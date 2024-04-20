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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Унион Берлин
0:2
Перерыв
Бавария
0'
0:1
29' Гол
Горецка Леон
0:2
45' Гол
Кейн Гарри

Ход матча

29'
0:1
Горецка Леон
(Тель Матис)
45'
0:2
Кейн Гарри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество передач 354
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 123
Унион Берлин 0.8% (1)
X 3.3% (4)
Бавария 95.9% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
13
Шефер
Андраш
29
Тусар
Люка
7
Ааронсон
Бренден
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
3
Мин-Чжэ
Ким
15
Дайер
Эрик
19
Дэвис
Альфонсо
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
39
Тель
Матис
25
Мюллер
Томас
13
Чупо-Мотинг
Эрик
9
Кейн
Гарри
Унион Берлин
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Бавария

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
2.4

Среднее время на гол

40
37

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.2
Бехренс Кевин 4 0.13
Холлербах Бенедикт 3 0.1
Фолланд Кевин 2 (1) 0.07
Духи Данило 2 0.07
Ааронсон Бренден 2 0.07
Вертессен Йорбе 1 0.03
Шефер Андраш 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 32 (3) 1.07
Мусиала Джамал 10 0.33
Сане Лерой 8 0.27
Горецка Леон 5 0.17
Тель Матис 5 0.17
Мюллер Томас 3 0.1
Коман Кингсли 3 0.1
Гнабри Серж 3 0.1
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Павлович Александр 2 0.07
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.07
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 7 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Тусар Люка 5 0
Хедира Рани 3 1
Фолланд Кевин 1 2
Фогт Кевин 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Томас Тухель 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бавария
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
9
Унион Берлин
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Бавария
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

6
48
Унион Берлин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Бавария
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

9
57

Голы по времени матча

Забито

16
33
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
13%
5
15%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
19%
9
27%
31-45
4
25%
4
12%
46-60
3
19%
6
18%
61-75
3
19%
6
18%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
6
24%
76-90

Забито

10
48
8 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
2
20%
7
15%
1-15
1
10%
4
8%
16-30
5
50%
5
10%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
1
10%
12
25%
61-75
1
10%
12
25%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

26
81
14 В 1-м тайме 33
12 Во 2-м тайме 48
9 Забивали первыми 19
15 Не забивали 3
4
15%
12
15%
1-15
2
8%
7
9%
16-30
8
31%
14
17%
31-45
4
15%
12
15%
46-60
4
15%
18
22%
61-75
4
15%
18
22%
76-90

Пропущено

44
37
18 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
14%
3
8%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
6
14%
9
24%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
10
23%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2
Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2

