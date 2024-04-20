Вада подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Локомотива».

Карпукас на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Безрукова. «Рубин» тщательно готовится к стандарту.

Кабутов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Локомотива" всё же вновь смогли отвести угрозу от своих ворот.

Глушенков пяткой выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Тикнизяна, Наир в борьбе за мяч нарушил правила против Кабутова.

Зотов с правого фланга коварно забросил мяч под левую штангу, Лантратов успел среагировать и смахнул мяч на левый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Локомотива".

Пиняев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кабутовым Сергей потерял мяч.

Даку в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Морозова. Игроки "Локомотива" долго разыгрывали стандарт.

Немного упал у нас темп матча в середине тайма, пока что команды больше ждут ошибок друг от друга.

Глушенков разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ход Самошникову к правому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Илье, чтобы зацепиться за мяч.

С левого фланга последовала безадресная подача в центр к линии вратарской "Локомотива", Лантратов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Пиняев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Сергей пробил под правый угол ворот на исполнение, Дюпин выловил мяч без особого труда.

Шабанаджай с правой половины поля выполнил заброс к линии вратарской на Рожкова, Илья в борьбе за мяч нарушил правила против Ненахова.

Сегодня "Рубину" исполняется 66 лет и болельщики на трибунах в честь этого сделали небольшой перфоманс на 66-й минуте.

Защитник "Рубина" Алексей Грицаенко получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Грицаенко схватил за футболку Глушенкова.

Вада из глубины поля выполнил заброс на ход Даку по правому флангу, но Мирлинд под давлением соперника не смог сохранить мяч в игре.

Йокич на своей половине поля нарушил правила против Миранчука. "Локомотив" тщательно готовится к стандарту.

Со стандарта последовала передача к левому углу штрафной площади, далее Пиняев выполнил подачу в центр штрафной, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Пиняев при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол вратарской на ход Глушенкову, мяч полетел слишком сильно и в итоге достался Дюпину.

Карпукас выполнил заброс на ход Самошникову на правый угол штрафной площади, защитники "Рубина" прочитали момент и спокойно перехватили мяч.

Шабанаджай выиграл борьбу за мяч у правого угла штрафной площади у Тикнизяна и выполнил передачу в центр штрафной площади, Даку в касание пробил в правый угол ворот, Лантратов в прыжке вытянул непростой мяч.

Пиняев по левой половине поля убежал к углу штрафной площади, далее последовала передача на Тикнизяна, а Наир и Миранчук уже придумали что-то сложное и в итоге не смогли завершить атаку ударом по воротам.

Тикнизян при выходе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Пиняевым, но в итоге обострить ситуацию под давлением Мартыновича не получилось.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра в Казани, по такому равному матчу очень важно забить второй мяч, чтобы чувствовать себя более спокойно и сделать уже полноценную заявку на очки.

Кабутов с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Сильянова и ушёл на угловой.

Кабутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, далее после отскока по воротам пробил Вада, мяч попал в защитника "Локомотива" и после этого московский клуб пустила в контратаку.

Тикнизян передачей в центр поля из глубины разогнал контратаку своей команды, далее Глушенков убежал по правой половине поля в штрафную площадь и не попал в левый угол ворот из отличной позиции.

Кабутов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Баринов хорошо подставил ногу и отправил мяч в аут.

Рожков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильянов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. "Рубин" на домашнем поле в Казани пока что играет довольно неплохо против московского "Локомотива", но и "железнодорожники" особо ничем не уступают своему сопернику, а поэтому счёт на данный момент вполне справедливый - 1:1. Будем ждать во втором тайме не менее яркого футбола, а пока что немного отдохнём.

45' Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Ненахов на правом фланге нарушил правила против Шабанаджая. "Рубин" конечно же не будет никуда спешить при розыгрыше стандарта.

45' Миранчук при входе в штрафную площадь с левого фланга в борьбе с Кабутовым оказался на газоне, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше.

45' Самошников вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем уже спокойно низом прострелил к дальней штанге, Дюпин успел сложиться и ногой отбил мяч в аут.

45' Две минуты добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма.

44' И всё же удалось "Локомотиву" отыграться до перерыва, но на свой гол "железнодорожники" в первом тайме также вполне наиграли.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Баринов!!! Глушенков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов очень хорошо сыграл головой и направил мяч под дальнюю штангу, где никого из игроков "Рубина" не было, чтобы спасти свою команду.

42' Пиняев вошёл в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Рожкова заработал угловой для своей команды.

41' Вада выполнил слишком сильную передачу на ход Даку к правому углу штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

40' Зотов в центре поля влетел в Карпукаса, но Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушение правил.

39' Кабутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартынович в плотной борьбе головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

38' Сильянов неудачно на этот раз сыграл в центре поля, Вада перехватил мяч и далее началась контратака. В завершении момента Зотов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Шабанаджай пробил по воротам, Ненахов сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой.

37' Сильянов из центра поля выполнил заброс к ближнему углу штрафной площади, Мартынович грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч к бровке.

36' "Локомотив" старается оставить концовку первого тайма за собой и по возможности всё же отыграться до перерыва.

35' Угловой у ворот "Рубина". Миранчук выполнил подачу в центр вратарской, Дюпин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

34' Против Рожкова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' Миранчук при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу вратарской на ход Карпукасу, Дюпин прочитал момент и в прыжке перехватил мяч.

32' Миранчук со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Рубина" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч в аут.

31' Йокич на правой половине поля нарушил правила против Миранчука. "Локомотив" заработал неплохой стандарт.

30' Глушенков ворвался в штрафную площадь после неплохой передачи на ход и ряда ошибок защитников "Рубина", Максим прокинул мяч к лицевой линии поля мимо Дюпина, который играл на выходе, но затем сам бить по воротам не решился с острого угла, а уже Самошникова быстро накрыли казанцы.

29' Грицаенко ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов отбил мяч перед собой, но затем Илья быстро накрыл его.

28' В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Лукаса Фассона, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Наир Тикнизян.

27' Фассон присел на газон и показал, что у него проблемы с ногой, в составе "Локомотива" уже готовится замена.

26' Защитник "Локомотива" Александр Сильянов получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Рубина" против Кабутова.

25' Миранчук при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Сильяновым, но ответный пас на Антона в штрафную площадь не прошёл.

24' Карпукас с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Глушенков в окружении соперников не смог зацепиться за мяч.

23' Вада с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" на этот раз сыграли без ошибок и перехватили мяч.

22' Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на ход Самошникову, Дюпин вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

21' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Вада!!! Из глубины поля последовал заброс на ход Даку по правому флангу, Мирлинд зацепился за мяч, обыграл Фассона и Морозова при входе в штрафную площадь, далее Даку уже на правом углу вратарской вытянул на себя Лантратова и выполнил передачу в центр вратарской, а уже Вада удачно набежал на мяч и в подкате отправил мяч в сетку.

20' Самошников при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Пиняеву, Сергей попытался обыграть вышедшего из ворот Дюпина, но при этом один из лидеров атак "железнодорожников" слишком сильно прокинул мяч вперёд, будет удар от ворот.

19' Лантратов слишком долго выбивал мяч с левого угла штрафной площади, Илья попал в Даку, который шёл в высокий прессинг, но затем мяч от форварда "Рубина" улетел в аут.

18' Вада совершил рывок вперёд по правому флангу и затем от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

17' Защитник "Локомотива" Евгений Морозов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Даку.

16' При развитии контратаки из глубины поля последовал заброс на ход Пиняеву, Дюпин вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч в центр поля.

15' Кабутов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Пиняева, а затем "Локомотив" попытался провести контратаку.

14' Кабутов с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартынович под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

13' Кабутов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, Вада был первым на подборе и пробил по воротам, мяч задел игрока "Локомотива" и ушёл на повторный корнер.

12' Рожков попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Ненахов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

11' Быстро у нас поднялся темп матча, футбол теперь уже обе команды стараются показывать довольно яркий.

10' Миранчук выполнил передачу на ход Пиняеву по левой половине поля к углу штрафной площади, далее Сергей внешней стороной стопы выполнил передачу во вратарскую, Самошников в падении пробил по воротам, Дюпин отлично сыграл на перемещении и в прыжке спас свою команду, а следом уже и Илья влетел в голкипера "Рубина", что конечно же является нарушением правил.

9' Йокич из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

8' Самошников и Сильянов поочерёдно пробили по воротам от линии штрафной площади, обе попытки блокировали защитники "Рубина".

7' Пиняев по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем плотно пробил по воротам, но мяч Сергей не смог направить в сторону от Дюпина, Юрий в итоге проявил хорошую реакцию и грамотно отбил мяч в сторону от своих владений.

6' Евгений Кукуляк не слышал одного из помощников, но судьи быстро решили проблемы с аппаратурой, игра продолжается.

5' А вот и первый неплохой момент в атаке от казанского клуба. Вада из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Даку, Мирлинд оторвался от защитников "Локомотива", зацепился за мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов намертво поймал мяч.

4' Сама по себе игра начинается спокойно, "Рубин" пока что контролирует мяч на своей половине поля.

3' Поднялся Даку после паузы, форвард "Рубина" показал, что с ним всё нормально, он готов продолжать матч.

2' Даку в центре поля неудачно столкнулся с Йокичем, вышли на поле врачи "Рубина", пауза в игре.