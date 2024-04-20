Тур: 34. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:3
Второй тайм: 63'
0'
0:1
24' ГолВисса Йоан
38' Желтая карточкаПиннок Итан
0:2
45' ГолВисса Йоан
48' Желтая карточкаДамсгор Миккель
0:3
62' ГолПиннок Итан
Ход матча
24'
0:1
38'
45'
0:2
48'
62'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
205 Количество передач 142
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Брентфорд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.6
Среднее время на гол
77
150
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.29
|Моррис Карлтон
|9 (4)
|0.26
|Баркли Росс
|5
|0.15
|Огбене Чидози
|4
|0.12
|Чон Тахит
|4
|0.12
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|10
|0.29
|Мбеумо Брайан
|8 (3)
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.18
|Тони Айвен
|4
|0.12
|Йенсен Матиас
|3
|0.09
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Айер Кристоффер
|2
|0.06
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.06
|Ми Бен
|2
|0.06
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Ониика Фрэнк
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Регилон Серхио
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Янельт Витали
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Мопе Нил
|7
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Висса Йоан
|6
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Регилон Серхио
|2
|1
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Брентфорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
13
Лутон Таун
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брентфорд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
11
20
Лутон Таун
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
39% (13)
12% (4)
Брентфорд
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
31
17
Упущенные победы
26
33
Голы по времени матча
Забито
24
20
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
3
13%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
4
20%
61-75
8
33%
5
25%
76-90
Пропущено
27
28
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
5
19%
8
29%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Забито
23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
7
28%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
7
30%
5
20%
76-90
Пропущено
42
32
9 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
5%
5
16%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
3
7%
4
13%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
12
29%
6
19%
61-75
13
31%
10
31%
76-90
Забито
47
45
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
7
15%
5
11%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
7
15%
5
11%
31-45
6
13%
7
16%
46-60
7
15%
9
20%
61-75
15
32%
10
22%
76-90
Пропущено
69
60
22 В 1-м тайме 23
47 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
5
7%
9
15%
1-15
7
10%
5
8%
16-30
10
14%
9
15%
31-45
12
17%
9
15%
46-60
17
25%
14
23%
61-75
18
26%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0
Результаты матчей
Лутон Таун
Брентфорд
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
610
89
214
413
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
512
610
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
276
1122
1419
528
627
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|14.
|2:0 Заявка
|34
|9
|8
|17
|49 - 58
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|16.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|0:2 Заявка
|34
|6
|7
|21
|47 - 73
|25
|19.
|3:1 Заявка
|34
|5
|8
|21
|36 - 69
|23
|20.
|1:3 Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 87
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|2:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 29
|15
|19.
|3:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|1:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 50
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|2:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|22 - 28
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|3:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|0:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|1:3 Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:3 Брентфорд
Исход игры
Лутон Таун
28% (33)
Ничья
50% (59)
Брентфорд
22% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (49)
2:1 Лутон Таун
17.8% (21)
1:2 Брентфорд
16.1% (19)
1:0 Лутон Таун
6.8% (8)
2:2 Ничья
5.1% (6)
0:1 Брентфорд
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Брентфорд
1.7% (2)
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