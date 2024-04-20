Тур: 30. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 26327 Главный судья: Райчель Тобиас
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
37' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
39' Undefined phrase: football_event_Патрик Остерхаге
1:0
43' ГолВинд Йонас
53' Желтая карточкаТомаш Тьягу
68' Желтая карточкаПаредес Кевин
85' Желтая карточкаВранкс Астер
86' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
90' Желтая карточкаШтёгер Кевин
90'+9
Ход матча
12'
39'
43'
1:0
53'
65'
68'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
184 Количество передач 191
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
14 Оерманн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Бохум
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
16
2
Голов в среднем за матч
2.29
0.4
Среднее время на гол
39
225
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|10
|0.33
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.17
|Лакруа Максанс
|3
|0.1
|Черны Вацлав
|3
|0.1
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Герхардт Янник
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|Бехренс Кевин
|1
|0.03
|Томаш Тьягу
|1
|0.03
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.03
|Нмеча Лукас
|1
|0.03
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|Баку Ридле
|1
|0.03
|Виммер Патрик
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.2
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.17
|Шлоттербек Кевен
|4
|0.13
|Хофманн Филипп
|3
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.1
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Патрик Остерхаге
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Сванберг Маттиас
|8
|0
|Дженц Мориц
|6
|1
|Вранкс Астер
|6
|0
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Борнаув Себастьян
|4
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Виммер Патрик
|2
|1
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|9
|0
|Бернардо Фернандес
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
9
Вольфсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Бохум
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
10
22
Вольфсбург
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Бохум
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
40% (12)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
21
11
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 23
5
24%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Пропущено
22
38
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
23%
4
11%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
4
18%
12
32%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
5
23%
6
16%
61-75
3
14%
9
24%
76-90
Забито
16
26
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
19%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
8
50%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Пропущено
26
19
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
7
27%
3
16%
61-75
7
27%
5
26%
76-90
Забито
37
37
24 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
8
22%
3
8%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
14
38%
7
19%
31-45
3
8%
6
16%
46-60
6
16%
7
19%
61-75
4
11%
8
22%
76-90
Пропущено
48
57
20 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 25
7
15%
5
9%
1-15
4
8%
7
12%
16-30
9
19%
16
28%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
12
25%
9
16%
61-75
10
21%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
Бохум
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Бохум
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
7 раз 47%
0
1 раз 7%
1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
11 раз 37%
0
6 раз 20%
1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
78
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
237
1119
822
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|4:0 Заявка
|30
|21
|3
|6
|86 - 36
|66
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|0:4 Заявка
|30
|8
|5
|17
|25 - 49
|29
|15.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|4:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|10.
|0:4 Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 24
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|4:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|0:4 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|33 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|23 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Бохум
Исход игры
Вольфсбург
86.3% (101)
Ничья
11.1% (13)
Бохум
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
49.6% (58)
1:0 Вольфсбург
16.2% (19)
2:0 Вольфсбург
12.8% (15)
1:1 Ничья
9.4% (11)
3:2 Вольфсбург
2.6% (3)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
1:2 Бохум
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!