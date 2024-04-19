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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Факел
Прогнозы 161
Краснодар 88.2% (142)
X 2.5% (4)
Факел 9.3% (15)
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39
Сафонов
Матвей
40
Олусегун
Олакунле
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
5
Кастаньо
Кевин
20
Кади
9
Кордоба
Джон
7
Виктор
Са
1
Гудиев
Виталий
2
Черов
Василий
72
Сенхаджи
Раян
22
Юрганов
Игорь
13
Калинин
Игорь
10
Альшин
Ильнур
11
Моцпан
Никита
33
Квеквескири
Ираклий
28
Магаль
Руслан
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
Краснодар
4-3-3
Факел
4-4-2

История личных встреч

Краснодар
Факел

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.48
Сперцян Эдуард 9 (5) 0.39
Олусегун Олакунле 3 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.09
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.3
Якимов Вячеслав 4 0.17
Максимов Максим 2 (1) 0.09
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Олусегун Олакунле 4 1
Олаcа Лукас 4 0
Тормена Витор 2 1
Кордоба Джон 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Кайо Панталеао 2 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 6 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Моцпан Никита 3 0
Беленов Александр 2 0
Черов Василий 2 0
Магаль Руслан 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0

Результаты матчей

Краснодар
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
5
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Факел
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

14
8
Краснодар
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Факел
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
0
0%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Пропущено

10
17
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
3
19%
4
44%
76-90

Пропущено

17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
3
18%
2
25%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90

Забито

32
19
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
1
3%
2
11%
1-15
7
22%
2
11%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
7
22%
2
11%
61-75
8
25%
7
37%
76-90

Пропущено

27
25
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
4
15%
6
24%
61-75
7
26%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0
Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2
Факел
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2
Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2

Результаты матчей

Краснодар
Факел

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
13
10
11
12
1.5
6
17
3
20
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 23 10 6 7 41 - 33 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 23 9 5 9 20 - 29 32
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 23 6 8 9 19 - 25 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
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  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В первом матче 25-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграет в родных стенах с воронежским "Факелом". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2024, осталось 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 25.9% пользователей.
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Прогнозы 161
Краснодар 88.2% (142)
X 2.5% (4)
Факел 9.3% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Факел
3.75
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3.95
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6.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Факел

Исход игры
Краснодар
87.3% (145)
Ничья
3% (5)
Факел
9.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.3% (53)
Меньше
54.7% (64)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
25.9% (43)
2:1 Краснодар
22.9% (38)
1:0 Краснодар
11.4% (19)
3:1 Краснодар
5.4% (9)
3:0 Краснодар
1.8% (3)
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