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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Брайтон
 
Отложен
Челси
Брайтон
Челси

История личных встреч

Брайтон
Челси

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
3:2
КЛ
1:0
ТМК
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.75

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.25
Адингра Симон 6 0.19
Фергюсон Эван 6 0.19
Гросс Паскаль 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 4 0.13
Митома Каору 3 0.09
Данк Льюис 3 0.09
Марч Соломон 3 0.09
Буонанотте Факундо 3 0.09
Хиншелвуд Джек 3 0.09
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.65
Джексон Николас 10 0.32
Стерлинг Рахим 6 0.19
Мудрик Михаил 4 0.13
Галлахер Конор 3 0.1
Фернандес Энцо 3 (1) 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Мадуэке Нони 3 (1) 0.1
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Гилмор Билли 5 1
Балеба Карлос 6 0
Гросс Паскаль 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Вельтман Йоел 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
О’Махони Марк 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Кукурелья Марк 7 0
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 4 0
Силва Тьяго 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Брайтон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
10
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

15
33
Брайтон
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Челси
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

23
43

Голы по времени матча

Забито

27
25
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
6
22%
6
24%
61-75
8
30%
30%
6
24%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
0
0%
4
14%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
5
25%
9
32%
76-90

Забито

22
36
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
2
9%
5
14%
1-15
6
27%
8
22%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
6
27%
3
8%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
8
22%
76-90

Пропущено

33
24
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
18%
0
0%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
3
9%
6
25%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
8
24%
3
13%
61-75
8
24%
8
33%
76-90

Забито

49
61
21 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
5
10%
7
11%
1-15
10
20%
12
20%
16-30
6
12%
11
18%
31-45
8
16%
5
8%
46-60
8
16%
12
20%
61-75
12
24%
14
23%
76-90

Пропущено

53
52
24 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
6
11%
4
8%
1-15
10
19%
6
12%
16-30
8
15%
9
17%
31-45
3
6%
9
17%
46-60
13
25%
7
13%
61-75
13
25%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3

Результаты матчей

Брайтон
Челси

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
11
5
5
10
2.5
6
10
3
12
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
12
1.5
7
8
4
13
2.5
4
11
2
15
3.5
2
13
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
26
5
12
20
1.5
18
13
9
23
2.5
10
21
5
27
3.5
5
26
1
31
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
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