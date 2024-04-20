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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вулверхэмптон
0:1
Второй тайм: 69'
Арсенал
0'
29' Желтая карточка
Троссар Леандро
32' Желтая карточка
Гомеш Тоти
35' Желтая карточка
Райс Деклан
35' Желтая карточка
Килман Макс
0:1
45' Гол
Троссар Леандро
51' Желтая карточка
Хи-Чан Хван

Ход матча

29'
 
Троссар Леандро
32'
Гомеш Тоти
 
35'
 
Райс Деклан
35'
Килман Макс
 
45'
0:1
Троссар Леандро
(Жезус Габриэль)
51'
Хи-Чан Хван
 
51'
Лемина Марио
Хи-Чан Хван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 259 Количество передач 276
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 128
Вулверхэмптон 3.9% (5)
X 4.7% (6)
Арсенал 91.4% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вулверхэмптон
Ничья
Арсенал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
17
Буэно
Уго
8
Гомес
Жоао
6
Траоре
Бубакар
20
Дойл
Томми
62
Чирева
Таванда
11
Хи-Чан
Хван
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
19
Троссар
Леандро
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.78

Среднее время на гол

120
115

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

69
66

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.33
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.3
Сарабия Пабло 4 (2) 0.12
Лемина Марио 4 0.12
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.42
Хаверц Кай 9 (1) 0.27
Троссар Леандро 9 0.27
Эдегор Мартин 7 (2) 0.21
Райс Деклан 6 0.18
Мартинелли Габриэл 6 0.18
Нкетиа Эдди 5 0.15
Жезус Габриэль 4 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 9 0
Семеду Нелсон 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Кунья Матеус 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 6 0
Гомеш Тоти 6 0
Хи-Чан Хван 5 0
Нету Педру 4 0
Сарабия Пабло 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 9 0
Уайт Бен 7 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Троссар Леандро 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Арсенал
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
4
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Арсенал
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

16
35
Вулверхэмптон
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Арсенал
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

27
39

Голы по времени матча

Забито

22
36
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 19
1
5%
5
14%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
18%
9
25%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
5
23%
7
19%
61-75
6
27%
7
19%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
21%
3
25%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
4
33%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
9%
4
11%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
5
23%
6
17%
61-75
7
32%
10
29%
76-90

Пропущено

29
18
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
6
33%
76-90

Забито

44
71
15 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
3
7%
9
13%
1-15
5
11%
9
13%
16-30
7
16%
12
17%
31-45
6
14%
11
15%
46-60
10
23%
13
18%
61-75
13
30%
30%
17
24%
76-90

Пропущено

53
30
23 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
9
17%
5
17%
1-15
6
11%
6
20%
16-30
8
15%
4
13%
31-45
10
19%
7
23%
46-60
7
13%
1
3%
61-75
13
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Арсенал

