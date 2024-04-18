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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Унион Берлин
 
Позже
Бавария
Прогнозы 40
Унион Берлин 0% (0)
X 5% (2)
Бавария 95% (38)
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Унион Берлин
Бавария

История личных встреч

Унион Берлин
Бавария

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
2.4

Среднее время на гол

40
37

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.21
Бехренс Кевин 4 0.14
Холлербах Бенедикт 3 0.1
Фолланд Кевин 2 (1) 0.07
Духи Данило 2 0.07
Ааронсон Бренден 2 0.07
Вертессен Йорбе 1 0.03
Шефер Андраш 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 32 (3) 1.1
Мусиала Джамал 10 0.34
Сане Лерой 8 0.28
Тель Матис 5 0.17
Горецка Леон 4 0.14
Мюллер Томас 3 0.1
Коман Кингсли 3 0.1
Гнабри Серж 3 0.1
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Павлович Александр 2 0.07
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.07
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 7 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Тусар Люка 5 0
Хедира Рани 3 1
Фолланд Кевин 1 2
Фогт Кевин 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Томас Тухель 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бавария
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
9
Унион Берлин
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Бавария
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

6
48
Унион Берлин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Бавария
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

9
57

Голы по времени матча

Забито

16
33
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
13%
5
15%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
19%
9
27%
31-45
4
25%
4
12%
46-60
3
19%
6
18%
61-75
3
19%
6
18%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
6
24%
76-90

Забито

10
48
8 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
2
20%
7
15%
1-15
1
10%
4
8%
16-30
5
50%
5
10%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
1
10%
12
25%
61-75
1
10%
12
25%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
8
33%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

26
81
14 В 1-м тайме 33
12 Во 2-м тайме 48
9 Забивали первыми 19
15 Не забивали 3
4
15%
12
15%
1-15
2
8%
7
9%
16-30
8
31%
14
17%
31-45
4
15%
12
15%
46-60
4
15%
18
22%
61-75
4
15%
18
22%
76-90

Пропущено

44
37
18 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
14%
3
8%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
6
14%
9
24%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
10
23%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2
Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2

Результаты матчей

Унион Берлин
Бавария

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 55%
1
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
8
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
12
3
2
12
2.5
9
6
1
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
13
1
2
13
1.5
11
3
1
14
2.5
5
9
1
14
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
16
0.5
Больше Меньше
26
3
7
22
1.5
23
6
3
26
2.5
14
15
2
27
3.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 10 12 7 43 - 39 42
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 29 2 8 19 28 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 40
    Унион Берлин 0% (0)
    X 5% (2)
    Бавария 95% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Бавария
    5.20
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария

    Исход игры
    Унион Берлин
    0% (0)
    Ничья
    5% (2)
    Бавария
    95% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    32.5% (13)
    1:3 Бавария
    20% (8)
    0:2 Бавария
    20% (8)
    0:1 Бавария
    7.5% (3)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    0:3 Бавария
    5% (2)
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