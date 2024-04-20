Уоллас со штрафного пробил в стенку. Джед сыграл на подборе, но его повторный удар получился левее ворот.

Пенальти! Йокушлу у угла штрафной площади толкнул в спину Варди.

Удар Варди низом в левый угол с одиннадцатиметровой отметки пришёлся в штангу.

Две минуты добавил Брэмэлл в первом тайме.

Уоллас у центрального круга завалил на газон Уинкса.

41' Чодури перед штрафной площадью сбил Джонстона. Девятнадцать метров до ворот.

40' Удао Ндиди с двадцати пяти метров заблокировал Моуэтт.

38' Таунсед слева не смог навесить к воротам и откатил мяч на Моуэтта. Алекс сместиться в центр не смог.

37' Уинкс слева навес к дальней штанге исполнил немного сильно. Фатаву уходящий за пределы поля мяч не достал.

36' Ндиди справа не смог подстроиться под передачу Фатаву и в штрафную площадь соперников не вошёл.

35' Вторую половину тайма активнее проводит уже "Лестер". Хозяева стали много времени проводить на чужой половине поля, при этом моментов у ворот Палмера не возникает.

34' Мавидиди на левом фланге атаки завалил на газон Диангану.