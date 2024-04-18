Тур: 25. Стадион: Ак Барс Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Рубин
Локомотив Москва
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
38 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
8 побед 24 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
6 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.83
Среднее время на гол
66
108
Всего голов
48
25
Голов в среднем за матч
1.26
0.66
Тотал матчей
2.5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
71
136
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|0.22
|Вада Валентин
|3
|0.13
|Фамейе Джоэль
|3
|0.13
|Безруков Руслан
|2
|0.09
|Мартынович Александр
|1
|0.04
|Ашурматов Рустам
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Чумич Никола
|1
|0.04
|Ранджелович Лазар
|1
|0.04
|Иву Угучукву
|1
|0.04
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.3
|Тикнизян Наир
|6
|0.26
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.22
|Дзюба Артём
|4
|0.17
|Миранчук Антон
|3 (1)
|0.13
|Пиняев Сергей
|3
|0.13
|Сулейманов Тимур
|2
|0.09
|Изидор Вильсон
|2
|0.09
|Морозов Евгений
|2
|0.09
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Фассон Лукас
|1
|0.04
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Погостнов Егор
|1
|0.04
|Сарвели Владислав
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|0
|Карпукас Артём
|4
|1
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
8
Рубин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
22
Рубин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Локомотив Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
10
17
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
20%
6
35%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
22%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
8
36%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90
Забито
19
39
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
4
21%
6
15%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
8
42%
3
8%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
4
21%
14
36%
76-90
Пропущено
30
30
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
13%
5
17%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
7
23%
9
30%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
9
30%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1
Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3
Результаты матчей
Рубин
Локомотив Москва
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рубин
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
112
38
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
91
210
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
203
518
1211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|36 - 31
|38
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|43 - 31
|37
|5.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 31
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|41 - 33
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|35 - 33
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|20 - 29
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|21 - 26
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|19 - 25
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|27 - 30
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|22 - 36
|23
|14.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 27
|20
|15.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 18
|15
|6.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|10 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Оренбург
|Перес Матиас
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Исход игры
Рубин
12.5% (7)
Ничья
32.1% (18)
Локомотив Москва
55.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
37.5% (21)
1:1 Ничья
26.8% (15)
2:1 Рубин
7.1% (4)
0:1 Локомотив Москва
7.1% (4)
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