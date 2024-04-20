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Тур: 30. Стадион: . Зрители: 28000 Главный судья: Шторкс Сорен
Хоффенхайм
4:3
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
36' Гол
Вегхорст Ваут
1:1
39' Гол
Хак Робин
49' Желтая карточка
Кабак Озан
2:1
58' Гол
Прёмель Гриша
3:1
66' Гол
Кабак Озан
75' Желтая карточка
Итакура Ко
3:2
78' Гол
Хак Робин
82' Желтая карточка
Чванчара Томаш
82' Желтая карточка
Байер Максимилиан
3:3
90' Гол
Хак Робин
4:3
90' Гол
Стах Антон
90' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
90'+6

Ход матча

36'
Вегхорст Ваут
(Крамарич Андрей)
1:0
39'
1:1
Хак Робин
(Плеа Алассан)
49'
Кабак Озан
 
58'
Прёмель Гриша
(Сков Роберт)
2:1
66'
Кабак Озан
(Вегхорст Ваут)
3:1
69'
 
Чванчара Томаш
Райтц Рокко
69'
 
Нгуму Натан
Фридрих Марвин
69'
 
Скалли Джозеф
Лайнер Штефан
71'
Брукс Джон
Кабак Озан
 
75'
 
Итакура Ко
78'
3:2
Хак Робин
(Скалли Джозеф)
82'
 
Чванчара Томаш
82'
Байер Максимилиан
 
84'
Бебу Ила
Байер Максимилиан
 
84'
Беккер Финн
Крамарич Андрей
 
84'
Стах Антон
Прёмель Гриша
 
90'
3:3
Хак Робин
(Вайгль Юлиан)
90'
Стах Антон
(Бебу Ила)
4:3
90'
 
Фукуда Шио
Итакура Ко
90'
 
Улльрих Лукас
Нец Лука
90'
Пеллегрино Матараццо
 
90'
Журасек Давид
Сков Роберт
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 403 Количество передач 181
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 118
Хоффенхайм 47.5% (56)
X 38.1% (45)
Боруссия М 14.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
35
Дрекслер
Тим
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
40
Тохумджу
Умут
27
Крамарич
Андрей
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
33
Николас
Мориц
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
18
Лайнер
Штефан
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
3
Итакура
Ко
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
Хоффенхайм
3-5-2
Боруссия М
3-4-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Боруссия М

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

34 матча

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.7%
29.4%
55.9%
5 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:4
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.76
1.41

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

2
1.76

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

64
54

Голов в среднем за матч

1.88
1.59

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 13 0.43
Крамарич Андрей 9 (5) 0.3
Вегхорст Ваут 7 (1) 0.23
Бебу Ила 5 0.17
Прёмель Гриша 4 0.13
Сков Роберт 3 0.1
Кабак Озан 3 0.1
Кадержабек Павел 2 0.07
Стах Антон 2 0.07
Брукс Джон 2 0.07
Гриллич Флориан 1 0.03
Бюльтер Мариус 1 0.03
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 8 0.27
Плеа Алассан 7 (1) 0.23
Райтц Рокко 6 0.2
Сибачо Жордан 5 0.17
Нгуму Натан 5 0.17
Чванчара Томаш 4 (1) 0.13
Онора Франк 3 0.1
Нойхаус Флориан 3 0.1
Итакура Ко 3 0.1
Вебер Максимилиан 2 0.07
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.07
Эльведи Нико 2 0.07
Скалли Джозеф 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 9 1
Прёмель Гриша 8 1
Брукс Джон 6 1
Кадержабек Павел 7 0
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Вегхорст Ваут 4 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 8 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Чванчара Томаш 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Боруссия М
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

12
21
Хоффенхайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

20
22
Хоффенхайм
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Боруссия М
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

28
15

Упущенные победы

32
43

Голы по времени матча

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
12%
3
11%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
6
23%
6
22%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
15%
6
22%
76-90

Пропущено

28
35
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
7%
7
20%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
9
32%
7
20%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
8
29%
9
26%
76-90

Забито

27
25
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
6
22%
2
8%
1-15
6
22%
6
24%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90

Пропущено

32
26
8 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
8
25%
9
35%
46-60
9
28%
4
15%
61-75
7
22%
4
15%
76-90

Забито

53
52
28 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
17%
5
10%
1-15
10
19%
12
23%
16-30
9
17%
11
21%
31-45
9
17%
6
12%
46-60
7
13%
7
13%
61-75
9
17%
11
21%
76-90

Пропущено

60
61
24 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
2
3%
10
16%
1-15
10
17%
7
11%
16-30
12
20%
9
15%
31-45
9
15%
12
20%
46-60
12
20%
10
16%
61-75
15
25%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0
Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Боруссия М

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:3
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
5 раз 17%
2:3
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
3
9 раз 30%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
8
7
5
10
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
7
8
5
10
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
24
6
15
15
1.5
15
15
10
20
2.5
10
20
1
29
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
15.
Бохум
 0:1 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 0:1 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 1:2 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 0:1 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Команда Хоффенхайм забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 92'
      Беккер Финн сделал ключевой пас для гола!
    • 91'
      Бебу Ила создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Сегодняшная посещаемость составляет 28000 болельщиков
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Хак Робин из команды Боруссия М сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 91'
      Бебу Ила сделал результативную передачу.
    • 91'
      Г О О О О Л - Стах Антон забивает с правой ноги!
    • 90'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 63%, Боруссия М: 37%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Хоффенхайм 47.5% (56)
    X 38.1% (45)
    Боруссия М 14.4% (17)
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