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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 44. Стадион: .
Лестер
1:0
Перерыв
Вест Бромвич
0'
1:0
22' Гол
Ндиди Уилфред
24' Желтая карточка
М'Вила Янн
1:0
45' Не забитый пенальти
Варди Джейми

Ход матча

22'
Ндиди Уилфред
1:0
24'
 
М'Вила Янн
45'
Варди Джейми
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 116
Лестер 92.2% (107)
X 7.8% (9)
Вест Бромвич 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лестер
Ничья
Вест Бромвич
1.59
5.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
3
Фас
Ваут
4
Коуди
Конор
23
Вестергор
Янник
17
Чодури
Хамза
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
8
Уинкс
Гарри
25
Ндиди
Уилфред
18
Фатаву
Абдул
9
Варди
Джейми
10
Мавидиди
Стефи
24
Палмер
Алекс
2
Ферлонг
Дарнелл
5
Бартли
Кайл
4
Кипре
Седрик
3
Таунсед
Конор
35
Йокушлу
Окай
22
М'Вила
Янн
7
Уоллас
Джед
27
Моуэтт
Алекс
23
Джонстон
Майкл
11
Диангана
Грэди
Лестер
3-4-3
Вест Бромвич
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Вест Бромвич

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КC
1:4
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:4
Ч
1:2

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.22
2.5

Среднее время на гол

73
36

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

21
35

Голов в среднем за матч

1.24
2.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

72
43

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 14 (4) 0.33
Дьюсбери-Холл Кирнан 12 (1) 0.28
Мавидиди Стефи 12 (2) 0.28
Дака Патсон 7 (3) 0.16
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.12
Макатир Кейси 5 0.12
Фатаву Абдул 3 0.07
Ндиди Уилфред 3 0.07
Рикарду Перейра II 3 0.07
Джастин Джеймс 2 0.05
Кэннон Томас 2 0.05
Вестергор Янник 2 0.05
Уинкс Гарри 2 0.05
Фас Ваут 2 0.05
Казадеи Чезаре 2 0.05
Акгюн Юнус 1 0.02
Нельсон Бен 1 0.02
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.02
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0
Вест Бромвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас-Асант Брэндон 11 (1) 0.25
Свифт Джон 9 (3) 0.2
Диангана Грэди 7 0.16
Джонстон Майкл 7 0.16
Уоллас Джед 5 0.11
Феллоус Том 4 0.09
Ферлонг Дарнелл 4 0.09
Филлипс Мэтт 3 0.07
Бартли Кайл 3 0.07
Сармиенто Джереми 3 0.07
Вайманн Андреас 2 0.05
Аджайи Олувасемилого 2 0.05
Кипре Седрик 2 0.05
Моуэтт Алекс 1 0.02
Йокушлу Окай 1 0.02
Майя Джош 1 0.02
Таунсед Конор 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Рич Адам 0 0
Моламби Джейсон 0 0
Пипа 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 12 0
Уинкс Гарри 9 0
Рикарду Перейра II 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Мавидиди Стефи 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 6 0
Фас Ваут 5 0
Варди Джейми 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Джастин Джеймс 3 0
Чодури Хамза 3 0
Хермансен Мадс 2 0
Нельсон Бен 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Вест Бромвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферлонг Дарнелл 10 0
Кипре Седрик 10 0
Бартли Кайл 8 0
Йокушлу Окай 8 0
Томас-Асант Брэндон 4 1
Чалоба Натаниэл 4 0
Моламби Джейсон 4 0
Филлипс Мэтт 3 0
Уоллас Джед 3 0
Моуэтт Алекс 3 0
Палмер Алекс 3 0
Питерс Эрик 2 0
М'Вила Янн 2 0
Таунсед Конор 2 0
Диангана Грэди 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Карлос Корберан 0 1
Вайманн Андреас 1 0
Рич Адам 1 0
Аджайи Олувасемилого 1 0
Свифт Джон 1 0
Пипа 1 0
Феллоус Том 1 0

Результаты матчей

Лестер
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
20% (4)
10% (2)
Вест Бромвич
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
15
Лестер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
36% (8)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Вест Бромвич
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

38
31
Лестер
55.3%
44.7%
21 победа 17 поражений
Первый тайм
19% (8)
40% (17)
40% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (21)
24% (10)
26% (11)
Вест Бромвич
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (8)
42% (18)
40% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (11)
40% (17)
35% (15)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

