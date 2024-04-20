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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони Главный судья: Мэдли Анди
Шеффилд Юнайтед
1:3
Второй тайм: 68'
Бёрнли

Ход матча

38'
0:1
Ларсен Якоб-Бруун
40'
0:2
Ассиньон Лоренс
(Витиньо Виктор II)
52'
Хамер Густаво
(Макати Джон)
1:2
58'
1:3
Фостер Лайл
(Ассиньон Лоренс)
59'
 
Браунхилл Джош
Ларсен Якоб-Бруун

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 209 Количество передач 238
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 121
Шеффилд Юнайтед 31.4% (38)
X 43.8% (53)
Бёрнли 24.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шеффилд Юнайтед
Ничья
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13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
23
Осборн
Бен
21
Винисиус
Соуза
24
Арбластер
Олли
8
Хамер
Густаво
28
Макати
Джон
9
Макбарни
Оливер
11
Бреретон
Бен
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
22
Витиньо
Виктор
II
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
34
Ларсен
Якоб-Бруун
17
Фостер
Лайл
47
Одоберт
Уилсон
Шеффилд Юнайтед
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Бёрнли

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
5:0
Ч
2:0
Ч
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
Ч
4:2
Ч
3:3
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
1:2
Ч
0:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

2.07
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

43
96

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.18
Бреретон Бен 4 0.12
Арчер Камерон 4 0.12
Хамер Густаво 3 0.09
Макати Джон 3 (1) 0.09
Богл Джейден 2 0.06
Робинсон Джек 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Бэлдок Джордж 0 0
Осборн Бен 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Якоб-Бруун 5 (1) 0.15
Фостер Лайл 4 0.12
Браунхилл Джош 4 0.12
Фофана Датро 4 0.12
Амдуни Зеки 4 0.12
Одоберт Уилсон 3 0.09
О'Ши Дара 2 0.06
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Каллен Джош 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Витиньо Виктор II 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Робинсон Джек 8 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Арбластер Олли 1 0
Брукс Эндри 1 0
Крис Уайлдер 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Тэйлор Чарли 7 0
Каллен Джош 7 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Браунхилл Джош 3 1
Ассиньон Лоренс 3 1
Эстев Максим 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

17
11
Шеффилд Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Бёрнли
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

32
29

Упущенные победы

6
13
Шеффилд Юнайтед
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Бёрнли
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

33
30

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

20
15
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
5%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90

Пропущено

44
32
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
6
14%
1
3%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
6
14%
7
22%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
6
14%
5
16%
61-75
10
23%
10
31%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
8%
4
20%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Пропущено

38
34
12 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
11%
5
15%
1-15
7
18%
7
21%
16-30
1
3%
5
15%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
8
21%
7
21%
61-75
12
32%
7
21%
76-90

Забито

32
35
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
2
6%
6
17%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
10
31%
7
20%
61-75
9
28%
8
23%
76-90

Пропущено

82
66
34 В 1-м тайме 30
48 Во 2-м тайме 36
23 Пропускали первыми 19
31 Не пропускали 30
10
12%
6
9%
1-15
17
21%
12
18%
16-30
7
9%
12
18%
31-45
12
15%
7
11%
46-60
14
17%
12
18%
61-75
22
27%
17
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Бёрнли
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Бёрнли

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
4
13
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
21
12
9
23
1.5
9
24
2
30
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Брентфорд
 2:0 Заявка 34 9 8 17 49 - 58 35
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 34 6 7 21 47 - 73 25
19.
Бёрнли
 3:1 Заявка 34 5 8 21 36 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:3 Заявка 33 3 7 23 31 - 87 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 2:0 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 17 4 3 10 24 - 29 15
19.
Бёрнли
 3:1 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:3 Заявка 17 2 4 11 18 - 50 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 2:0 Заявка 17 4 2 11 22 - 28 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 3:1 Заявка 17 3 4 10 19 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:3 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 121
    Шеффилд Юнайтед 31.4% (38)
    X 43.8% (53)
    Бёрнли 24.8% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Бёрнли
    22.00
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    9.42
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:3 Бёрнли

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    31.4% (38)
    Ничья
    43.8% (53)
    Бёрнли
    24.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (47)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    13.2% (16)
    1:2 Бёрнли
    12.4% (15)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    12.4% (15)
    0:1 Бёрнли
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    1.7% (2)
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