Спокойно начинается наша игра, пока что команды спокойно катают мяч и присматриваются друг к другу.