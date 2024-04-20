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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Лутон Таун
0:3
Второй тайм: 63'
Брентфорд
0'
0:1
24' Гол
Висса Йоан
38' Желтая карточка
Пиннок Итан
0:2
45' Гол
Висса Йоан
48' Желтая карточка
Дамсгор Миккель
0:3
62' Гол
Пиннок Итан

Ход матча

24'
0:1
Висса Йоан
(Мбеумо Брайан)
35'
Оньединма Фред
Каборе Исса
 
38'
 
Пиннок Итан
45'
0:2
Висса Йоан
46'
Берри Люк
Бурк Рис
 
48'
 
Дамсгор Миккель
62'
0:3
Пиннок Итан
(Регилон Серхио)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 205 Количество передач 142
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Лутон Таун 28% (33)
X 50% (59)
Брентфорд 22% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
18
Кларк
Джордан
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
5
Пиннок
Итан
22
Коллинз
Натан
12
Регилон
Серхио
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
24
Дамсгор
Миккель
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
Лутон Таун
3-4-2-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Лутон Таун
Брентфорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
Ч
1:0
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
7:0
ТМК
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ТФЛ
2:2
К
0:2
К
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Среднее время на гол

77
150

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.29
Моррис Карлтон 9 (4) 0.26
Баркли Росс 5 0.15
Огбене Чидози 4 0.12
Чон Тахит 4 0.12
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Берри Люк 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 10 0.29
Мбеумо Брайан 8 (3) 0.24
Мопе Нил 6 0.18
Тони Айвен 4 0.12
Йенсен Матиас 3 0.09
Норгор Кристиан 2 0.06
Айер Кристоффер 2 0.06
Льюис-Поттер Кин 2 0.06
Ми Бен 2 0.06
Расмуссен Мадс 1 0.03
Ониика Фрэнк 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Йоргенсен Матиас Занка 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Регилон Серхио 0 0
Янельт Витали 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янельт Витали 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 7 0
Айер Кристоффер 6 0
Висса Йоан 6 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Регилон Серхио 2 1
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Дамсгор Миккель 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Брентфорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
13
Лутон Таун
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брентфорд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

11
20
Лутон Таун
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
39% (13)
12% (4)
Брентфорд
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

31
17

Упущенные победы

26
33

Голы по времени матча

Забито

24
20
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
3
13%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
4
20%
61-75
8
33%
5
25%
76-90

Пропущено

27
28
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
5
19%
8
29%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
7
28%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
7
30%
5
20%
76-90

Пропущено

42
32
9 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
5%
5
16%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
3
7%
4
13%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
12
29%
6
19%
61-75
13
31%
10
31%
76-90

Забито

47
45
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
7
15%
5
11%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
7
15%
5
11%
31-45
6
13%
7
16%
46-60
7
15%
9
20%
61-75
15
32%
10
22%
76-90

Пропущено

69
60
22 В 1-м тайме 23
47 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
5
7%
9
15%
1-15
7
10%
5
8%
16-30
10
14%
9
15%
31-45
12
17%
9
15%
46-60
17
25%
14
23%
61-75
18
26%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Лутон Таун
Брентфорд

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
8
9
2
14
2.5
4
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
6
10
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
27
6
11
22
1.5
14
19
5
28
2.5
6
27
2
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Брентфорд
 2:0 Заявка 34 9 8 17 49 - 58 35
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 34 6 7 21 47 - 73 25
19.
Бёрнли
 3:1 Заявка 34 5 8 21 36 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:3 Заявка 33 3 7 23 31 - 87 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 2:0 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 29 15
19.
Бёрнли
 3:1 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:3 Заявка 17 2 4 11 18 - 50 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 2:0 Заявка 17 4 2 11 22 - 28 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 3:1 Заявка 17 3 4 10 19 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:3 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 118
    Лутон Таун 28% (33)
    X 50% (59)
    Брентфорд 22% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Брентфорд
    40.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:3 Брентфорд

    Исход игры
    Лутон Таун
    28% (33)
    Ничья
    50% (59)
    Брентфорд
    22% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (49)
    2:1 Лутон Таун
    17.8% (21)
    1:2 Брентфорд
    16.1% (19)
    1:0 Лутон Таун
    6.8% (8)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:1 Брентфорд
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Брентфорд
    1.7% (2)
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