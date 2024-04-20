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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Вельц Тобиас
Хайденхайм
1:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
33' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
0:1
42' Гол
Шешко Беньямин
61' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
1:1
69' Гол
Доведан Никола
83' Желтая карточка
Шёппнер Ян
1:2
85' Гол
Опенда Лои
90' Желтая карточка
Хактаб Траоре Омар
90'+10

Ход матча

33'
 
Хенрихс Бенджамин
42'
0:1
Шешко Беньямин
54'
Шёппнер Ян
Малони Леннард
 
61'
Гимбер Бенедикт
 
68'
Доведан Никола
Пирингер Марвин
 
68'
Томалла Денис
Динкчи Эрен
 
68'
Тоеркауф Норман
Гимбер Бенедикт
 
69'
Доведан Никола
(Шёппнер Ян)
1:1
71'
 
Симакан Мохамед
Хенрихс Бенджамин
79'
 
Зайвальд Николас
Айдара Амаду
79'
 
Баумгартнер Кристоф
Шешко Беньямин
79'
 
Элмас Эльиф
Симонс Хави
83'
Шёппнер Ян
 
84'
Шиммер Штефан
Сесса Кевин
 
85'
1:2
Опенда Лои
(Симакан Мохамед)
90'
 
Клостерманн Лукас
Ольмо Дани
90'
Хактаб Траоре Омар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 356 Количество передач 578
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Хайденхайм 2.5% (3)
X 5.8% (7)
РБ Лейпциг 91.7% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
18
Пирингер
Марвин
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Хайденхайм
4-1-4-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
РБ Лейпциг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 11 (2) 0.37
Динкчи Эрен 8 0.27
Бесте Ян-Никлас 7 0.23
Пирингер Марвин 3 0.1
Шёппнер Ян 2 0.07
Доведан Никола 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Бек Адриан 1 0.03
Малони Леннард 1 0.03
Сесса Кевин 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 23 (2) 0.77
Шешко Беньямин 10 0.33
Симонс Хави 7 0.23
Поульсен Юссуф 5 0.17
Ольмо Дани 4 0.13
Баумгартнер Кристоф 4 0.13
Раум Давид 2 0.07
Форсберг Эмиль 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Вернер Тимо 2 (1) 0.07
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 8 0
Гимбер Бенедикт 7 0
Пирингер Марвин 5 0
Хактаб Траоре Омар 5 0
Кляйндинст Тим 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Симакан Мохамед 7 0
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Розе Марко 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
РБ Лейпциг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

9
9
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

11
32
Хайденхайм
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
РБ Лейпциг
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

20
41

Голы по времени матча

Забито

25
32
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
4%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
7
28%
7
22%
46-60
6
24%
9
28%
61-75
5
20%
5
16%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
7
29%
29%
5
19%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Забито

17
34
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
3
18%
8
24%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
2
12%
5
15%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
4
24%
6
18%
61-75
3
18%
6
18%
76-90

Пропущено

29
11
18 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
21%
2
18%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
24%
4
36%
31-45
1
3%
2
18%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
5
17%
1
9%
76-90

Забито

42
66
14 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 38
11 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
4
10%
11
17%
1-15
5
12%
7
11%
16-30
5
12%
10
15%
31-45
10
24%
12
18%
46-60
10
24%
15
23%
61-75
8
19%
11
17%
76-90

Пропущено

53
37
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
9
17%
4
11%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
14
26%
9
24%
31-45
4
8%
7
19%
46-60
8
15%
8
22%
61-75
12
23%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3

Результаты матчей

Хайденхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
12
3
4
11
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
10
5
1
14
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
26
4
12
18
1.5
22
8
5
25
2.5
12
18
1
29
3.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 4:0 Заявка 30 21 3 6 86 - 36 66
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 0:4 Заявка 30 8 5 17 25 - 49 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 4:0 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
10.
Унион Берлин
 0:4 Заявка 15 6 2 7 16 - 24 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 4:0 Заявка 15 9 2 4 37 - 25 29
4.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 0:4 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 39%, РБ Лейпциг: 61%.
  • 99'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Хактаб Траоре Омар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Хайденхайм 2.5% (3)
    X 5.8% (7)
    РБ Лейпциг 91.7% (110)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 1:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хайденхайм
    2.5% (3)
    Ничья
    5.8% (7)
    РБ Лейпциг
    91.7% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.82% (91)
    Меньше
    20.18% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    60% (72)
    1:3 РБ Лейпциг
    10% (12)
    0:2 РБ Лейпциг
    9.2% (11)
    0:1 РБ Лейпциг
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
    2:1 Хайденхайм
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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