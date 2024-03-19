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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Отложен
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Манчестер Сити

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

39 матчей

41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

49
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.11

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

75
48

Голов в среднем за матч

1.92
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 15 (1) 0.47
Ришарлисон 10 0.31
Кулушевски Деян 6 0.19
Джонсон Бреннан 5 0.16
Мэддисон Джеймс 4 0.13
Ромеро Кристиан 4 0.13
Сарр Пап Матар 3 0.09
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 20 (4) 0.63
Фоден Фил 14 0.44
Альварес Хулиан 8 (1) 0.25
Родри Эрнандес 7 0.22
Силва Бернарду 6 0.19
Доку Жереми 3 0.09
Де Брёйне Кевин 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Гвардиол Йошко 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 9 2
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Бентанкур Родриго 6 0
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 4 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Ван де Вен Микки 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

4
7
Тоттенхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

29
41
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
16% (5)
38% (12)
Манчестер Сити
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

33
48

Голы по времени матча

Забито

30
34
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
9
30%
7
21%
46-60
2
7%
9
26%
61-75
9
30%
7
21%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
4
16%
5
29%
29%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
7
28%
4
24%
76-90

Забито

32
41
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
19%
5
12%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
7
17%
31-45
6
19%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
11
27%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
11%
4
25%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
6
38%
76-90

Забито

62
75
25 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 46
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
10
16%
8
11%
1-15
7
11%
11
15%
16-30
8
13%
10
13%
31-45
15
24%
11
15%
46-60
8
13%
17
23%
61-75
14
23%
18
24%
76-90

Пропущено

52
33
22 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 23
6
12%
5
15%
1-15
7
13%
4
12%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
7
13%
1
3%
46-60
9
17%
6
18%
61-75
14
27%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
12
5
5
11
2.5
7
10
1
15
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
11
5
1.5
10
5
3
13
2.5
8
7
2
14
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
29
3
23
9
1.5
22
10
8
24
2.5
15
17
3
29
3.5
6
26
1
31
4.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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