Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Браунхилл Джош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Тэйлор Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Удар от ворот произведет Бёрнли

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Богл Джейден не смог попасть в створ ударом издали

91' Арбластер Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Хорошую попытку сделал Богл Джейден . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Бреретон Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Брукс Эндри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Тактическая замена. Одоберт Уилсон уходит с поля и его заменяет Зеки Амдуни

84' Ох, нехорошо это выглядит. Фостер Лайл получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Фостер Лайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Норвуд Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

77' Хамер Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Рефери не любит споров - именно за это Осборн Бен сейчас получил желтую

76' Сантиметры! Удар с лета нанес Гудмундссон Йоханн , но попал в штангу!

76' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Браунхилл Джош не смог попасть в створ ударом издали

72' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Гудмундссон Йоханн забивает с правой ноги!

71' Каллен Джош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Бёрнли

69' Макбарни Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Камерон Арчер из команды Шеффилд Юнайтед своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Тактическая замена. Винисиус Соуза уходит с поля и его заменяет Камерон Арчер

67' Витиньо Виктор II нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.

67' Одоберт Уилсон из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

63' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

62' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Бреретон Бен пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

60' Хорошую попытку сделал Винисиус Соуза . Удар в створ, но вратарь начеку

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли

58' Г О О О О Л - Фостер Лайл забивает с правой ноги!

58' Ассиньон Лоренс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Ларсен Якоб-Бруун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Макати Джон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Бреретон Бен . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

53' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Забив гол, Шеффилд Юнайтед сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

52' Г О О О О Л - Хамер Густаво забивает с правой ноги!

52' Хорошую попытку сделал Ассиньон Лоренс . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

50' Макати Джон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Макати Джон . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хамер Густаво создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Макати Джон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля