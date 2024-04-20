Тур: 30. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 28000 Главный судья: Шторкс Сорен
4:3
Конец матча
0'
1:0
36' ГолВегхорст Ваут
1:1
39' ГолХак Робин
49' Желтая карточкаКабак Озан
2:1
58' ГолПрёмель Гриша
3:1
66' ГолКабак Озан
75' Желтая карточкаИтакура Ко
3:2
78' ГолХак Робин
82' Желтая карточкаЧванчара Томаш
82' Желтая карточкаБайер Максимилиан
3:3
90' ГолХак Робин
4:3
90' ГолСтах Антон
90' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
90'+6
Ход матча
36'
1:0
39'
1:1
49'
58'
2:1
66'
3:1
71'
75'
78'
3:2
82'
90'
3:3
90'
4:3
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
10 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
403 Количество передач 181
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Дрекслер
Тим
29
Сков
Роберт
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
49 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Боруссия М
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
34 матча
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
14.7%
29.4%
55.9%
5 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.41
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
2
1.76
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
64
54
Голов в среднем за матч
1.88
1.59
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|13
|0.43
|Крамарич Андрей
|9 (5)
|0.3
|Вегхорст Ваут
|7 (1)
|0.23
|Бебу Ила
|5
|0.17
|Прёмель Гриша
|4
|0.13
|Сков Роберт
|3
|0.1
|Кабак Озан
|3
|0.1
|Кадержабек Павел
|2
|0.07
|Стах Антон
|2
|0.07
|Брукс Джон
|2
|0.07
|Гриллич Флориан
|1
|0.03
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|8
|0.27
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.23
|Райтц Рокко
|6
|0.2
|Сибачо Жордан
|5
|0.17
|Нгуму Натан
|5
|0.17
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.13
|Онора Франк
|3
|0.1
|Нойхаус Флориан
|3
|0.1
|Итакура Ко
|3
|0.1
|Вебер Максимилиан
|2
|0.07
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.07
|Эльведи Нико
|2
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|9
|1
|Прёмель Гриша
|8
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Кадержабек Павел
|7
|0
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Вегхорст Ваут
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|8
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Чванчара Томаш
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Боруссия М
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
12
21
Хоффенхайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
20
22
Хоффенхайм
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Боруссия М
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
28
15
Упущенные победы
32
43
Голы по времени матча
Забито
26
27
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
12%
3
11%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
6
23%
6
22%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
15%
6
22%
76-90
Пропущено
28
35
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
2
7%
7
20%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
9
32%
7
20%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
8
29%
9
26%
76-90
Забито
27
25
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
6
22%
2
8%
1-15
6
22%
6
24%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Пропущено
32
26
8 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
8
25%
9
35%
46-60
9
28%
4
15%
61-75
7
22%
4
15%
76-90
Забито
53
52
28 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
17%
5
10%
1-15
10
19%
12
23%
16-30
9
17%
11
21%
31-45
9
17%
6
12%
46-60
7
13%
7
13%
61-75
9
17%
11
21%
76-90
Пропущено
60
61
24 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
2
3%
10
16%
1-15
10
17%
7
11%
16-30
12
20%
9
15%
31-45
9
15%
12
20%
46-60
12
20%
10
16%
61-75
15
25%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0
Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Боруссия М
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:3
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
5 раз 17%
2:3
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
3
9 раз 30%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
87
510
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
87
78
510
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
246
1515
1515
1020
1020
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|2:1 Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|10.
|1:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|1:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|15.
|0:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|2:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|0:1 Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|2:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6