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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
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Локомотив Москва
Прогнозы 55
Рубин 12.7% (7)
X 30.9% (17)
Локомотив Москва 56.4% (31)
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Локомотив Москва

История личных встреч

Рубин
Локомотив Москва

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

38 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
8 побед 24 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
6 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

К
3:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

48
25

Голов в среднем за матч

1.26
0.66

Тотал матчей

2.5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

71
136

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (1) 0.22
Вада Валентин 3 0.13
Фамейе Джоэль 3 0.13
Безруков Руслан 2 0.09
Мартынович Александр 1 0.04
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.3
Тикнизян Наир 6 0.26
Жемалетдинов Рифат 5 0.22
Дзюба Артём 4 0.17
Миранчук Антон 3 (1) 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.09
Изидор Вильсон 2 0.09
Морозов Евгений 2 0.09
Самошников Илья 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Баринов Дмитрий 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 6 0
Грицаенко Алексей 5 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Зотов Александр 2 0
Мартынович Александр 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Дюпин Юрий 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 0
Карпукас Артём 4 1
Тикнизян Наир 2 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Морозов Евгений 3 0
Фассон Лукас 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8
Рубин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

9
22
Рубин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Локомотив Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

10
17
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
22%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
8
36%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90

Забито

19
39
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
4
21%
6
15%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
8
42%
3
8%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
4
21%
14
36%
76-90

Пропущено

30
30
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
13%
5
17%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
7
23%
9
30%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
9
30%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1
Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3

Результаты матчей

Рубин
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рубин
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
8
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
10
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
20
3
5
18
1.5
12
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 23 10 8 5 36 - 31 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 9 10 4 43 - 31 37
5.
Локомотив Москва
 Заявка 23 9 10 4 38 - 31 37
6.
Крылья Советов
 Заявка 23 10 6 7 41 - 33 36
7.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
8.
Ростов
 Заявка 23 9 7 7 35 - 33 34
9.
Рубин
 Заявка 23 9 5 9 20 - 29 32
10.
Пари НН
 Заявка 23 8 4 11 21 - 26 28
11.
Факел
 Заявка 23 6 8 9 19 - 25 26
12.
Оренбург
 Заявка 23 6 8 9 27 - 30 26
13.
Урал
 Заявка 23 6 5 12 22 - 36 23
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
3.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
5.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 6 2 19 - 18 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
12.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 10 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Оренбург Перес Матиас 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 5 часов.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.5% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Рубин 12.7% (7)
    X 30.9% (17)
    Локомотив Москва 56.4% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.20
    3.30
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    2.53
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва

    Исход игры
    Рубин
    12.5% (7)
    Ничья
    32.1% (18)
    Локомотив Москва
    55.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    37.5% (21)
    1:1 Ничья
    26.8% (15)
    2:1 Рубин
    7.1% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    7.1% (4)
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