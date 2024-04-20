Тур: 44. Стадион: Кинг Пауэр.
1:0
Перерыв
0'
1:0
22' ГолНдиди Уилфред
24' Желтая карточкаМ'Вила Янн
1:0
45' Не забитый пенальтиВарди Джейми
Ход матча
22'
1:0
24'
45'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
17
Чодури
Хамза
18
Фатаву
Абдул
24
Палмер
Алекс
35
Йокушлу
Окай
22
М'Вила
Янн
27
Моуэтт
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фатаву АбдулНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
29 Акгюн ЮнусНападающий
-
28 Кэннон ТомасНападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
-
24 Палмер АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
22 М'Вила ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Моуэтт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Рич АдамЗащитник
- Полузащитник
-
19 Свифт ДжонПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
31 Феллоус ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корберан Карлос
История личных встреч
Лестер
Вест Бромвич
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.22
2.5
Среднее время на гол
73
36
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
21
35
Голов в среднем за матч
1.24
2.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
72
43
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|14 (4)
|0.33
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|12 (1)
|0.28
|Мавидиди Стефи
|12 (2)
|0.28
|Дака Патсон
|7 (3)
|0.16
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.12
|Макатир Кейси
|5
|0.12
|Фатаву Абдул
|3
|0.07
|Ндиди Уилфред
|3
|0.07
|Рикарду Перейра II
|3
|0.07
|Джастин Джеймс
|2
|0.05
|Кэннон Томас
|2
|0.05
|Вестергор Янник
|2
|0.05
|Уинкс Гарри
|2
|0.05
|Фас Ваут
|2
|0.05
|Казадеи Чезаре
|2
|0.05
|Акгюн Юнус
|1
|0.02
|Нельсон Бен
|1
|0.02
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.02
|Прат Деннис
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томас-Асант Брэндон
|11 (1)
|0.25
|Свифт Джон
|9 (3)
|0.2
|Диангана Грэди
|7
|0.16
|Джонстон Майкл
|7
|0.16
|Уоллас Джед
|5
|0.11
|Феллоус Том
|4
|0.09
|Ферлонг Дарнелл
|4
|0.09
|Филлипс Мэтт
|3
|0.07
|Бартли Кайл
|3
|0.07
|Сармиенто Джереми
|3
|0.07
|Вайманн Андреас
|2
|0.05
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.05
|Кипре Седрик
|2
|0.05
|Моуэтт Алекс
|1
|0.02
|Йокушлу Окай
|1
|0.02
|Майя Джош
|1
|0.02
|Таунсед Конор
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Рич Адам
|0
|0
|Моламби Джейсон
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|12
|0
|Уинкс Гарри
|9
|0
|Рикарду Перейра II
|8
|0
|Фатаву Абдул
|5
|1
|Мавидиди Стефи
|6
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|6
|0
|Фас Ваут
|5
|0
|Варди Джейми
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Джастин Джеймс
|3
|0
|Чодури Хамза
|3
|0
|Хермансен Мадс
|2
|0
|Нельсон Бен
|2
|0
|Макатир Кейси
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферлонг Дарнелл
|10
|0
|Кипре Седрик
|10
|0
|Бартли Кайл
|8
|0
|Йокушлу Окай
|8
|0
|Томас-Асант Брэндон
|4
|1
|Чалоба Натаниэл
|4
|0
|Моламби Джейсон
|4
|0
|Филлипс Мэтт
|3
|0
|Уоллас Джед
|3
|0
|Моуэтт Алекс
|3
|0
|Палмер Алекс
|3
|0
|Питерс Эрик
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Таунсед Конор
|2
|0
|Диангана Грэди
|2
|0
|Сармиенто Джереми
|2
|0
|Карлос Корберан
|0
|1
|Вайманн Андреас
|1
|0
|Рич Адам
|1
|0
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|Свифт Джон
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Феллоус Том
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
20% (4)
10% (2)
Вест Бромвич
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
15
Лестер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
36% (8)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Вест Бромвич
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
38
31
Лестер
55.3%
44.7%
21 победа 17 поражений
Первый тайм
19% (8)
40% (17)
40% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (21)
24% (10)
26% (11)
Вест Бромвич
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (8)
42% (18)
40% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (11)
40% (17)
35% (15)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
40
46
Голы по времени матча
Забито
39
31
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
10%
3
10%
1-15
2
5%
7
23%
16-30
4
10%
1
3%
31-45
9
23%
7
23%
46-60
7
18%
7
23%
61-75
13
33%
6
19%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90
Забито
40
33
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
24 Не забивали 25
7
18%
6
18%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
5
13%
5
15%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
9
23%
5
15%
76-90
Пропущено
22
19
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
9
41%
4
21%
76-90
Забито
79
64
31 В 1-м тайме 27
48 Во 2-м тайме 37
28 Забивали первыми 23
7 Не забивали 8
11
14%
9
14%
1-15
11
14%
12
19%
16-30
9
11%
6
9%
31-45
12
15%
13
20%
46-60
14
18%
13
20%
61-75
22
28%
11
17%
76-90
Пропущено
38
44
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
4
11%
5
11%
1-15
6
16%
8
18%
16-30
6
16%
7
16%
31-45
6
16%
5
11%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
12
32%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1
Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3
Вест Бромвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2
Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Плимут - Вест Бромвич 0:3 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 2:0 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Бирмингем 1:0 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Вест Бромвич - Олдершот Таун 4:1 Суонси - Вест Бромвич 1:0
Результаты матчей
Лестер
Вест Бромвич
Точный счет
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:2
6 раз 14%
1:0
6 раз 14%
0:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
2:1
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:0
6 раз 14%
2:0
6 раз 14%
2:2
5 раз 12%
1:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
Точное количество голов
2
13 раз 31%
1
11 раз 26%
3
7 раз 17%
0
6 раз 14%
4
4 раза 10%
5
1 раз 2%
1
15 раз 35%
2
13 раз 30%
0
8 раз 19%
4
4 раза 9%
3
3 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лестер
Вест Бромвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
184
137
1111
713
418
218
220
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
174
1210
912
517
318
319
219
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
366
Больше Меньше
358
2517
2023
1230
736
537
439
141
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|43
|29
|4
|10
|80 - 38
|91
|2.
