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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 51
Балтика 45.1% (23)
X 33.3% (17)
Крылья Советов 21.6% (11)
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История личных встреч

Балтика
Крылья Советов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:1
К
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 4 0.17
Фернандес Алекс II 3 0.13
Кузьмин Максим 2 0.09
Лисакович Виталий 2 0.09
Гузина Гедеон 2 0.09
Мусаев Тамерлан 2 0.09
Ковалёв Юрий 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Козлов Данила Сергеевич 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.35
Салтыков Никита 4 0.17
Рахманович Амар 4 (1) 0.17
Шитов Владислав 4 0.17
Ежов Роман 3 (1) 0.13
Горшков Юрий 3 0.13
Костанца Фернандо 3 (1) 0.13
Писарский Владимир 3 0.13
Рассказов Николай 2 0.09
Бабкин Сергей 2 0.09
Хубулов Владимир 2 0.09
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
6
Балтика
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
29
Балтика
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Крылья Советов
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

11
35

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
19 Не забивали 12
3
27%
7
24%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
1
9%
1
3%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
4
36%
9
31%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Забито

19
41
10 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
3
16%
10
24%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
5
26%
4
10%
31-45
2
11%
1
2%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
6
32%
15
37%
76-90

Пропущено

29
33
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
5
17%
6
18%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
7
24%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Балтика
Крылья Советов

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:7
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:7
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 57%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
7
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
13
0.5
Больше Меньше
19
4
6
17
1.5
13
10
1
22
2.5
6
17
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 23 10 6 7 41 - 33 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 23 9 5 9 20 - 29 32
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 23 6 8 9 19 - 25 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 51
    Балтика 45.1% (23)
    X 33.3% (17)
    Крылья Советов 21.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Крылья Советов
    3.20
    3.25
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Крылья Советов

    Исход игры
    Балтика
    44.2% (23)
    Ничья
    32.7% (17)
    Крылья Советов
    23.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    2:1 Балтика
    25% (13)
    1:0 Балтика
    13.5% (7)
    0:1 Крылья Советов
    7.7% (4)
    1:2 Крылья Советов
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    2:0 Балтика
    3.8% (2)
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