40
46

Голы по времени матча

Забито

39
31
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
10%
3
10%
1-15
2
5%
7
23%
16-30
4
10%
1
3%
31-45
9
23%
7
23%
46-60
7
18%
7
23%
61-75
13
33%
6
19%
76-90

Пропущено

16
25
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90

Забито

40
33
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
24 Не забивали 25
7
18%
6
18%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
5
13%
5
15%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
9
23%
5
15%
76-90

Пропущено

22
19
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
9
41%
4
21%
76-90

Забито

79
64
31 В 1-м тайме 27
48 Во 2-м тайме 37
28 Забивали первыми 23
7 Не забивали 8
11
14%
9
14%
1-15
11
14%
12
19%
16-30
9
11%
6
9%
31-45
12
15%
13
20%
46-60
14
18%
13
20%
61-75
22
28%
11
17%
76-90

Пропущено

38
44
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
4
11%
5
11%
1-15
6
16%
8
18%
16-30
6
16%
7
16%
31-45
6
16%
5
11%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
12
32%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1
Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3
Вест Бромвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2
Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Плимут - Вест Бромвич 0:3 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 2:0 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Бирмингем 1:0 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Вест Бромвич - Олдершот Таун 4:1 Суонси - Вест Бромвич 1:0

Результаты матчей

Лестер
Вест Бромвич

Точный счет

2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:2
6 раз 14%
1:0
6 раз 14%
0:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
2:1
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:0
6 раз 14%
2:0
6 раз 14%
2:2
5 раз 12%
1:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%

