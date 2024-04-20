Тур: 30. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Вельц Тобиас
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
33' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
0:1
42' ГолШешко Беньямин
61' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
1:1
69' ГолДоведан Никола
83' Желтая карточкаШёппнер Ян
1:2
85' ГолОпенда Лои
Ход матча
42'
0:1
61'
69'
1:1
83'
85'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
204 Количество передач 326
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сесса
Кевин
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Kurth
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хайденхайм
РБ Лейпциг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|11 (2)
|0.37
|Динкчи Эрен
|8
|0.27
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.23
|Пирингер Марвин
|3
|0.1
|Шёппнер Ян
|2
|0.07
|Доведан Никола
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Бек Адриан
|1
|0.03
|Малони Леннард
|1
|0.03
|Сесса Кевин
|1
|0.03
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|22 (2)
|0.73
|Шешко Беньямин
|10
|0.33
|Симонс Хави
|7
|0.23
|Поульсен Юссуф
|5
|0.17
|Ольмо Дани
|4
|0.13
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.13
|Раум Давид
|2
|0.07
|Форсберг Эмиль
|2
|0.07
|Айдара Амаду
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|8
|0
|Гимбер Бенедикт
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Хактаб Траоре Омар
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|8
|0
|Шлагер Ксавер
|7
|0
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Розе Марко
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
РБ Лейпциг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
8
9
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
РБ Лейпциг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
11
32
Хайденхайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
РБ Лейпциг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
19
41
Голы по времени матча
Забито
24
30
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
4%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
7
29%
29%
7
23%
46-60
5
21%
9
30%
61-75
5
21%
4
13%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
6
27%
4
16%
76-90
Забито
17
34
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
3
18%
8
24%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
2
12%
5
15%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
4
24%
6
18%
61-75
3
18%
6
18%
76-90
Пропущено
29
11
18 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
21%
2
18%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
24%
4
36%
31-45
1
3%
2
18%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
5
17%
1
9%
76-90
Забито
41
64
14 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
4
10%
11
17%
1-15
5
12%
7
11%
16-30
5
12%
9
14%
31-45
10
24%
12
19%
46-60
9
22%
15
23%
61-75
8
20%
10
16%
76-90
Пропущено
51
36
28 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
9
18%
4
11%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
13
25%
9
25%
31-45
4
8%
7
19%
46-60
8
16%
7
19%
61-75
11
22%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3
Результаты матчей
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Точный счет
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
77
123
410
69
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
510
95
114
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
254
1217
218
524
1217
128
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|2:1 Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|4:3 Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|10.
|1:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|1:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|13.
|3:4 Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|15.
|0:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|0:2 Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|2:0 Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|2:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|0:1 Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|3:4 Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|15.
|4:3 Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|17.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|2:0 Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|2:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|4:3 Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|12.
|3:4 Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|2:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|0:2 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 1:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Хайденхайм
2.5% (3)
Ничья
5.8% (7)
РБ Лейпциг
91.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
79.82% (91)
Меньше
20.18% (23)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60% (72)
1:3 РБ Лейпциг
10% (12)
0:2 РБ Лейпциг
9.2% (11)
0:1 РБ Лейпциг
5% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:3 РБ Лейпциг
1.7% (2)
2:1 Хайденхайм
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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