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
13
3
2
13
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
8
8
2
15
2.5
6
10
2
15
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
27
5
14
18
1.5
21
11
4
28
2.5
12
20
2
30
3.5
8
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 33 23 5 5 76 - 26 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 33 12 7 14 46 - 52 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 16 7 3 6 23 - 24 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 17 11 3 3 38 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Пока держит всех запасных в резерве Артета. Неужели нет соблазна освежить игру у Микеля? Но, как мне кажется, уже парочка вариантов в запасе у испанского специалиста имеется. 
  • 64'
    Уайт слету нанес удар по воротам соперника - мяч полетел рядом с правой стойкой. Это могло быть опасно, но сфера в створ не прилетела. 
  • 63'
    Активно болельщики поддерживают свой коллектив и гонят его вперед. Ну, а атаковать продолжает "Арсенал", который уверенно держит мяч под своим контролем. 
  • 62'
    Упустил мяч за пределы поля Троссар. Его тут Гомес подставил. В ногу оппоненту попал футболист "Вулверхэмптона", после чего сфера покинула пределы поля. 
  • 60'
    Чуть активнее стали играть "волки", которые стали чуть чаще к воротам соперника выбегать. Мне кажется, что "Арсенал" может и доиграться сегодня. 
  • 59'
    Дальним ударом по воротам соперника отметился Эдегор. Мяч полетел в правый угол ворот соперника и разминулся рядом со стойкой. Получилось чуть неточно.
  • Фол, нарушение
    58'
    Ага, в итоге Эдегор решил подать. Вынесли мяч подальше от ворот хозяева, после чего Гомес слишком грубо нарушил правила против Жезуса. 
  • Фол, нарушение
    56'
    И снова против Троссара нарушены правила. Устанавливает игрок "Арсенала" мяч. Именно подачу в его исполнении мы будем лицезреть сейчас. 
  • 55'
    Долго разыгрывали штрафной удар игроки хозяев. В итоге под удар Райсу был отдан мяч, и игрок выстрелил прямо по позиции вратаря.  
  • Фол, нарушение
    54'
    Троссар получил толчок в спину. Траоре его буквально снес с ног. В итоге рефери дал свисток. Были все основания и карточку тут показать у него. 
  • Замена
    53'
    Первая в матче замена. Вместо Хи-Чана на поле появился Лемина в составе хозяев. 
  • 52'
    Нет пока замен в нашем матче, хотя в разминочной зоне уже пребывают игроки. Будут ли в нашей встрече еще забитые голы? Пока их маловато. 
  • Угловой
    51'
    Только первый в матче угловой "Арсенал" зарабатывает. Он первый на две команды в этом матче. Низом разыгрывали стандарт гости, но извлечь из этого выгоды не смогли.
  • Желтая карточка
    50'
    Хван очень неосторожно сейчас в подкате сыграл против оппонента. В итоге игрок "волков" получил в свой пассив карточку желтого цвета за свое нарушение. 
  • 48'
    Сака сейчас за Жезуса отыграли. Габи промедлил с ударом и не сумел направить снаряд в ворота. Угодил игрок явно во вратаря в этой ситуации. 
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    • 47'
      Спокойно довольно-таки начинают второй тайм соперники. "Арсенал" начинает сферу с владения мячом. Команда явно хочет забить второй мяч. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, поехали!
    • Фол, нарушение
      6'
      Троссару стали часто по ногам бить. Стоит чуть ускориться игроку, как тут же прилетает ему удар в ногу. Вот и сейчас так случилось. На правом краю он заработал стандарт.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего интересного в первом тайме больше не произошло. Свисток на перерыв. 0:1, "Арсенал" пока впереди в нашем противостоянии.
    • 45'
      Сака жестко приземлился на газон. Как бы тут повреждение не получить. Но, судя по всему, все с игроком более и менее нормально. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено.
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТРОССАР! 0:1!
      Открывает счет "Арсенал" в матче! Получил сферу сейчас от падающего на газон Жезуса Троссар. В итоге внешней стороной стопы в дальний угол пробил игрок, сумев открыть счет в поединке!
    • 42'
      Хаверц теперь сам подавал мяч с левого края в центр - на выходе уверенно сыграл голкипер, который разрядил обстановку в своей штрафной.
    • 41'
      Сака получил мяч на правом фланге, прострелил сферу на Троссара, который не сумел толком попасть по мячу. Сфера досталась "волкам" и была выбита в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Хаверц получил по ноге от соперника, после чего в аналогичной манере срубил его на газон. В итоге на падение игрока "Вулверхэмптона" рефери среагировать решил.
    • 38'
      Килману по ноге в центре поля прилетел удар. Судья зафиксировал нарушение правил. Очередная остановка в матче произошла. Пока опасных моментов не так много, как хотелось бы. 
    • 37'
      Интересно, что пока даже ни одного углового на двоих не подали соперники. Да и вообще отличиться со стандартов пока не получается, хотя подач со штрафных немало происходит.
    • Желтая карточка
      36'
      Райс также успел где-то карточку желтого цвета выхватить. По крайней мере, в протоколе это событие сейчас рисуют статисты. 
    • 35'
      Салиба сделал пас на грудь сопернику. В итоге Буэно пробивал по воротам соперника с дальней дистанции - мяч пролетел рядом с левой стойкой. 
    • Желтая карточка
      34'
      Килман жестковато по ноге Хаверцу съездил. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока. 
    • 32'
      Сака с правого края вбежал в чужую штрафную. Прострелил он сферу на дальнюю штангу, но в той зоне никого из партнеров не оказалось.
    • 31'
      Гомешу теперь досталось по ноге. Начал он у рефери выпрашивать штрафной удар, но судья не решился в этой ситуации фол фиксировать. 
    • Желтая карточка
      30'
      Тоти Гомеш получает от рефери карточку желтого цвета. Задержал он оппонента за футболку, после чего увидел перед собой "горчичник". 
    • Штанга
      29'
      ОПАСНО! Гомес! Имели шанс забить "волки". Игроки хозяев вбежал в чужую штрафную справа, нанес выстрел в ближний угол, но угодил в штангу, после чего вылетел в поле. Там от рук Райи снаряд в стойку попал!
    • Желтая карточка
      27'
      Троссар получает сейчас карточку желтого цвета за снос соперника на газон. В руках рефери появился заслуженный "горчичник". Первый в нашем матче.
    • 26'
      Уайт попытался пробросить сейчас мяч себе на ход, но сделал он это слишком сильно. По итогу сфера улетела за пределы поля. За лицевую линию. 
    • 25'
      Сака на Эдегора, который на правый край отдал Уайту. Тот в касание выкатил на Троссара, и последний пробил прямо в защитника, попавшегося на его пути. Получилось очень красиво, но чуть неточно. 
    • 23'
      Хи-Чан подавал мяч с левого края в центр штрафной - Сака пришел в свою штрафную и сыграл на вынос. На подборе были первыми игроки "Арсенала". 
    • 22'
      Траоре толкнул на газон Троссара, но мяч остался у "Арсенала", так что рефери разрешил оппонентам матч продолжить. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Траоре получил по ногам в центре поля. В руках судьи нет карточки и в этой ситуации. Хотя и без того болельщики свистку рефери сильно возмутились. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Райсу в центре поля по ноге досталось. Чуть потасовка на поле на этом фоне не возникла. Игру судья все же разрешил продолжить.
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Как по нотам разыграли свою комбинацию хозяева. В итоге Райс пробил в левый угол, и сфера просвистела рядом с левой стойкой.  
    • 17'
      46% против 54% по проценту владения мячом тем временем. Впереди игроки "Арсенала", но на результате в матче это пока никак не отражается. 
    • 15'
      Не лег сейчас мяч на ногу Эдегору. В итоге сфера полетела намного правее цели. Мог и получше мячом в этой ситуации футболист распорядиться. 
    • 14'
      Жезусу по ноге досталось тем временем. Быстрый розыгрыш стандарта и прострел с левого края от Райса не доходит до адресата. Следует потеря. 
    • 12'
      Троссар дальний удар по рамке противника нанес, но был крайне неточен футболист в этой ситуации. Мог он сферой распорядиться чуть лучше в этой ситуации. 
    • 11'
      Дойл двух соперников на левом краю накрутил, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но получилось точно в руки вратарю. 
    • Фол, нарушение
      10'
      В спину Уайт получает толчок от соперника. Рефери принимает решение игру остановить и мяч отдать пострадавшей стороне. 
    • 9'
      Троссар с левого края забрасывал мяч в штрафную соперника - на выходе уверенно сыграл вратарь, который зафиксировал снаряд в своих перчатках. 
    • 7'
      "Волки" пока не позволяют оппоненту подойти к своим воротам. "Арсенал" хорошо взаимодействует между игроками, но только в районе центрального круга.
    • Фол, нарушение
      6'
      Жезус в атаке нарушает правила, наступая сопернику на опорную ногу. Встречу можно будет продолжить оппонентам. Все с игроком в порядке. 
    • 5'
      Очень неплохо в первые минуты встречи проявляют себя на поле гости. Сегодня им проигрывать нельзя, если они хотят сохранять интригу в чемпионате страны. 
    • 4'
      Дальний удар по воротам соперника Жезус нанес. Мяч по итогу спокойно рядом с левой стойкой пролетел. В сетке он не оказался. 
    • 2'
      Хаверц приложился по воротам соперника. Мяч полетел прямо по центру и стал слишком легкой добычей для голкипера соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
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