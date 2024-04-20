Ага, в итоге Эдегор решил подать. Вынесли мяч подальше от ворот хозяева, после чего Гомес слишком грубо нарушил правила против Жезуса.

Дальним ударом по воротам соперника отметился Эдегор. Мяч полетел в правый угол ворот соперника и разминулся рядом со стойкой. Получилось чуть неточно.

Чуть активнее стали играть "волки", которые стали чуть чаще к воротам соперника выбегать. Мне кажется, что "Арсенал" может и доиграться сегодня.

Упустил мяч за пределы поля Троссар. Его тут Гомес подставил. В ногу оппоненту попал футболист "Вулверхэмптона", после чего сфера покинула пределы поля.

Активно болельщики поддерживают свой коллектив и гонят его вперед. Ну, а атаковать продолжает "Арсенал", который уверенно держит мяч под своим контролем.

Уайт слету нанес удар по воротам соперника - мяч полетел рядом с правой стойкой. Это могло быть опасно, но сфера в створ не прилетела.

Пока держит всех запасных в резерве Артета. Неужели нет соблазна освежить игру у Микеля? Но, как мне кажется, уже парочка вариантов в запасе у испанского специалиста имеется.

Сака сейчас за Жезуса отыграли. Габи промедлил с ударом и не сумел направить снаряд в ворота. Угодил игрок явно во вратаря в этой ситуации.

Хван очень неосторожно сейчас в подкате сыграл против оппонента. В итоге игрок "волков" получил в свой пассив карточку желтого цвета за свое нарушение.

Только первый в матче угловой "Арсенал" зарабатывает. Он первый на две команды в этом матче. Низом разыгрывали стандарт гости, но извлечь из этого выгоды не смогли.

Нет пока замен в нашем матче, хотя в разминочной зоне уже пребывают игроки. Будут ли в нашей встрече еще забитые голы? Пока их маловато.

Первая в матче замена. Вместо Хи-Чана на поле появился Лемина в составе хозяев.

Троссар получил толчок в спину. Траоре его буквально снес с ног. В итоге рефери дал свисток. Были все основания и карточку тут показать у него.

Долго разыгрывали штрафной удар игроки хозяев. В итоге под удар Райсу был отдан мяч, и игрок выстрелил прямо по позиции вратаря.

И снова против Троссара нарушены правила. Устанавливает игрок "Арсенала" мяч. Именно подачу в его исполнении мы будем лицезреть сейчас.

Троссару стали часто по ногам бить. Стоит чуть ускориться игроку, как тут же прилетает ему удар в ногу. Вот и сейчас так случилось. На правом краю он заработал стандарт.

Спокойно довольно-таки начинают второй тайм соперники. "Арсенал" начинает сферу с владения мячом. Команда явно хочет забить второй мяч.

Хаверц получил по ноге от соперника, после чего в аналогичной манере срубил его на газон. В итоге на падение игрока "Вулверхэмптона" рефери среагировать решил.

Сака получил мяч на правом фланге, прострелил сферу на Троссара, который не сумел толком попасть по мячу. Сфера досталась "волкам" и была выбита в центр поля.

Хаверц теперь сам подавал мяч с левого края в центр - на выходе уверенно сыграл голкипер, который разрядил обстановку в своей штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТРОССАР! 0:1! Открывает счет "Арсенал" в матче! Получил сферу сейчас от падающего на газон Жезуса Троссар. В итоге внешней стороной стопы в дальний угол пробил игрок, сумев открыть счет в поединке!

Сака жестко приземлился на газон. Как бы тут повреждение не получить. Но, судя по всему, все с игроком более и менее нормально.

Ничего интересного в первом тайме больше не произошло. Свисток на перерыв. 0:1, "Арсенал" пока впереди в нашем противостоянии.

38' Килману по ноге в центре поля прилетел удар. Судья зафиксировал нарушение правил. Очередная остановка в матче произошла. Пока опасных моментов не так много, как хотелось бы.

37' Интересно, что пока даже ни одного углового на двоих не подали соперники. Да и вообще отличиться со стандартов пока не получается, хотя подач со штрафных немало происходит.

