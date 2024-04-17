  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вулверхэмптон
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 38
Вулверхэмптон 7.9% (3)
X 2.6% (1)
Арсенал 89.5% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Арсенал
8.25
Реклама, betboom.ru
5.20
Реклама, betcity.ru
5.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вулверхэмптон
Арсенал

История личных встреч

Вулверхэмптон
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.78

Среднее время на гол

120
115

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

69
66

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.34
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.31
Сарабия Пабло 4 (2) 0.13
Лемина Марио 4 0.13
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.44
Хаверц Кай 9 (1) 0.28
Троссар Леандро 8 0.25
Эдегор Мартин 7 (2) 0.22
Райс Деклан 6 0.19
Мартинелли Габриэл 6 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.16
Жезус Габриэль 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 9 0
Семеду Нелсон 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Кунья Матеус 7 0
Килман Макс 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Гомеш Тоти 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Сарабия Пабло 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 9 0
Уайт Бен 7 0
Жезус Габриэль 6 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Райс Деклан 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Арсенал
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
4
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Арсенал
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

16
35
Вулверхэмптон
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Арсенал
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

27
39

Голы по времени матча

Забито

22
36
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 19
1
5%
5
14%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
18%
9
25%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
5
23%
7
19%
61-75
6
27%
7
19%
76-90

Пропущено

24
12
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
21%
3
25%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
4
33%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
9%
4
11%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
5
23%
6
17%
61-75
7
32%
10
29%
76-90

Пропущено

29
18
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
6
33%
76-90

Забито

44
71
15 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
3
7%
9
13%
1-15
5
11%
9
13%
16-30
7
16%
12
17%
31-45
6
14%
11
15%
46-60
10
23%
13
18%
61-75
13
30%
30%
17
24%
76-90

Пропущено

53
30
23 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
9
17%
5
17%
1-15
6
11%
6
20%
16-30
8
15%
4
13%
31-45
10
19%
7
23%
46-60
7
13%
1
3%
61-75
13
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Арсенал

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
13
3
2
13
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
8
8
2
15
2.5
6
10
2
15
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
27
5
14
18
1.5
21
11
4
28
2.5
12
20
2
30
3.5
8
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 Заявка 32 9 8 15 32 - 48 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.38. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.38 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    Вулверхэмптон 7.9% (3)
    X 2.6% (1)
    Арсенал 89.5% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Арсенал
    8.25
    Реклама, betboom.ru
    5.20
    Реклама, betcity.ru
    5.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    7.9% (3)
    Ничья
    2.6% (1)
    Арсенал
    89.5% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.14% (27)
    Меньше
    22.86% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    42.1% (16)
    0:2 Арсенал
    15.8% (6)
    1:3 Арсенал
    15.8% (6)
    0:3 Арсенал
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный