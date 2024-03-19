Тур: 34. Стадион: Фалмер.
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Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Челси
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.25
|Адингра Симон
|6
|0.19
|Фергюсон Эван
|6
|0.19
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|Митома Каору
|3
|0.09
|Данк Льюис
|3
|0.09
|Марч Соломон
|3
|0.09
|Буонанотте Факундо
|3
|0.09
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.09
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|20 (9)
|0.65
|Джексон Николас
|10
|0.32
|Стерлинг Рахим
|6
|0.19
|Мудрик Михаил
|4
|0.13
|Галлахер Конор
|3
|0.1
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.1
|Силва Тьяго
|3
|0.1
|Мадуэке Нони
|3 (1)
|0.1
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Гилмор Билли
|5
|1
|Балеба Карлос
|6
|0
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Вельтман Йоел
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|10
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Гюсто Мало
|6
|1
|Кукурелья Марк
|7
|0
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|4
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
10
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
15
33
Брайтон
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Челси
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
23
43
Голы по времени матча
Забито
27
25
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
6
22%
6
24%
61-75
8
30%
30%
6
24%
76-90
Пропущено
20
28
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
0
0%
4
14%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
5
25%
9
32%
76-90
Забито
22
36
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
2
9%
5
14%
1-15
6
27%
8
22%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
6
27%
3
8%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
8
22%
76-90
Пропущено
33
24
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
18%
0
0%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
3
9%
6
25%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
8
24%
3
13%
61-75
8
24%
8
33%
76-90
Забито
49
61
21 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
5
10%
7
11%
1-15
10
20%
12
20%
16-30
6
12%
11
18%
31-45
8
16%
5
8%
46-60
8
16%
12
20%
61-75
12
24%
14
23%
76-90
Пропущено
53
52
24 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
6
11%
4
8%
1-15
10
19%
6
12%
16-30
8
15%
9
17%
31-45
3
6%
9
17%
46-60
13
25%
7
13%
61-75
13
25%
17
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Результаты матчей
Брайтон
Челси
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
78
115
510
610
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
132
512
78
413
411
215
213
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
265
1220
1813
923
1021
527
526
131
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|16.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Брайтон - Челси
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