ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Якуб Каминьский. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

50' Команда Вольфсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Вольфсбург

49' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Винд Йонас забивает ударом с левой ноги!

43' Герхардт Янник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Патрик Остерхаге из команды Бохум в офсайде

41' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бохум отменен из-за положения "вне игры".

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бохум

39' Г О О О О О Л! Бохум забивает! Патрик Остерхаге отличился.

38' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Штёгер Кевин пробил со штрафного прямо в стенку

37' Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Асано Такума из команды Бохум получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Павао Перван все предвидел и спас команду!

33' Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Патрик Остерхаге из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Вольфсбург

29' Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Пасслак Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Пасслак Феликс из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Томаш Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Вольфсбург

22' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Бохум

21' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бернардо Фернандес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Вольфсбург

17' Асано Такума не смог попасть в створ ударом издали

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Судья подбегает и показывает Патрик Остерхаге из команды Бохум отложенную желтую карточку за фол.

12' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Бохум

10' Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Бохум

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Бохум

3' Баку Ридле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля