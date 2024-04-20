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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Рубин
1:1
Второй тайм: 78'
Локомотив Москва
0'
15' Желтая карточка
Морозов Евгений
1:0
21' Гол
Вада Валентин
26' Желтая карточка
Сильянов Александр
1:1
43' Гол
Баринов Дмитрий
45' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
52' Желтая карточка
Грицаенко Алексей
76' Желтая карточка

Ход матча

15'
 
Морозов Евгений
21'
Вада Валентин
(Даку Мирлинд)
1:0
26'
 
Сильянов Александр
29'
 
Тикнизян Наир
Фассон Лукас
43'
1:1
Баринов Дмитрий
(Глушенков Максим)
45'
 
Баринов Дмитрий
52'
Грицаенко Алексей
 
60'
Ранджелович Лазар
Йокич Богдан
 
67'
Безруков Руслан
Шабанаджай Дардан
 
68'
 
Сулейманов Тимур
Баринов Дмитрий
76'
 
Прогнозы 143
Рубин 9.8% (14)
X 28.7% (41)
Локомотив Москва 61.5% (88)
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Локомотив Москва
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22
Дюпин
Юрий
5
Ашурматов
Рустам
4
Мартынович
Александр
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
8
Йокич
Богдан
51
Рожков
Илья
30
Вада
Валентин
44
Даку
Мирлинд
99
Шабанаджай
Дардан
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
77
Самошников
Илья
11
Миранчук
Антон
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
Рубин
3-4-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Рубин
Локомотив Москва

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

38 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
8 побед 24 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
6 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

К
3:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

48
25

Голов в среднем за матч

1.26
0.66

Тотал матчей

2.5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

71
136

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (1) 0.21
Вада Валентин 4 0.17
Фамейе Джоэль 3 0.13
Безруков Руслан 2 0.08
Мартынович Александр 1 0.04
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.29
Тикнизян Наир 6 0.25
Жемалетдинов Рифат 5 0.21
Дзюба Артём 4 0.17
Миранчук Антон 3 (1) 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.08
Баринов Дмитрий 2 0.08
Изидор Вильсон 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Самошников Илья 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 6 0
Даку Мирлинд 6 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Зотов Александр 2 0
Мартынович Александр 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Дюпин Юрий 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 0
Карпукас Артём 4 1
Тикнизян Наир 2 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Фассон Лукас 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8
Рубин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

9
22
Рубин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Локомотив Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

10
17
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
22%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
8
36%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90

Забито

19
39
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
4
21%
6
15%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
8
42%
3
8%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
4
21%
14
36%
76-90

Пропущено

30
30
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
13%
5
17%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
7
23%
9
30%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
9
30%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1
Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3

