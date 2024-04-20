0:1
Второй тайм: 69'
0'
29' Желтая карточкаТроссар Леандро
32' Желтая карточкаГомеш Тоти
35' Желтая карточкаРайс Деклан
35' Желтая карточкаКилман Макс
0:1
45' ГолТроссар Леандро
51' Желтая карточкаХи-Чан Хван
Ход матча
29'
32'
35'
35'
45'
51'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
259 Количество передач 276
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
17
Буэно
Уго
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Барнетт ТайНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Арсенал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
17 матчей
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.78
Среднее время на гол
120
115
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.78
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.35
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
69
66
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|11 (1)
|0.33
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.3
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.12
|Лемина Марио
|4
|0.12
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|14 (5)
|0.42
|Хаверц Кай
|9 (1)
|0.27
|Троссар Леандро
|9
|0.27
|Эдегор Мартин
|7 (2)
|0.21
|Райс Деклан
|6
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.18
|Нкетиа Эдди
|5
|0.15
|Жезус Габриэль
|4
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|10
|1
|Гомес Жоао
|9
|0
|Семеду Нелсон
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Кунья Матеус
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Хи-Чан Хван
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|9
|0
|Уайт Бен
|7
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Арсенал
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
4
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Арсенал
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
16
35
Вулверхэмптон
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Арсенал
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
27
39
Голы по времени матча
Забито
22
36
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 19
1
5%
5
14%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
18%
9
25%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
5
23%
7
19%
61-75
6
27%
7
19%
76-90
Пропущено
24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
21%
3
25%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
4
33%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Забито
22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
9%
4
11%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
5
23%
6
17%
61-75
7
32%
10
29%
76-90
Пропущено
29
18
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
6
33%
76-90
Забито
44
71
15 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
3
7%
9
13%
1-15
5
11%
9
13%
16-30
7
16%
12
17%
31-45
6
14%
11
15%
46-60
10
23%
13
18%
61-75
13
30%
30%
17
24%
76-90
Пропущено
53
30
23 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
9
17%
5
17%
1-15
6
11%
6
20%
16-30
8
15%
4
13%
31-45
10
19%
7
23%
46-60
7
13%
1
3%
61-75
13
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Арсенал
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
78
133
213
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
710
88
215
610
215
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
275
1418
2111
428
1220
230
824
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|23
|5
|5
|76 - 26
|74
|2.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|3.
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|46 - 52
|43
|12.
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|14.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|16.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|31 - 88
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|1:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 15
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|10.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|38 - 11
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Арсенал
Исход игры
Вулверхэмптон
3.9% (5)
Ничья
4.7% (6)
Арсенал
91.4% (117)