|Заявка
|43
|26
|11
|6
|85 - 53
|89
|3.
|Заявка
|43
|26
|9
|8
|76 - 34
|87
|4.
|Заявка
|42
|25
|9
|8
|84 - 54
|84
|5.
|0:1 Заявка
|44
|20
|12
|12
|66 - 43
|72
|6.
|Заявка
|43
|21
|8
|14
|76 - 60
|71
|7.
|Заявка
|42
|18
|11
|13
|62 - 54
|65
|8.
|Заявка
|42
|17
|12
|13
|66 - 52
|63
|9.
|Заявка
|43
|18
|9
|16
|61 - 56
|63
|10.
|Заявка
|43
|18
|9
|16
|56 - 60
|63
|11.
|Заявка
|43
|18
|5
|20
|48 - 60
|59
|12.
|Заявка
|43
|16
|10
|17
|50 - 46
|58
|13.
|Заявка
|43
|16
|8
|19
|52 - 50
|56
|14.
|Заявка
|43
|14
|11
|18
|53 - 62
|53
|15.
|Заявка
|43
|12
|16
|15
|59 - 58
|52
|16.
|Заявка
|43
|13
|11
|19
|42 - 55
|50
|17.
|Заявка
|43
|13
|10
|20
|57 - 71
|49
|18.
|Заявка
|43
|12
|12
|19
|58 - 66
|48
|19.
|Заявка
|43
|12
|11
|20
|40 - 57
|47
|20.
|Заявка
|43
|12
|11
|20
|41 - 60
|47
|21.
|Заявка
|43
|12
|9
|22
|48 - 64
|45
|22.
|Заявка
|43
|12
|8
|23
|36 - 67
|44
|23.
|Заявка
|43
|9
|17
|17
|47 - 70
|44
|24.
|Заявка
|43
|4
|11
|28
|32 - 85
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|44 - 14
|53
|2.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|57 - 32
|51
|3.
|1:0 Заявка
|21
|16
|1
|4
|41 - 15
|49
|4.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|54 - 28
|48
|5.
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|40 - 19
|47
|6.
|0:1 Заявка
|22
|14
|4
|4
|35 - 17
|46
|7.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 33
|37
|8.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|32 - 20
|35
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 21
|34
|10.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|11.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|30 - 27
|32
|12.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|40 - 35
|32
|13.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|32 - 24
|32
|14.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|24 - 21
|31
|15.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 27
|30
|16.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|26 - 27
|29
|17.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|21 - 29
|29
|18.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 27
|28
|19.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 31
|25
|20.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|26 - 31
|24
|21.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 27
|24
|22.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 28
|23
|23.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 32
|21
|24.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 26
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 23
|42
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|28 - 21
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 26
|36
|4.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|32 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 30
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|37 - 35
|32
|7.
|Заявка
|22
|9
|2
|11
|24 - 33
|29
|8.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 32
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|21 - 27
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 25
|26
|12.
|0:1 Заявка
|22
|6
|8
|8
|31 - 26
|26
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 25
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 35
|24
|16.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 23
|24
|17.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|36 - 41
|24
|18.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|19.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 26
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|22 - 39
|19
|21.
|Заявка
|21
|5
|1
|15
|12 - 40
|16
|22.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 31
|16
|23.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|18 - 39
|12
|24.
|Заявка
|22
|0
|4
|18
|13 - 59
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|24 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|20 (12)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|17 (8)
|Ковентри
|Райт Хаджи
|15 (5)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|1 12
|Ипсвич
|Морси Сэм
|13
|Уотфорд
|Портеус Райан
|13
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 1:0 Вест Бромвич
Исход игры
Лестер
92.2% (107)
Ничья
7.8% (9)
Вест Бромвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.68% (81)
Меньше
28.32% (32)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
2:1 Лестер
56.9% (66)
1:0 Лестер
15.5% (18)
2:0 Лестер
7.8% (9)
3:1 Лестер
6% (7)
1:1 Ничья
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:0 Лестер
1.7% (2)
3:2 Лестер
1.7% (2)
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