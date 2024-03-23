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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Отложен
Ньюкасл
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:3
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.35
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.72
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 8 (3) 0.25
Гарначо Алехандро 7 0.22
Хёйлунн Расмус 7 0.22
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.22
Мактоминай Скотт 7 0.22
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 17 (4) 0.53
Гордон Энтони 10 (1) 0.31
Уилсон Каллум 7 (2) 0.22
Гимараэс Бруно 4 0.13
Барнс Харви 4 0.13
Лонгстафф Шон 4 0.13
Шёр Фабиан 4 0.13
Альмирон Мигель 3 0.09
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Антони 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 9 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 6 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Ньюкасл
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
12
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ньюкасл
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

18
39
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Ньюкасл
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
16% (5)
59% (19)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

24
51

Голы по времени матча

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
7
30%
7
27%
76-90

Пропущено

22
32
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
2
6%
1-15
8
36%
5
16%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
8
25%
61-75
3
14%
8
25%
76-90

Забито

25
43
13 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
18 Не забивали 15
5
20%
8
19%
1-15
4
16%
5
12%
16-30
4
16%
6
14%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
4
16%
7
16%
61-75
7
28%
11
26%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
4
16%
3
15%
61-75
11
44%
4
20%
76-90

Забито

48
69
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
7
15%
9
13%
1-15
7
15%
8
12%
16-30
6
13%
13
19%
31-45
6
13%
9
13%
46-60
8
17%
12
17%
61-75
14
29%
29%
18
26%
76-90

Пропущено

47
52
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
5
11%
3
6%
1-15
11
23%
9
17%
16-30
3
6%
7
13%
31-45
6
13%
10
19%
46-60
8
17%
11
21%
61-75
14
30%
30%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 35%
4
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
6
3
12
2.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
10
1.5
7
8
3
14
2.5
3
12
1
16
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
28
4
15
17
1.5
18
14
6
26
2.5
11
21
1
31
3.5
7
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов.



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