36' Райс также успел где-то карточку желтого цвета выхватить. По крайней мере, в протоколе это событие сейчас рисуют статисты.

35' Салиба сделал пас на грудь сопернику. В итоге Буэно пробивал по воротам соперника с дальней дистанции - мяч пролетел рядом с левой стойкой.

34' Килман жестковато по ноге Хаверцу съездил. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока.

32' Сака с правого края вбежал в чужую штрафную. Прострелил он сферу на дальнюю штангу, но в той зоне никого из партнеров не оказалось.

31' Гомешу теперь досталось по ноге. Начал он у рефери выпрашивать штрафной удар, но судья не решился в этой ситуации фол фиксировать.

30' Тоти Гомеш получает от рефери карточку желтого цвета. Задержал он оппонента за футболку, после чего увидел перед собой "горчичник".

29' ОПАСНО! Гомес! Имели шанс забить "волки". Игроки хозяев вбежал в чужую штрафную справа, нанес выстрел в ближний угол, но угодил в штангу, после чего вылетел в поле. Там от рук Райи снаряд в стойку попал!

27' Троссар получает сейчас карточку желтого цвета за снос соперника на газон. В руках рефери появился заслуженный "горчичник". Первый в нашем матче.

26' Уайт попытался пробросить сейчас мяч себе на ход, но сделал он это слишком сильно. По итогу сфера улетела за пределы поля. За лицевую линию.

25' Сака на Эдегора, который на правый край отдал Уайту. Тот в касание выкатил на Троссара, и последний пробил прямо в защитника, попавшегося на его пути. Получилось очень красиво, но чуть неточно.

23' Хи-Чан подавал мяч с левого края в центр штрафной - Сака пришел в свою штрафную и сыграл на вынос. На подборе были первыми игроки "Арсенала".

22' Траоре толкнул на газон Троссара, но мяч остался у "Арсенала", так что рефери разрешил оппонентам матч продолжить.

21' Траоре получил по ногам в центре поля. В руках судьи нет карточки и в этой ситуации. Хотя и без того болельщики свистку рефери сильно возмутились.

19' Райсу в центре поля по ноге досталось. Чуть потасовка на поле на этом фоне не возникла. Игру судья все же разрешил продолжить.

18' ОПАСНО! Как по нотам разыграли свою комбинацию хозяева. В итоге Райс пробил в левый угол, и сфера просвистела рядом с левой стойкой.

17' 46% против 54% по проценту владения мячом тем временем. Впереди игроки "Арсенала", но на результате в матче это пока никак не отражается.

15' Не лег сейчас мяч на ногу Эдегору. В итоге сфера полетела намного правее цели. Мог и получше мячом в этой ситуации футболист распорядиться.

14' Жезусу по ноге досталось тем временем. Быстрый розыгрыш стандарта и прострел с левого края от Райса не доходит до адресата. Следует потеря.

12' Троссар дальний удар по рамке противника нанес, но был крайне неточен футболист в этой ситуации. Мог он сферой распорядиться чуть лучше в этой ситуации.

11' Дойл двух соперников на левом краю накрутил, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но получилось точно в руки вратарю.

10' В спину Уайт получает толчок от соперника. Рефери принимает решение игру остановить и мяч отдать пострадавшей стороне.

9' Троссар с левого края забрасывал мяч в штрафную соперника - на выходе уверенно сыграл вратарь, который зафиксировал снаряд в своих перчатках.

7' "Волки" пока не позволяют оппоненту подойти к своим воротам. "Арсенал" хорошо взаимодействует между игроками, но только в районе центрального круга.

6' Жезус в атаке нарушает правила, наступая сопернику на опорную ногу. Встречу можно будет продолжить оппонентам. Все с игроком в порядке.

5' Очень неплохо в первые минуты встречи проявляют себя на поле гости. Сегодня им проигрывать нельзя, если они хотят сохранять интригу в чемпионате страны.

4' Дальний удар по воротам соперника Жезус нанес. Мяч по итогу спокойно рядом с левой стойкой пролетел. В сетке он не оказался.

2' Хаверц приложился по воротам соперника. Мяч полетел прямо по центру и стал слишком легкой добычей для голкипера соперника.