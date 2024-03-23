Тур: 34. Стадион: Олд Траффорд.
Отложен
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
32 матча
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.35
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.72
1.31
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|8 (3)
|0.25
|Гарначо Алехандро
|7
|0.22
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.22
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.22
|Мактоминай Скотт
|7
|0.22
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Антони
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|17 (4)
|0.53
|Гордон Энтони
|10 (1)
|0.31
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.22
|Гимараэс Бруно
|4
|0.13
|Барнс Харви
|4
|0.13
|Лонгстафф Шон
|4
|0.13
|Шёр Фабиан
|4
|0.13
|Альмирон Мигель
|3
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|9
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Ньюкасл
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
12
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ньюкасл
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
18
39
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Ньюкасл
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
16% (5)
59% (19)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
24
51
Голы по времени матча
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
7
30%
7
27%
76-90
Пропущено
22
32
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
2
6%
1-15
8
36%
5
16%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
8
25%
61-75
3
14%
8
25%
76-90
Забито
25
43
13 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
18 Не забивали 15
5
20%
8
19%
1-15
4
16%
5
12%
16-30
4
16%
6
14%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
4
16%
7
16%
61-75
7
28%
11
26%
76-90
Пропущено
25
20
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
4
16%
3
15%
61-75
11
44%
4
20%
76-90
Забито
48
69
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
7
15%
9
13%
1-15
7
15%
8
12%
16-30
6
13%
13
19%
31-45
6
13%
9
13%
46-60
8
17%
12
17%
61-75
14
29%
29%
18
26%
76-90
Пропущено
47
52
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
5
11%
3
6%
1-15
11
23%
9
17%
16-30
3
6%
7
13%
31-45
6
13%
10
19%
46-60
8
17%
11
21%
61-75
14
30%
30%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 35%
4
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
116
312
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
114
710
78
314
312
116
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
284
1517
1814
626
1121
131
725
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|15.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|16.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!