Тур: 30. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
0:1
57' ГолКларер Кристоф
88' Желтая карточкаХольтманн Геррит
0:2
90' ГолВильхельмссон Оскар
90'+6
Ход матча
57'
0:1
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
14 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
459 Количество передач 316
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тилманн
Ян
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
-
37 Майна ЛинтонНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Дармштадт
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
2.33
2.5
Среднее время на гол
38
36
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
48
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.2
|Алиду Фариде
|4
|0.13
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.1
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.1
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Майна Линтон
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Тиггес Штеффен
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Доунс Дамион
|1
|0.03
|Финкгрефе Макс
|1
|0.03
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.27
|Вильхельмссон Оскар
|4
|0.13
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.1
|Юстван Юлиан
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Пфайффер Лука
|1
|0.03
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Хонзак Матиас
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Маглица Матей
|1
|0.03
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|7
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Тилманн Ян
|4
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Майна Линтон
|3
|0
|Алиду Фариде
|3
|0
|Финкгрефе Макс
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Скарке Тим
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Брунст Александер
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Дармштадт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
11
Кёльн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Дармштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
30
Упущенные победы
10
9
Кёльн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
67% (20)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Дармштадт
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
20
31
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
3
20%
76-90
Пропущено
26
35
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
19%
8
23%
46-60
10
38%
9
26%
61-75
4
15%
7
20%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
27
37
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
4%
5
14%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
7
26%
7
19%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
22%
7
19%
61-75
8
30%
30%
7
19%
76-90
Забито
23
30
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
9%
5
17%
1-15
3
13%
6
20%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
7
30%
6
20%
76-90
Пропущено
53
72
18 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 43
18 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
4
8%
6
8%
1-15
6
11%
11
15%
16-30
8
15%
12
17%
31-45
7
13%
13
18%
46-60
16
30%
16
22%
61-75
12
23%
14
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0
Результаты матчей
Кёльн
Дармштадт
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
312
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
114
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1713
426
921
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2.
|4:0 Заявка
|30
|21
|3
|6
|86 - 36
|66
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|0:4 Заявка
|30
|8
|5
|17
|25 - 49
|29
|15.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|4:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|10.
|0:4 Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 24
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|4:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|0:4 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|33 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|23 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Дармштадт
Исход игры
Кёльн
88.7% (102)
Ничья
10.4% (12)
Дармштадт
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
44.3% (51)
1:0 Кёльн
25.2% (29)
2:0 Кёльн
12.2% (14)
1:1 Ничья
7% (8)
3:2 Кёльн
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:1 Кёльн
1.7% (2)
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