Результаты матчей

Унион Берлин
Бавария

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 55%
1
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
8
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
12
3
2
12
2.5
9
6
1
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
13
1
2
13
1.5
11
3
1
14
2.5
5
9
1
14
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
16
0.5
Больше Меньше
26
3
7
22
1.5
23
6
3
26
2.5
14
15
2
27
3.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 2:0 Заявка 30 21 3 6 84 - 36 66
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 30 8 5 17 25 - 47 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 2:0 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
10.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 15 6 2 7 16 - 22 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 2:0 Заявка 15 9 2 4 35 - 25 29
4.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. "Бавария" в Берлине за счёт класса уверенно обыгрывает "Унион" со счётом 2:0. Сегодня команда Томаса Тухеля очень грамотно действует за счёт более высокого класса, но конечно же бросать играть раньше времени не нужно, не так давно мюнхенский клуб на ровном месте упускал победу против середняка во втором тайме. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Кейн!!! Гарри Кейн со стандарта отлично пробил в правый угол ворот, Дуки куда-то сбежал из "стенки" и как раз мяч полетел под штангу между Данило и остальными игроками. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Свен Яблонски к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Лейте на правой половине поля нарушил правила против Павловича. Игроки "Баварии" заработали достаточно неплохой стандарт. 
  • 43'
    Госенс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч полетел выше цели. 
  • Угловой
    42'
    Триммель с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Опасный момент
    41'
    С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади в исполнении Триммеля, Госенс в касание пробил в правый угол ворот, Нойер в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Офсайд
    40'
    Фолланд при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, боковой арбитр зафиксировал очень спорный офсайд у Госенса. 
  • 39'
    Заканчивается постепенно первый тайм, "Бавария" вполне может забить ещё один гол до перерыва, а вот "Унион" уже стал уставать. 
  • 38'
    Фолланд из центра поля выполнил заброс на ход Шеферу по левой половине поля, Андраш убежал к углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Ким удачно сыграл по позиции и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот "Униона". Киммих выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки берлинского клуба сыграли немного сумбурно, но всё же они смогли отбиться. 
  • Угловой
    36'
    Триммель с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дуки под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 35'
    Шефер пробил в ближний угол ворот с левой половины поля от линии штрафной площади, мяч задел защитника "Баварии", попал в сетку с внешней стороны, будет угловой. 
  • Опасный момент
    34'
    Тусар с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Нойер кулаками отбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за Дайером. 
  • 33'
    Дуки из центра поля выполнил заброс на ход Холлербаху по центру, Бенедикт под давлением Дайера не смог зацепиться за мяч. 
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    • 32'
      Достаточно легко "Бавария" открыла счёт в матче в середине первого тайма, пока что команда Томаса Тухеля в Берлине неплохо действует за счёт класса. 
    • 31'
      Триммель выполнил слишком сильную передачу на ход Фолланду по правому флагу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Горецка!!! Киммих и Тель разогнали атаку по правой половине поля, Матис в итоге от правого угла штрафной площади собрав вокруг себя нескольких соперников выполнил передачу к центру штрафной площади, Мюллер пропустил мяч на Горецку, а Леон в касание отлично пробил под правую штангу. 
    • 29'
      Кейн с правого фланга от боковой лини штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Горецка головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 28'
      Киммих с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Униона" уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
    • 27'
      Триммель обработал мяч на правом углу штрафной площади после заброса с левой половины поля, далее Кристофер выполнил подачу в центр штрафной, Госенс под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Фолланд на правой половине поля нарушил правила против Киммиха. "Бавария" довольно быстро разыграла стандарт. 
    • 25'
      Тусар попытался разогнать атаку по правой половине поля, но передача на ход Фолланду получилась не самой лучшей, Кевин в итоге не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Дайер в центре поля нарушил правила против Ааронсона. Игроки "Униона" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 23'
      Киммих с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч вновь полетел довольно высоко. 
    • 22'
      Чупо-Мотинг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 21'
      Холлербах убежал в штрафную площадь "Баварии" по правой половине поля, сам Бенедикт не решился на удар по воротам с острого угла, а передачу в центр штрафной перехватил Горецка. 
    • 20'
      Тель с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чупо-Мотинг опередил защитника "Униона" и головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 19'
      Дэвис разогнал атаку по левой половине поля, но при входе в штрафную площадь у Альфонсо не получилось отыграться с Телем. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Тусар получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля, но после паузы Люка показал, что он готов играть дальше. 
    • 17'
      Киммих с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Рённов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Угловой
      16'
      Фолланд с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Баварии" не без труда, но общими усилиями всё же смогли перехватить мяч. 
    • Угловой
      15'
      Фолланд с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, после борьбы Тусар пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу защитника "Баварии" и ушёл на повторный корнер. 
    • 14'
      Триммель с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Дайер не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 13'
      Триммель с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Баварии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Ким в центре поля нарушил правила. Игроки "Униона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 11'
      "Унион" старается пока что играть достаточно медленно, всё же в быстром темпе против столь серьёзного соперника берлинский клуб не рискует играть. 
    • 10'
      Чупо-Мотинг сместился в центр с левого фланга, далее Эрик пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Рённов всё контролировал. 
    • 9'
      Ааронсон выполнил передачу на ход Фолланду по правой половине поля, но Кевин под давлением Кима не смог зацепиться за мяч. 
    • 8'
      Тель попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с соперником Матис потерял мяч. 
    • 7'
      Киммих с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мюллер под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Опасный момент
      6'
      Кейн из-за пределов штрафной площади с правой половины поля довольно плотно пробил по воротам, но Рённов грамотно сыграл по позиции и в итоге отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 5'
      Киммих со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Триммель грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Госенс на правом фланге нарушил правила против Киммиха, Свен Яблонски немного подумал, но всё же дал свисток в пользу "Баварии". 
    • Судья
      3'
      Тель в борьбе с соперником на половине поля "Униона" оказался на газоне, Свен Яблонски показал, что нужно играть дальше. 
    • Опасный момент
      2'
      Триммель с правого фланга со второй попытки выполнил подачу в центр к линии вратарской, Госенс головой подправил мяч в левый угол ворот мимо Нойера, но всё же в створ немного не попал. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Берлине нас ждёт очень интересная битва за очки, "Унион" и "Бавария" нуждаются в победе, а поэтому мы вполне может рассчитывать на атакующий футбол. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Бавария

    Исход игры
    Унион Берлин
    0.8% (1)
    Ничья
    3.3% (4)
    Бавария
    95.9% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.43% (81)
    Меньше
    29.57% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    40.7% (50)
    0:2 Бавария
    17.9% (22)
    1:3 Бавария
    17.1% (21)
    0:1 Бавария
    7.3% (9)
    0:3 Бавария
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:4 Бавария
    2.4% (3)
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