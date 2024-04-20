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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Вольфсбург
1:0
Второй тайм: 90+'
Бохум
0'
12' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
37' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
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Патрик Остерхаге
1:0
43' Гол
Винд Йонас
53' Желтая карточка
Томаш Тьягу
68' Желтая карточка
Паредес Кевин
85' Желтая карточка
Вранкс Астер
86' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер

Ход матча

12'
 
Патрик Остерхаге
37'
Борнаув Себастьян
 
39'
 
Патрик Остерхаге
43'
Винд Йонас
1:0
46'
 
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
53'
Томаш Тьягу
 
65'
Сарр Амин
Баку Ридле
 
65'
Паредес Кевин
Томаш Тьягу
 
65'
Бехренс Кевин
Винд Йонас
 
68'
Паредес Кевин
 
68'
 
Виттек Максимилиан
Беро Матуш
68'
 
Дашнер Лукас
Лосилья Антони
75'
Каминьски Якуб
Фишер Килиан
 
81'
 
Брошински Мориц
Пасслак Феликс
85'
Вранкс Астер
 
86'
 
Антви-Аджей Кристофер
87'
 
Фёрстер Филипп
Патрик Остерхаге
90'
Сванберг Маттиас
Арнольд Максимилиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 184 Количество передач 191
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 117
Вольфсбург 86.3% (101)
X 11.1% (13)
Бохум 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Бохум
4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
2
Фишер
Килиан
27
Арнольд
Максимилиан
6
Вранкс
Астер
31
Герхардт
Янник
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
19
Беро
Матуш
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
Вольфсбург
3-4-3
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Бохум

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:5
Б
4:0
Б
1:0
Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2.29
0.4

Среднее время на гол

39
225

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 10 0.33
Майер Ловро 5 (2) 0.17
Лакруа Максанс 3 0.1
Черны Вацлав 3 0.1
Меле Йоаким 2 0.07
Герхардт Янник 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Сванберг Маттиас 1 0.03
Бехренс Кевин 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Арнольд Максимилиан 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Виммер Патрик 1 0.03
Дженц Мориц 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.2
Штёгер Кевин 5 (4) 0.17
Шлоттербек Кевен 4 0.13
Хофманн Филипп 3 0.1
Пасьенса Гонсало 3 0.1
Брошински Мориц 2 0.07
Патрик Остерхаге 2 0.07
Лосилья Антони 1 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Виттек Максимилиан 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Пасслак Феликс 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Арнольд Максимилиан 8 0
Сванберг Маттиас 8 0
Дженц Мориц 6 1
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Борнаув Себастьян 4 0
Баку Ридле 4 0
Паредес Кевин 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Томаш Тьягу 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Бехренс Кевин 1 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Фишер Килиан 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 9 0
Бернардо Фернандес 9 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Штёгер Кевин 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Брошински Мориц 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
9
Вольфсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Бохум
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

10
22
Вольфсбург
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Бохум
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

20
11
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
5
25%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

22
37
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
23%
4
11%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
4
18%
11
30%
30%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
5
23%
6
16%
61-75
3
14%
9
24%
76-90

Забито

16
26
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
3
19%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
8
50%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Пропущено

26
19
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
7
27%
3
16%
61-75
7
27%
5
26%
76-90

Забито

36
37
23 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
22%
3
8%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
13
36%
7
19%
31-45
3
8%
6
16%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
4
11%
8
22%
76-90

Пропущено

48
56
20 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
7
15%
5
9%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
9
19%
15
27%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
12
25%
9
16%
61-75
10
21%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
Бохум
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Бохум

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
6 раз 21%
1
15 раз 52%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
11
18
1.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 4:3 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 3:4 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
15.
Бохум
 0:1 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 0:2 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 2:0 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 0:1 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 3:4 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15.
Хоффенхайм
 4:3 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
17.
Кёльн
 0:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 2:0 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 4:3 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 3:4 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 2:0 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 0:2 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 0:1 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
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    Прогнозы 117
    Вольфсбург 86.3% (101)
    X 11.1% (13)
    Бохум 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Бохум
    4.50
    5.40
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Бохум

    Исход игры
    Вольфсбург
    86.3% (101)
    Ничья
    11.1% (13)
    Бохум
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    49.6% (58)
    1:0 Вольфсбург
    16.2% (19)
    2:0 Вольфсбург
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:2 Вольфсбург
    2.6% (3)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
    1:2 Бохум
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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