Точное количество голов

2
13 раз 31%
1
11 раз 26%
3
7 раз 17%
0
6 раз 14%
4
4 раза 10%
5
1 раз 2%
1
15 раз 35%
2
13 раз 30%
0
8 раз 19%
4
4 раза 9%
3
3 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Вест Бромвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
18
4
13
7
1.5
11
11
7
13
2.5
4
18
2
18
3.5
2
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
4
12
10
1.5
9
12
5
17
2.5
3
18
3
19
3.5
2
19
1
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
6
0.5
Больше Меньше
35
8
25
17
1.5
20
23
12
30
2.5
7
36
5
37
3.5
4
39
1
41
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 43 29 4 10 80 - 38 91
2.
Ипсвич
 Заявка 43 26 11 6 85 - 53 89
3.
Лидс
 Заявка 43 26 9 8 76 - 34 87
4.
Саутгемптон
 Заявка 42 25 9 8 84 - 54 84
5.
Вест Бромвич
 0:1 Заявка 44 20 12 12 66 - 43 72
6.
Норвич
 Заявка 43 21 8 14 76 - 60 71
7.
Халл Сити
 Заявка 42 18 11 13 62 - 54 65
8.
Ковентри
 Заявка 42 17 12 13 66 - 52 63
9.
Мидлсбро
 Заявка 43 18 9 16 61 - 56 63
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 43 18 9 16 56 - 60 63
11.
Кардифф Сити
 Заявка 43 18 5 20 48 - 60 59
12.
Бристоль Сити
 Заявка 43 16 10 17 50 - 46 58
13.
Сандерленд
 Заявка 43 16 8 19 52 - 50 56
14.
Суонси
 Заявка 43 14 11 18 53 - 62 53
15.
Уотфорд
 Заявка 43 12 16 15 59 - 58 52
16.
Миллуолл
 Заявка 43 13 11 19 42 - 55 50
17.
Блэкберн
 Заявка 43 13 10 20 57 - 71 49
18.
Плимут
 Заявка 43 12 12 19 58 - 66 48
19.
КПР
 Заявка 43 12 11 20 40 - 57 47
20.
Сток Сити
 Заявка 43 12 11 20 41 - 60 47
21.
Бирмингем
 Заявка 43 12 9 22 48 - 64 45
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 43 12 8 23 36 - 67 44
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 43 9 17 17 47 - 70 44
24.
Ротерхэм
 Заявка 43 4 11 28 32 - 85 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 22 16 5 1 44 - 14 53
2.
Ипсвич
 Заявка 22 15 6 1 57 - 32 51
3.
Лестер
 1:0 Заявка 21 16 1 4 41 - 15 49
4.
Саутгемптон
 Заявка 22 15 3 4 54 - 28 48
5.
Норвич
 Заявка 21 15 2 4 40 - 19 47
6.
Вест Бромвич
 0:1 Заявка 22 14 4 4 35 - 17 46
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 11 4 7 35 - 33 37
8.
Ковентри
 Заявка 20 9 8 3 32 - 20 35
9.
Бристоль Сити
 Заявка 22 10 4 8 29 - 21 34
10.
Бирмингем
 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
11.
Сандерленд
 Заявка 21 10 2 9 30 - 27 32
12.
Плимут
 Заявка 22 9 5 8 40 - 35 32
13.
Халл Сити
 Заявка 22 8 8 6 32 - 24 32
14.
Мидлсбро
 Заявка 21 9 4 8 24 - 21 31
15.
Кардифф Сити
 Заявка 21 9 3 9 24 - 27 30
16.
Суонси
 Заявка 22 8 5 9 26 - 27 29
17.
Миллуолл
 Заявка 22 8 5 9 21 - 29 29
18.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 7 7 8 24 - 27 28
19.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 21 6 7 8 25 - 31 25
20.
Блэкберн
 Заявка 21 6 6 9 26 - 31 24
21.
Сток Сити
 Заявка 21 6 6 9 17 - 27 24
22.
Уотфорд
 Заявка 21 5 8 8 31 - 28 23
23.
КПР
 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 21 4 7 10 19 - 26 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:0 Заявка 22 13 3 6 39 - 23 42
2.
Ипсвич
 Заявка 21 11 5 5 28 - 21 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 20 10 6 4 30 - 26 36
4.
Лидс
 Заявка 21 10 4 7 32 - 20 34
5.
Халл Сити
 Заявка 20 10 3 7 30 - 30 33
6.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 5 8 37 - 35 32
7.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 2 11 24 - 33 29
8.
Уотфорд
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
9.
Ковентри
 Заявка 22 8 4 10 34 - 32 28
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 21 7 5 9 21 - 27 26
11.
КПР
 Заявка 22 7 5 10 17 - 25 26
12.
Вест Бромвич
 0:1 Заявка 22 6 8 8 31 - 26 26
13.
Блэкберн
 Заявка 22 7 4 11 31 - 40 25
14.
Бристоль Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 25 24
15.
Суонси
 Заявка 21 6 6 9 27 - 35 24
16.
Сандерленд
 Заявка 22 6 6 10 22 - 23 24
17.
Норвич
 Заявка 22 6 6 10 36 - 41 24
18.
Сток Сити
 Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
19.
Миллуолл
 Заявка 21 5 6 10 21 - 26 21
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 3 10 9 22 - 39 19
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 21 5 1 15 12 - 40 16
22.
Плимут
 Заявка 21 3 7 11 18 - 31 16
23.
Бирмингем
 Заявка 21 3 3 15 18 - 39 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 0 4 18 13 - 59 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 24 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (12)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лидс Саммервилл Крисенсио 17 (8)
Ковентри Райт Хаджи 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
Ипсвич Морси Сэм 13
Уотфорд Портеус Райан 13
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лестер" - "Вест Бромвич" - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Уоллас у центрального круга завалил на газон Уинкса.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Брэмэлл в первом тайме.
  • Не забитый пенальти
    45'
    Удар Варди низом в левый угол с одиннадцатиметровой отметки пришёлся в штангу.
  • Пенальти!
    44'
    Пенальти! Йокушлу у угла штрафной площади толкнул в спину Варди.
  • Офсайд
    43'
    Варди оказался в офсайде.
  • 42'
    Уоллас со штрафного пробил в стенку. Джед сыграл на подборе, но его повторный удар получился левее ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Чодури перед штрафной площадью сбил Джонстона. Девятнадцать метров до ворот.
