Тур: 25. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
15
Олаcа
Лукас
20
Кади
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
11 Батчи ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Краснодар
Факел
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|11
|0.48
|Сперцян Эдуард
|9 (5)
|0.39
|Олусегун Олакунле
|3
|0.13
|Ахметов Ильзат
|2
|0.09
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Олаcа Лукас
|1
|0.04
|Кади
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.3
|Якимов Вячеслав
|4
|0.17
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Черов Василий
|1
|0.04
|Моцпан Никита
|1
|0.04
|Божин Сергей
|1
|0.04
|Долгов Александр
|1
|0.04
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Олусегун Олакунле
|4
|1
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Кордоба Джон
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Кайо Панталеао
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|6
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
5
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Факел
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
14
8
Краснодар
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Факел
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
0
0%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Пропущено
10
17
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
3
19%
4
44%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
3
18%
2
25%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90
Забито
32
19
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
1
3%
2
11%
1-15
7
22%
2
11%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
7
22%
2
11%
61-75
8
25%
7
37%
76-90
Пропущено
27
25
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
4
15%
6
24%
61-75
7
26%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0
Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2
Факел
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2
Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2
Результаты матчей
Краснодар
Факел
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
1310
1112
617
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|36 - 31
|38
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|5.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 31
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|41 - 33
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|20 - 29
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|21 - 26
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|19 - 25
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|27 - 30
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 27
|20
|15.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 18
|15
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|10 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Факел
Исход игры
Краснодар
87.3% (145)
Ничья
3% (5)
Факел
9.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.3% (53)
Меньше
54.7% (64)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
25.9% (43)
2:1 Краснодар
22.9% (38)
1:0 Краснодар
11.4% (19)
3:1 Краснодар
5.4% (9)
3:0 Краснодар
1.8% (3)
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