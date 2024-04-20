Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Шабо Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

84' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

83' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

81' Гусенбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали

80' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

80' Шмиц Бенно из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Кёльн

78' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

77' Адамян Саркис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Шмиц Бенно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хорошую попытку сделал Адамян Саркис . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Команда СК Дармштадт довольна результатом к этому моменту.

74' Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.

74' Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.

73' Вильхельмссон Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Хольтманн Геррит пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

71' Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

70' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

68' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Кёльн

64' Хонзак Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' СК Дармштадт пытается что-то создать.

64' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

61' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О Л - Кристоф Кларер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

57' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

57' Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' СК Дармштадт пытается что-то создать.

56' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

51' Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Кёльн

50' Мюллер Янник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Маглица Матей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорошую попытку сделал Вильхельмссон Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Хонзак Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.