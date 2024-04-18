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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 44. Стадион: .
Лестер
 
Позже
Вест Бромвич
Прогнозы 39
Лестер 89.7% (35)
X 10.3% (4)
Вест Бромвич 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Вест Бромвич
1.58
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6.10
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5.83
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Вест Бромвич

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КC
1:4
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:4
Ч
1:2

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.22
2.5

Среднее время на гол

73
36

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

21
35

Голов в среднем за матч

1.24
2.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

72
43

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 14 (4) 0.33
Дьюсбери-Холл Кирнан 12 (1) 0.29
Мавидиди Стефи 12 (2) 0.29
Дака Патсон 7 (3) 0.17
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.12
Макатир Кейси 5 0.12
Фатаву Абдул 3 0.07
Рикарду Перейра II 3 0.07
Ндиди Уилфред 2 0.05
Джастин Джеймс 2 0.05
Кэннон Томас 2 0.05
Вестергор Янник 2 0.05
Уинкс Гарри 2 0.05
Фас Ваут 2 0.05
Казадеи Чезаре 2 0.05
Акгюн Юнус 1 0.02
Нельсон Бен 1 0.02
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.02
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0
Вест Бромвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас-Асант Брэндон 11 (1) 0.26
Свифт Джон 9 (3) 0.21
Диангана Грэди 7 0.16
Джонстон Майкл 7 0.16
Уоллас Джед 5 0.12
Феллоус Том 4 0.09
Ферлонг Дарнелл 4 0.09
Филлипс Мэтт 3 0.07
Бартли Кайл 3 0.07
Сармиенто Джереми 3 0.07
Вайманн Андреас 2 0.05
Аджайи Олувасемилого 2 0.05
Кипре Седрик 2 0.05
Моуэтт Алекс 1 0.02
Йокушлу Окай 1 0.02
Майя Джош 1 0.02
Таунсед Конор 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Рич Адам 0 0
Моламби Джейсон 0 0
Пипа 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 12 0
Уинкс Гарри 9 0
Рикарду Перейра II 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Мавидиди Стефи 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 6 0
Фас Ваут 5 0
Варди Джейми 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Джастин Джеймс 3 0
Чодури Хамза 3 0
Хермансен Мадс 2 0
Нельсон Бен 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Вест Бромвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферлонг Дарнелл 10 0
Кипре Седрик 10 0
Бартли Кайл 8 0
Йокушлу Окай 8 0
Томас-Асант Брэндон 4 1
Чалоба Натаниэл 4 0
Моламби Джейсон 4 0
Филлипс Мэтт 3 0
Уоллас Джед 3 0
Моуэтт Алекс 3 0
Палмер Алекс 3 0
Питерс Эрик 2 0
Таунсед Конор 2 0
Диангана Грэди 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Карлос Корберан 0 1
М'Вила Янн 1 0
Вайманн Андреас 1 0
Рич Адам 1 0
Аджайи Олувасемилого 1 0
Свифт Джон 1 0
Пипа 1 0
Феллоус Том 1 0

Результаты матчей

Лестер
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
20% (4)
10% (2)
Вест Бромвич
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
15
Лестер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
36% (8)
59% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Вест Бромвич
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

38
31
Лестер
55.3%
44.7%
21 победа 17 поражений
Первый тайм
19% (8)
40% (17)
40% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (21)
24% (10)
26% (11)
Вест Бромвич
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (8)
42% (18)
40% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (11)
40% (17)
35% (15)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

40
46

Голы по времени матча

Забито

39
31
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
10%
3
10%
1-15
2
5%
7
23%
16-30
4
10%
1
3%
31-45
9
23%
7
23%
46-60
7
18%
7
23%
61-75
13
33%
6
19%
76-90

Пропущено

16
25
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90

Забито

40
33
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
24 Не забивали 25
7
18%
6
18%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
5
13%
5
15%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
9
23%
5
15%
76-90

