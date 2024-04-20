Тур: 34. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Тейлор Энтони Главный судья: Мэдли Анди
1:3
Второй тайм: 68'
0'
0:1
38' ГолЛарсен Якоб-Бруун
0:2
40' ГолАссиньон Лоренс
1:2
52' ГолХамер Густаво
1:3
58' ГолФостер Лайл
Ход матча
38'
40'
52'
1:2
58'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
0 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 7
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
209 Количество передач 238
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
28
Макати
Джон
11
Бреретон
Бен
33
Эстев
Максим
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
17
Фостер
Лайл
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Осборн БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонНападающий
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
-
29 Кертис СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
2.07
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
43
96
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.18
|Бреретон Бен
|4
|0.12
|Арчер Камерон
|4
|0.12
|Хамер Густаво
|3
|0.09
|Макати Джон
|3 (1)
|0.09
|Богл Джейден
|2
|0.06
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Якоб-Бруун
|5 (1)
|0.15
|Фостер Лайл
|4
|0.12
|Браунхилл Джош
|4
|0.12
|Фофана Датро
|4
|0.12
|Амдуни Зеки
|4
|0.12
|Одоберт Уилсон
|3
|0.09
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Витиньо Виктор II
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|9
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Робинсон Джек
|8
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Арбластер Олли
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
|Крис Уайлдер
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Каллен Джош
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Эстев Максим
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
17
11
Шеффилд Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Бёрнли
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
32
29
Упущенные победы
6
13
Шеффилд Юнайтед
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Бёрнли
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
33
30
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
20
15
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
5%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90
Пропущено
44
32
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
6
14%
1
3%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
6
14%
7
22%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
6
14%
5
16%
61-75
10
23%
10
31%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
8%
4
20%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Пропущено
38
34
12 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
11%
5
15%
1-15
7
18%
7
21%
16-30
1
3%
5
15%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
8
21%
7
21%
61-75
12
32%
7
21%
76-90
Забито
32
35
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
2
6%
6
17%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
10
31%
7
20%
61-75
9
28%
8
23%
76-90
Пропущено
82
66
34 В 1-м тайме 30
48 Во 2-м тайме 36
23 Пропускали первыми 19
31 Не пропускали 30
10
12%
6
9%
1-15
17
21%
12
18%
16-30
7
9%
12
18%
31-45
12
15%
7
11%
46-60
14
17%
12
18%
61-75
22
27%
17
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Бёрнли
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
610
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
313
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2112
923
924
230
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|14.
|2:0 Заявка
|34
|9
|8
|17
|49 - 58
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|16.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|0:2 Заявка
|34
|6
|7
|21
|47 - 73
|25
|19.
|3:1 Заявка
|34
|5
|8
|21
|36 - 69
|23
|20.
|1:3 Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 87
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|2:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 29
|15
|19.
|3:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|1:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 50
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|2:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|22 - 28
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|3:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|0:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|1:3 Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:3 Бёрнли
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
31.4% (38)
Ничья
43.8% (53)
Бёрнли
24.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (47)
2:1 Шеффилд Юнайтед
13.2% (16)
1:2 Бёрнли
12.4% (15)
1:0 Шеффилд Юнайтед
12.4% (15)
0:1 Бёрнли
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:0 Шеффилд Юнайтед
1.7% (2)
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