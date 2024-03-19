Тур: 34. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
Отложен
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
39 матчей
41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
49
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.11
Среднее время на гол
38
81
Всего голов
75
48
Голов в среднем за матч
1.92
1.23
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|15 (1)
|0.47
|Ришарлисон
|10
|0.31
|Кулушевски Деян
|6
|0.19
|Джонсон Бреннан
|5
|0.16
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.13
|Ромеро Кристиан
|4
|0.13
|Сарр Пап Матар
|3
|0.09
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Ван де Вен Микки
|2
|0.06
|Порро Педро
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|20 (4)
|0.63
|Фоден Фил
|14
|0.44
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.25
|Родри Эрнандес
|7
|0.22
|Силва Бернарду
|6
|0.19
|Доку Жереми
|3
|0.09
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.09
|Грилиш Джек
|3
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|9
|2
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Ван де Вен Микки
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
4
7
Тоттенхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
29
41
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
16% (5)
38% (12)
Манчестер Сити
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
33
48
Голы по времени матча
Забито
30
34
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
9
30%
7
21%
46-60
2
7%
9
26%
61-75
9
30%
7
21%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
4
16%
5
29%
29%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
7
28%
4
24%
76-90
Забито
32
41
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
19%
5
12%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
7
17%
31-45
6
19%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
11
27%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
11%
4
25%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
6
38%
76-90
Забито
62
75
25 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 46
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
10
16%
8
11%
1-15
7
11%
11
15%
16-30
8
13%
10
13%
31-45
15
24%
11
15%
46-60
8
13%
17
23%
61-75
14
23%
18
24%
76-90
Пропущено
52
33
22 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 23
6
12%
5
15%
1-15
7
13%
4
12%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
7
13%
1
3%
46-60
9
17%
6
18%
61-75
14
27%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Результаты матчей
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
511
710
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
115
105
313
87
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
293
239
2210
824
1517
329
626
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|16.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
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