  • 40'
    Удао Ндиди с двадцати пяти метров заблокировал Моуэтт.
  • 38'
    Таунсед слева не смог навесить к воротам и откатил мяч на Моуэтта. Алекс сместиться в центр не смог.
  • 37'
    Уинкс слева навес к дальней штанге исполнил немного сильно. Фатаву уходящий за пределы поля мяч не достал.
  • 36'
    Ндиди справа не смог подстроиться под передачу Фатаву и в штрафную площадь соперников не вошёл.
  • 35'
    Вторую половину тайма активнее проводит уже "Лестер". Хозяева стали много времени проводить на чужой половине поля, при этом моментов у ворот Палмера не возникает.
  • Фол, нарушение
    34'
    Мавидиди на левом фланге атаки завалил на газон Диангану.
  • Угловой
    32'
    Дьюсбери-Холл от углового флага навесил к дальней штанге, куда сместился Палмер и забрал мяч в руки.
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    • 31'
      Заброс Коули справа на ход Фатаву получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      30'
      М'Вила в центральном круге заплёл ноги Дьюсбери-Холлу.
    • 29'
      "Лестер" подержал мяч на своей половине поля под неактивным прессингом гостей.
    • 28'
      Дьюсбери-Холл слева со штрафного откатил мяч на Фатаву, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      27'
      Бартли на фланге сбил Дьюсбери-Холла.
    • 26'
      Первую половину тайма активнее провели гости, много и опасно действуя впереди. Не удалось гостям забить, а "Лестер" в своей единственной опасной атаке счёт открыл.
    • 25'
      Дьюсбери-Холл слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно и высоко. Мяч улетел за пределы поля.
    • Желтая карточка
      24'
      М'Вила на фланге "скосил" Дьюсбери-Холла и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      НДИДИ!!! Фас слева сделал заброс к воротам, где Варди головой пробил по воротам, а на добивании сыграл Ндиди. Палмер сумел отбить только удар Джейми.
    • Угловой
      21'
      Варди заработал угловой удар. Дьюсбери-Холл навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Таунсед.
    • Фол, нарушение
      20'
      Чодури перед чужой штрафной площадью сбил Джонстона.
    • Опасный момент
      18'
      Третий момент у Джонстона за последние пять минут. Майкл слева с двенадцати метров пробил на несколько сантиметров выше перекладины.
    • Угловой
      17'
      Подачу Джонстона от углового флага к ближней штанге легко нейтрализовал Мавидиди.
    • Опасный момент
      16'
      Джонстон слева прорвался в штрафную площадь и низом пробил по воротам. Хермансен успел сомкнуть ноги и так отбил мяч в сторону.
    • Опасный момент
      15'
      Уоллас справа убежал от Фаса и выдал пас в центр на Джонстона, чей удар с двенадцати метров на линии ворот отразил Чодури.
    • 14'
      Прострел Уолласа справа получился близко к воротам, и Хермансен спокойно забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      13'
      Уоллас на чужой половине поля сбил Фатаву.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мавидиди слева забежал в офсайд.
    • 11'
      Варди слева перед штрафной площадью не смог подстроиться под передачу Дьюсбери-Холла на неудобной высоте.
    • 10'
      Таунсед на фланге у чужой штрафной площади получил по лицу рукой от Фатавы. Арбитр фола не зафиксировал, но встречу остановил, чтобы дать Конору небольшую паузу.
    • Фол, нарушение
      9'
      Чодури у центрального круга сбил Уолласа.
    • Офсайд
      8'
      Варди на левом фланге забежал в офсайд.
    • 7'
      Уинкс справа со штрафного сделал заброс к воротам, но партнёрам вверху выиграть борьбу у соперников не удалось. Мяч выбит к центральному кругу.
    • Фол, нарушение
      6'
      Моуэтт на фланге завалил на газон Фатаву.
    • 5'
      Джонстон на левом фланге не смог уйти от Чодури, но прокинул мяч себе на ход. Уинкс сыграл на подстраховке и остановил Майкла.
    • Опасный момент
      4'
      Заигрались хозяева в своей штрафной площади и потеряли мяч. Следует быстрый пас на Йокушлу, который справа с двенадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ндили в центре поля получил по ногам от Таунседа.
    • 2'
      "Лестер" играет в синей форме, "Вест Бромвич" - в полосатых бело-синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча сорок четвёртого тура Английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Лестер 92.2% (107)
    X 7.8% (9)
    Вест Бромвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.59
    5.95
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    5.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер 1:0 Вест Бромвич онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 1:0 Вест Бромвич

    Исход игры
    Лестер
    92.2% (107)
    Ничья
    7.8% (9)
    Вест Бромвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.68% (81)
    Меньше
    28.32% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    56.9% (66)
    1:0 Лестер
    15.5% (18)
    2:0 Лестер
    7.8% (9)
    3:1 Лестер
    6% (7)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Лестер
    1.7% (2)
    3:2 Лестер
    1.7% (2)
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