Тур: 30. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай.
Позже
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Главный тренер: Белица Ненад
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Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Бавария
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.2
2.4
Среднее время на гол
40
37
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.21
|Бехренс Кевин
|4
|0.14
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.1
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.07
|Духи Данило
|2
|0.07
|Ааронсон Бренден
|2
|0.07
|Вертессен Йорбе
|1
|0.03
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Фофана Датро
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.03
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|32 (3)
|1.1
|Мусиала Джамал
|10
|0.34
|Сане Лерой
|8
|0.28
|Тель Матис
|5
|0.17
|Горецка Леон
|4
|0.14
|Мюллер Томас
|3
|0.1
|Коман Кингсли
|3
|0.1
|Гнабри Серж
|3
|0.1
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Павлович Александр
|2
|0.07
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.07
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|7
|1
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Тусар Люка
|5
|0
|Хедира Рани
|3
|1
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Фогт Кевин
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Томас Тухель
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бавария
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
9
Унион Берлин
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Бавария
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
6
48
Унион Берлин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Бавария
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
9
57
Голы по времени матча
Забито
16
33
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
13%
5
15%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
19%
9
27%
31-45
4
25%
4
12%
46-60
3
19%
6
18%
61-75
3
19%
6
18%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
6
24%
76-90
Забито
10
48
8 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
2
20%
7
15%
1-15
1
10%
4
8%
16-30
5
50%
5
10%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
1
10%
12
25%
61-75
1
10%
12
25%
76-90
Пропущено
24
12
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90
Забито
26
81
14 В 1-м тайме 33
12 Во 2-м тайме 48
9 Забивали первыми 19
15 Не забивали 3
4
15%
12
15%
1-15
2
8%
7
9%
16-30
8
31%
14
17%
31-45
4
15%
12
15%
46-60
4
15%
18
22%
61-75
4
15%
18
22%
76-90
Пропущено
44
37
18 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
14%
3
8%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
6
14%
9
24%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
10
23%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2
Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2
Результаты матчей
Унион Берлин
Бавария
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 55%
1
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
8
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
59
123
212
96
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
131
213
113
114
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1316
Больше Меньше
263
722
236
326
1415
227
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|43 - 39
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|28 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария
Исход игры
Унион Берлин
0% (0)
Ничья
5% (2)
Бавария
95% (38)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
1:2 Бавария
32.5% (13)
1:3 Бавария
20% (8)
0:2 Бавария
20% (8)
0:1 Бавария
7.5% (3)
1:1 Ничья
5% (2)
0:3 Бавария
5% (2)
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