С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади в исполнении Триммеля, Госенс в касание пробил в правый угол ворот, Нойер в прыжке перевёл мяч на угловой.

Триммель с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Госенс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел выше цели.

Две минуты добавил Свен Яблонски к основному времени первого тайма.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Кейн!!! Гарри Кейн со стандарта отлично пробил в правый угол ворот, Дуки куда-то сбежал из "стенки" и как раз мяч полетел под штангу между Данило и остальными игроками.

Звучит свисток на перерыв. "Бавария" в Берлине за счёт класса уверенно обыгрывает "Унион" со счётом 2:0. Сегодня команда Томаса Тухеля очень грамотно действует за счёт более высокого класса, но конечно же бросать играть раньше времени не нужно, не так давно мюнхенский клуб на ровном месте упускал победу против середняка во втором тайме.

Дуки из центра поля выполнил заброс на ход Холлербаху по центру, Бенедикт под давлением Дайера не смог зацепиться за мяч.

Тусар с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Нойер кулаками отбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за Дайером.

Шефер пробил в ближний угол ворот с левой половины поля от линии штрафной площади, мяч задел защитника "Баварии", попал в сетку с внешней стороны, будет угловой.

Триммель с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дуки под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Угловой у ворот "Униона". Киммих выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки берлинского клуба сыграли немного сумбурно, но всё же они смогли отбиться.

Фолланд из центра поля выполнил заброс на ход Шеферу по левой половине поля, Андраш убежал к углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Ким удачно сыграл по позиции и головой выбил мяч на правый фланг.

Заканчивается постепенно первый тайм, "Бавария" вполне может забить ещё один гол до перерыва, а вот "Унион" уже стал уставать.

Фолланд при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, боковой арбитр зафиксировал очень спорный офсайд у Госенса.

Киммих с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч вновь полетел довольно высоко.

Дайер в центре поля нарушил правила против Ааронсона. Игроки "Униона" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Тусар попытался разогнать атаку по правой половине поля, но передача на ход Фолланду получилась не самой лучшей, Кевин в итоге не смог зацепиться за мяч.

Фолланд на правой половине поля нарушил правила против Киммиха. "Бавария" довольно быстро разыграла стандарт.

Триммель обработал мяч на правом углу штрафной площади после заброса с левой половины поля, далее Кристофер выполнил подачу в центр штрафной, Госенс под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Киммих с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Униона" уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку.

Кейн с правого фланга от боковой лини штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Горецка головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Горецка!!! Киммих и Тель разогнали атаку по правой половине поля, Матис в итоге от правого угла штрафной площади собрав вокруг себя нескольких соперников выполнил передачу к центру штрафной площади, Мюллер пропустил мяч на Горецку, а Леон в касание отлично пробил под правую штангу.

Триммель выполнил слишком сильную передачу на ход Фолланду по правому флагу, мяч в итоге улетел в аут.

Достаточно легко "Бавария" открыла счёт в матче в середине первого тайма, пока что команда Томаса Тухеля в Берлине неплохо действует за счёт класса.

22' Чупо-Мотинг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

21' Холлербах убежал в штрафную площадь "Баварии" по правой половине поля, сам Бенедикт не решился на удар по воротам с острого угла, а передачу в центр штрафной перехватил Горецка.

20' Тель с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чупо-Мотинг опередил защитника "Униона" и головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

19' Дэвис разогнал атаку по левой половине поля, но при входе в штрафную площадь у Альфонсо не получилось отыграться с Телем.

18' Тусар получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля, но после паузы Люка показал, что он готов играть дальше.

17' Киммих с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Рённов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

16' Фолланд с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Баварии" не без труда, но общими усилиями всё же смогли перехватить мяч.

15' Фолланд с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, после борьбы Тусар пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу защитника "Баварии" и ушёл на повторный корнер.

14' Триммель с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Дайер не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

13' Триммель с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Баварии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

12' Ким в центре поля нарушил правила. Игроки "Униона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' "Унион" старается пока что играть достаточно медленно, всё же в быстром темпе против столь серьёзного соперника берлинский клуб не рискует играть.

10' Чупо-Мотинг сместился в центр с левого фланга, далее Эрик пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Рённов всё контролировал.

9' Ааронсон выполнил передачу на ход Фолланду по правой половине поля, но Кевин под давлением Кима не смог зацепиться за мяч.

8' Тель попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с соперником Матис потерял мяч.

7' Киммих с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мюллер под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

6' Кейн из-за пределов штрафной площади с правой половины поля довольно плотно пробил по воротам, но Рённов грамотно сыграл по позиции и в итоге отбил мяч в сторону от своих владений.

5' Киммих со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Триммель грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левый фланг.

4' Госенс на правом фланге нарушил правила против Киммиха, Свен Яблонски немного подумал, но всё же дал свисток в пользу "Баварии".

3' Тель в борьбе с соперником на половине поля "Униона" оказался на газоне, Свен Яблонски показал, что нужно играть дальше.

2' Триммель с правого фланга со второй попытки выполнил подачу в центр к линии вратарской, Госенс головой подправил мяч в левый угол ворот мимо Нойера, но всё же в створ немного не попал.