Результаты матчей

Рубин
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рубин
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
8
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
10
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
20
3
5
18
1.5
12
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 23 10 6 7 41 - 33 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 1:1 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Рубин
 1:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
12.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 1:1 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Пиняев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кабутовым Сергей потерял мяч. 
  • Опасный момент
    75'
    Зотов с правого фланга коварно забросил мяч под левую штангу, Лантратов успел среагировать и смахнул мяч на левый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Локомотива". 
  • Фол, нарушение
    74'
    Глушенков пяткой выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Тикнизяна, Наир в борьбе за мяч нарушил правила против Кабутова. 
  • 73'
    Кабутов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Локомотива" всё же вновь смогли отвести угрозу от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Карпукас на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Безрукова. «Рубин» тщательно готовится к стандарту.
  • 71'
    Вада подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Локомотива».
  • Замена
    70'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Дардана Шабанаджая на поле вышел Руслан Безруков. 
  • Замена
    69'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Дмитрия Баринова на поле вышел Тимур Сулейманов. 
  • 68'
    Сегодня "Рубину" исполняется 66 лет и болельщики на трибунах в честь этого сделали небольшой перфоманс на 66-й минуте. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Шабанаджай с правой половины поля выполнил заброс к линии вратарской на Рожкова, Илья в борьбе за мяч нарушил правила против Ненахова. 
  • 66'
    Пиняев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Сергей пробил под правый угол ворот на исполнение, Дюпин выловил мяч без особого труда. 
  • 65'
    С левого фланга последовала безадресная подача в центр к линии вратарской "Локомотива", Лантратов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 64'
    Глушенков разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ход Самошникову к правому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Илье, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 63'
    Немного упал у нас темп матча в середине тайма, пока что команды больше ждут ошибок друг от друга. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Даку в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Морозова. Игроки "Локомотива" долго разыгрывали стандарт. 
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    • 61'
      Тикнизян при выходе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Пиняевым, но в итоге обострить ситуацию под давлением Мартыновича не получилось. 
    • Замена
      60'
      В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Богдана Йокича на поле вышел Лазар Ранджелович. 
    • 59'
      Пиняев по левой половине поля убежал к углу штрафной площади, далее последовала передача на Тикнизяна, а Наир и Миранчук уже придумали что-то сложное и в итоге не смогли завершить атаку ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      58'
      Шабанаджай выиграл борьбу за мяч у правого угла штрафной площади у Тикнизяна и выполнил передачу в центр штрафной площади, Даку в касание пробил в правый угол ворот, Лантратов в прыжке вытянул непростой мяч. 
    • 57'
      Карпукас выполнил заброс на ход Самошникову на правый угол штрафной площади, защитники "Рубина" прочитали момент и спокойно перехватили мяч. 
    • 56'
      Пиняев при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол вратарской на ход Глушенкову, мяч полетел слишком сильно и в итоге достался Дюпину. 
    • 55'
      Со стандарта последовала передача к левому углу штрафной площади, далее Пиняев выполнил подачу в центр штрафной, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Йокич на своей половине поля нарушил правила против Миранчука. "Локомотив" тщательно готовится к стандарту. 
    • 53'
      Вада из глубины поля выполнил заброс на ход Даку по правому флангу, но Мирлинд под давлением соперника не смог сохранить мяч в игре. 
    • Желтая карточка
      52'
      Защитник "Рубина" Алексей Грицаенко получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Грицаенко схватил за футболку Глушенкова. 
    • 51'
      Рожков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильянов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 50'
      Кабутов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Баринов хорошо подставил ногу и отправил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      49'
      Тикнизян передачей в центр поля из глубины разогнал контратаку своей команды, далее Глушенков убежал по правой половине поля в штрафную площадь и не попал в левый угол ворот из отличной позиции. 
    • Угловой
      48'
      Кабутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, далее после отскока по воротам пробил Вада, мяч попал в защитника "Локомотива" и после этого московский клуб пустила в контратаку. 
    • 47'
      Кабутов с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Сильянова и ушёл на угловой. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра в Казани, по такому равному матчу очень важно забить второй мяч, чтобы чувствовать себя более спокойно и сделать уже полноценную заявку на очки. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. "Рубин" на домашнем поле в Казани пока что играет довольно неплохо против московского "Локомотива", но и "железнодорожники" особо ничем не уступают своему сопернику, а поэтому счёт на данный момент вполне справедливый - 1:1. Будем ждать во втором тайме не менее яркого футбола, а пока что немного отдохнём. 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Ненахов на правом фланге нарушил правила против Шабанаджая. "Рубин" конечно же не будет никуда спешить при розыгрыше стандарта. 
    • Судья
      45'
      Миранчук при входе в штрафную площадь с левого фланга в борьбе с Кабутовым оказался на газоне, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше. 
    • Опасный момент
      45'
      Самошников вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем уже спокойно низом прострелил к дальней штанге, Дюпин успел сложиться и ногой отбил мяч в аут. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      И всё же удалось "Локомотиву" отыграться до перерыва, но на свой гол "железнодорожники" в первом тайме также вполне наиграли. 
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Баринов!!! Глушенков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов очень хорошо сыграл головой и направил мяч под дальнюю штангу, где никого из игроков "Рубина" не было, чтобы спасти свою команду. 
    • 42'
      Пиняев вошёл в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Рожкова заработал угловой для своей команды. 
    • 41'
      Вада выполнил слишком сильную передачу на ход Даку к правому углу штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Судья
      40'
      Зотов в центре поля влетел в Карпукаса, но Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушение правил. 
    • Угловой
      39'
      Кабутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартынович в плотной борьбе головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 38'
      Сильянов неудачно на этот раз сыграл в центре поля, Вада перехватил мяч и далее началась контратака. В завершении момента Зотов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Шабанаджай пробил по воротам, Ненахов сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой. 
    • 37'
      Сильянов из центра поля выполнил заброс к ближнему углу штрафной площади, Мартынович грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч к бровке. 
    • 36'
      "Локомотив" старается оставить концовку первого тайма за собой и по возможности всё же отыграться до перерыва. 
    • Угловой
      35'
      Угловой у ворот "Рубина". Миранчук выполнил подачу в центр вратарской, Дюпин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Против Рожкова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 33'
      Миранчук при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу вратарской на ход Карпукасу, Дюпин прочитал момент и в прыжке перехватил мяч. 
    • 32'
      Миранчук со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Рубина" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Йокич на правой половине поля нарушил правила против Миранчука. "Локомотив" заработал неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      30'
      Глушенков ворвался в штрафную площадь после неплохой передачи на ход и ряда ошибок защитников "Рубина", Максим прокинул мяч к лицевой линии поля мимо Дюпина, который играл на выходе, но затем сам бить по воротам не решился с острого угла, а уже Самошникова быстро накрыли казанцы. 
    • Опасный момент
      29'
      Грицаенко ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов отбил мяч перед собой, но затем Илья быстро накрыл его. 
    • Замена
      28'
      В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Лукаса Фассона, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Наир Тикнизян. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Фассон присел на газон и показал, что у него проблемы с ногой, в составе "Локомотива" уже готовится замена. 
    • Желтая карточка
      26'
      Защитник "Локомотива" Александр Сильянов получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Рубина" против Кабутова. 
    • 25'
      Миранчук при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Сильяновым, но ответный пас на Антона в штрафную площадь не прошёл. 
    • 24'
      Карпукас с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Глушенков в окружении соперников не смог зацепиться за мяч. 
    • 23'
      Вада с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" на этот раз сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на ход Самошникову, Дюпин вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Вада!!! Из глубины поля последовал заброс на ход Даку по правому флангу, Мирлинд зацепился за мяч, обыграл Фассона и Морозова при входе в штрафную площадь, далее Даку уже на правом углу вратарской вытянул на себя Лантратова и выполнил передачу в центр вратарской, а уже Вада удачно набежал на мяч и в подкате отправил мяч в сетку. 
    • 20'
      Самошников при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Пиняеву, Сергей попытался обыграть вышедшего из ворот Дюпина, но при этом один из лидеров атак "железнодорожников" слишком сильно прокинул мяч вперёд, будет удар от ворот. 
    • 19'
      Лантратов слишком долго выбивал мяч с левого угла штрафной площади, Илья попал в Даку, который шёл в высокий прессинг, но затем мяч от форварда "Рубина" улетел в аут. 
    • 18'
      Вада совершил рывок вперёд по правому флангу и затем от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Желтая карточка
      17'
      Защитник "Локомотива" Евгений Морозов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Даку. 
    • 16'
      При развитии контратаки из глубины поля последовал заброс на ход Пиняеву, Дюпин вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч в центр поля. 
    • 15'
      Кабутов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Пиняева, а затем "Локомотив" попытался провести контратаку. 
    • Угловой
      14'
      Кабутов с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартынович под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Угловой
      13'
      Кабутов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, Вада был первым на подборе и пробил по воротам, мяч задел игрока "Локомотива" и ушёл на повторный корнер. 
    • 12'
      Рожков попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Ненахов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 11'
      Быстро у нас поднялся темп матча, футбол теперь уже обе команды стараются показывать довольно яркий. 
    • Опасный момент
      10'
      Миранчук выполнил передачу на ход Пиняеву по левой половине поля к углу штрафной площади, далее Сергей внешней стороной стопы выполнил передачу во вратарскую, Самошников в падении пробил по воротам, Дюпин отлично сыграл на перемещении и в прыжке спас свою команду, а следом уже и Илья влетел в голкипера "Рубина", что конечно же является нарушением правил. 
    • 9'
      Йокич из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 8'
      Самошников и Сильянов поочерёдно пробили по воротам от линии штрафной площади, обе попытки блокировали защитники "Рубина". 
    • Опасный момент
      7'
      Пиняев по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем плотно пробил по воротам, но мяч Сергей не смог направить в сторону от Дюпина, Юрий в итоге проявил хорошую реакцию и грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Судья
      6'
      Евгений Кукуляк не слышал одного из помощников, но судьи быстро решили проблемы с аппаратурой, игра продолжается.  
    • Опасный момент
      5'
      А вот и первый неплохой момент в атаке от казанского клуба. Вада из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Даку, Мирлинд оторвался от защитников "Локомотива", зацепился за мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Лантратов намертво поймал мяч. 
    • 4'
      Сама по себе игра начинается спокойно, "Рубин" пока что контролирует мяч на своей половине поля. 
    • 3'
      Поднялся Даку после паузы, форвард "Рубина" показал, что с ним всё нормально, он готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      2'
      Даку в центре поля неудачно столкнулся с Йокичем, вышли на поле врачи "Рубина", пауза в игре. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Напомним, что Рашид Рахимов в этом матче не сможет руководить командой с бровки из-за дисквалификации, а поэтому в битве с "Локомотивом" казанцам будет ещё сложнее. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Баринов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Глушенков Максим сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Баринов Дмитрий бьет в цель!
    • 29'
      Фассон Лукас уходит с поля. Тикнизян Наир выходит вместо него
    • 26'
      Сильянов Александр получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Мирлинд Даку сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Вада Валентин бьет в цель!
    • 15'
      Морозов Евгений получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:1 Локомотив Москва

    Исход игры
    Рубин
    9.8% (14)
    Ничья
    28.7% (41)
    Локомотив Москва
    61.5% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    37.1% (53)
    1:1 Ничья
    22.4% (32)
    0:1 Локомотив Москва
    9.1% (13)
    2:1 Рубин
    4.2% (6)
    0:2 Локомотив Москва
    2.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    1:0 Рубин
    1.4% (2)
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