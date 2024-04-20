Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

88' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Элмас Эльиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Симакан Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Шёппнер Ян тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

83' Удар от ворот произведет Хайденхайм

83' Ольмо Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

80' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

79' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

78' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

77' Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

77' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

72' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Хайденхайм

70' Команда Хайденхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

69' Шёппнер Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Удар от ворот произведет Хайденхайм

67' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

65' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Кляйндинст Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Малони Леннард получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Малони Леннард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Пирингер Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Хайденхайм

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля