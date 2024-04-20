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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Кёльн
0:2
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
57' Гол
Кларер Кристоф
88' Желтая карточка
Хольтманн Геррит
0:2
90' Гол
Вильхельмссон Оскар
90'+6

Ход матча

43'
 
Мюллер Янник
Гьясула Клаус
46'
Майна Линтон
Алиду Фариде
 
46'
 
Хонзак Матиас
Сейдель Аарон
57'
0:1
Кларер Кристоф
66'
 
Хольтманн Геррит
Скарке Тим
66'
Шмиц Бенно
Вальдшмидт Лука
 
66'
Тиггес Штеффен
Мартель Эрик
 
67'
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
 
80'
Ут Марк
Кристенсен Якоб
 
82'
 
Карич Эмир
Нюрнбергер Фабиан
82'
 
Циммерман Кристоф
Кемпе Тобиас
88'
 
Хольтманн Геррит
90'
0:2
Вильхельмссон Оскар

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 459 Количество передач 316
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Кёльн 88.7% (102)
X 10.4% (12)
Дармштадт 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
22
Кристенсен
Якоб
40
Алиду
Фариде
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
23
Адамян
Саркис
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
15
Нюрнбергер
Фабиан
27
Скарке
Тим
22
Сейдель
Аарон
29
Вильхельмссон
Оскар
Кёльн
4-2-3-1
Дармштадт
3-4-3

История личных встреч

Кёльн
Дармштадт

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:1
Б2
1:2
Б2
0:3
Б
1:6
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
48

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.2
Алиду Фариде 4 0.13
Кайнц Флориан 3 (3) 0.1
Вальдшмидт Лука 3 0.1
Адамян Саркис 1 0.03
Майна Линтон 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Тиггес Штеффен 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Доунс Дамион 1 0.03
Финкгрефе Макс 1 0.03
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.27
Вильхельмссон Оскар 4 0.13
Мелем Марвин 3 0.1
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.1
Юстван Юлиан 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Тилманн Ян 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Майна Линтон 3 0
Алиду Фариде 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Адамян Саркис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Килиан Лука 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Скарке Тим 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Дармштадт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
11
Кёльн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Дармштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
30

Упущенные победы

10
9
Кёльн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
67% (20)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Дармштадт
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

20
31

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

26
35
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
19%
8
23%
46-60
10
38%
9
26%
61-75
4
15%
7
20%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

27
37
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
4%
5
14%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
7
26%
7
19%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
22%
7
19%
61-75
8
30%
30%
7
19%
76-90

Забито

23
30
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
9%
5
17%
1-15
3
13%
6
20%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
7
30%
6
20%
76-90

Пропущено

53
72
18 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 43
18 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
4
8%
6
8%
1-15
6
11%
11
15%
16-30
8
15%
12
17%
31-45
7
13%
13
18%
46-60
16
30%
16
22%
61-75
12
23%
14
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1
Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0

Результаты матчей

Кёльн
Дармштадт

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
1
14
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
17
13
4
26
1.5
9
21
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 4:0 Заявка 30 21 3 6 86 - 36 66
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
9.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Унион Берлин
 0:4 Заявка 30 8 5 17 25 - 49 29
15.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 4:0 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
10.
Унион Берлин
 0:4 Заявка 15 6 2 7 16 - 24 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 4:0 Заявка 15 9 2 4 37 - 25 29
4.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 0:4 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    СК Дармштадт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Кёльн: 58%, СК Дармштадт: 42%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 96'
    Шабо Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Адамян Саркис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, СК Дармштадт: 43%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 94'
    Шмиц Бенно выиграл воздушное противоборство у Хольтманн Геррит.
  • 94'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 93'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 93'
    Хольтманн Геррит не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Вильхельмссон Оскар удалось забить из легкой позиции.
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    • 91'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 90'
      Г О О О О Л - Вильхельмссон Оскар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Шанс! Тиггес Штеффен из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 90'
      Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Кёльн: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Мюллер Янник наказан за толчок Шабо Юлиан
    • 89'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Хольтманн Геррит тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 88'
      Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Адамян Саркис.
    • 87'
      Шабо Юлиан нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
    • 87'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Хонзак Матиас наказан за толчок Гусенбашич Денис
    • 87'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 86'
      Шанс! Адамян Саркис из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 86'
      Шабо Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Шанс! Шабо Юлиан из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 86'
      Ут Марк из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 86'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 85'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 85'
      Контроль мяча: Кёльн: 55%, СК Дармштадт: 45%.
    • 85'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 84'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 83'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 82'
      Тактическая замена. Кемпе Тобиас уходит с поля и его заменяет Циммерман Кристоф
    • 82'
      Нюрнбергер Фабиан получил легкую травму, и его заменил Карич Эмир.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Ридель Клеменс наказан за толчок Тиггес Штеффен
    • 81'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 81'
      Гусенбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 80'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 80'
      Контроль мяча: Кёльн: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 80'
      Тактическая замена. Кристенсен Якоб уходит с поля и его заменяет Ут Марк
    • 80'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 79'
      Кристенсен Якоб наказан за толчок Нюрнбергер Фабиан
    • 78'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 77'
      Адамян Саркис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 77'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Кёльн: 52%, СК Дармштадт: 48%.
    • 75'
      Шабо Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Шмиц Бенно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Адамян Саркис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Команда СК Дармштадт довольна результатом к этому моменту.
    • 74'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Вильхельмссон Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Хольтманн Геррит пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 73'
      Финкгрефе Макс наказан за толчок Бадер Маттиас
    • 72'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 71'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 70'
      Контроль мяча: Кёльн: 51%, СК Дармштадт: 49%.
    • 70'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 68'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 67'
      Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Гусенбашич Денис
    • 66'
      Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Шмиц Бенно
    • 66'
      Тактическая замена. Скарке Тим уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
    • 66'
      Тактическая замена. Мартель Эрик уходит с поля и его заменяет Тиггес Штеффен
    • 66'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Вальдшмидт Лука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Майна Линтон из команды Кёльн в офсайде
    • 65'
      Контроль мяча: Кёльн: 51%, СК Дармштадт: 49%.
    • 65'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 64'
      Хонзак Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 64'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 63'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 62'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 61'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Контроль мяча: Кёльн: 50%, СК Дармштадт: 50%.
    • 60'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн в офсайде
    • 60'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 59'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 57'
      Г О О О О Л - Кристоф Кларер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 57'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 57'
      Майна Линтон из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 56'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Кёльн: 49%, СК Дармштадт: 51%.
    • 55'
      Кристенсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Кемпе Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 54'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 52'
      Нюрнбергер Фабиан наказан за толчок Кайнц Флориан
    • 52'
      Адамян Саркис из команды Кёльн в офсайде
    • 52'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 51'
      Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 50'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Кёльн: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 50'
      Мюллер Янник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Маглица Матей создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 48'
      Майна Линтон наказан за толчок Вильхельмссон Оскар
    • 48'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 48'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Хонзак Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Вильхельмссон Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Хонзак Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Тактическая замена. Сейдель Аарон уходит с поля и его заменяет Хонзак Матиас
    • 46'
      Тактическая замена. Алиду Фариде уходит с поля и его заменяет Майна Линтон
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Кёльн: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 50'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Тилманн Ян
    • 47'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 45'
      Адамян Саркис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Контроль мяча: Кёльн: 49%, СК Дармштадт: 51%.
    • 45'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 45'
      Шанс! Шабо Юлиан из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 44'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Вальдшмидт Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Гьясула Клаус получил травму и заменен. Мюллер Янник выходит на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
    • 41'
      Гьясула Клаус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Кёльн: 49%, СК Дармштадт: 51%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 39'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 38'
      Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 38'
      Адамян Саркис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Алиду Фариде
    • 37'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Скарке Тим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Бадер Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Бадер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Сейдель Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Алиду Фариде наказан за толчок Нюрнбергер Фабиан
    • 35'
      Хюберс Тимо выиграл воздушное противоборство у Сейдель Аарон.
    • 35'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 35'
      Контроль мяча: Кёльн: 46%, СК Дармштадт: 54%.
    • 35'
      Ридель Клеменс ошибается в защите.
    • 34'
      Адамян Саркис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 33'
      Тилманн Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 32'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 32'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Контроль мяча: Кёльн: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Шабо Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Адамян Саркис из команды Кёльн в офсайде
    • 30'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 29'
      Гьясула Клаус наказан за толчок Вальдшмидт Лука
    • 29'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Адамян Саркис
    • 26'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Кёльн: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 25'
      Адамян Саркис нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
    • 25'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 24'
      Алиду Фариде из команды Кёльн в офсайде
    • 24'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 22'
      Финкгрефе Макс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Хюберс Тимо.
    • 20'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 20'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 20'
      Контроль мяча: Кёльн: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 19'
      Шабо Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Алиду Фариде нанес удар в каркас ворот!
    • 19'
      Шабо Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
    • 18'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 17'
      Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Сейдель Аарон.
    • 17'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Кёльн: 44%, СК Дармштадт: 56%.
    • 15'
      Адамян Саркис наказан за толчок Шуэн Марсель
    • 14'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Тилманн Ян
    • 13'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 13'
      Тилманн Ян не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
    • 12'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Алиду Фариде
    • 11'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 40%, СК Дармштадт: 60%.
    • 9'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн в офсайде
    • 9'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 8'
      Мартель Эрик не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Хюберс Тимо из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Вильхельмссон Оскар
    • 7'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 6'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 46%, СК Дармштадт: 54%.
    • 5'
      Шабо Юлиан наказан за толчок Скарке Тим
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Алиду Фариде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Адамян Саркис из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 2'
      Шабо Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 2'
      Мартель Эрик наказан за толчок Вильхельмссон Оскар
    • 2'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Кёльн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Кёльн 88.7% (102)
    X 10.4% (12)
    Дармштадт 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Кёльн 0:2 Дармштадт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Дармштадт

    Исход игры
    Кёльн
    88.7% (102)
    Ничья
    10.4% (12)
    Дармштадт
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.1% (60)
    Меньше
    46.9% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    59.29% (67)
    Нет
    40.71% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    44.3% (51)
    1:0 Кёльн
    25.2% (29)
    2:0 Кёльн
    12.2% (14)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:2 Кёльн
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Кёльн
    1.7% (2)
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