Пропущено

22
19
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
9
41%
4
21%
76-90

Забито

79
64
31 В 1-м тайме 27
48 Во 2-м тайме 37
28 Забивали первыми 23
7 Не забивали 8
11
14%
9
14%
1-15
11
14%
12
19%
16-30
9
11%
6
9%
31-45
12
15%
13
20%
46-60
14
18%
13
20%
61-75
22
28%
11
17%
76-90

Пропущено

38
44
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
4
11%
5
11%
1-15
6
16%
8
18%
16-30
6
16%
7
16%
31-45
6
16%
5
11%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
12
32%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1
Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3
Вест Бромвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2
Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Плимут - Вест Бромвич 0:3 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 2:0 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Бирмингем 1:0 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Вест Бромвич - Олдершот Таун 4:1 Суонси - Вест Бромвич 1:0

Результаты матчей

Лестер
Вест Бромвич

Точный счет

2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:2
6 раз 14%
1:0
6 раз 14%
0:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
2:1
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:0
6 раз 14%
2:0
6 раз 14%
2:2
5 раз 12%
1:1
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%

Точное количество голов

2
13 раз 31%
1
11 раз 26%
3
7 раз 17%
0
6 раз 14%
4
4 раза 10%
5
1 раз 2%
1
15 раз 35%
2
13 раз 30%
0
8 раз 19%
4
4 раза 9%
3
3 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Вест Бромвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
18
4
13
7
1.5
11
11
7
13
2.5
4
18
2
18
3.5
2
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
4
12
10
1.5
9
12
5
17
2.5
3
18
3
19
3.5
2
19
1
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
6
0.5
Больше Меньше
35
8
25
17
1.5
20
23
12
30
2.5
7
36
5
37
3.5
4
39
1
41
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 43 26 11 6 85 - 53 89
2.
Лестер
 Заявка 42 28 4 10 79 - 38 88
3.
Лидс
 Заявка 43 26 9 8 76 - 34 87
4.
Саутгемптон
 Заявка 42 25 9 8 84 - 54 84
5.
Вест Бромвич
 Заявка 43 20 12 11 66 - 42 72
6.
Норвич
 Заявка 43 21 8 14 76 - 60 71
7.
Халл Сити
 Заявка 42 18 11 13 62 - 54 65
8.
Ковентри
 Заявка 42 17 12 13 66 - 52 63
9.
Мидлсбро
 Заявка 43 18 9 16 61 - 56 63
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 43 18 9 16 56 - 60 63
11.
Кардифф Сити
 Заявка 43 18 5 20 48 - 60 59
12.
Бристоль Сити
 Заявка 43 16 10 17 50 - 46 58
13.
Сандерленд
 Заявка 43 16 8 19 52 - 50 56
14.
Суонси
 Заявка 43 14 11 18 53 - 62 53
15.
Уотфорд
 Заявка 43 12 16 15 59 - 58 52
16.
Миллуолл
 Заявка 43 13 11 19 42 - 55 50
17.
Блэкберн
 Заявка 43 13 10 20 57 - 71 49
18.
Плимут
 Заявка 43 12 12 19 58 - 66 48
19.
КПР
 Заявка 43 12 11 20 40 - 57 47
20.
Сток Сити
 Заявка 43 12 11 20 41 - 60 47
21.
Бирмингем
 Заявка 43 12 9 22 48 - 64 45
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 43 12 8 23 36 - 67 44
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 43 9 17 17 47 - 70 44
24.
Ротерхэм
 Заявка 43 4 11 28 32 - 85 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 22 16 5 1 44 - 14 53
2.
Ипсвич
 Заявка 22 15 6 1 57 - 32 51
3.
Саутгемптон
 Заявка 22 15 3 4 54 - 28 48
4.
Норвич
 Заявка 21 15 2 4 40 - 19 47
5.
Лестер
 Заявка 20 15 1 4 40 - 15 46
6.
Вест Бромвич
 Заявка 22 14 4 4 35 - 17 46
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 11 4 7 35 - 33 37
8.
Ковентри
 Заявка 20 9 8 3 32 - 20 35
9.
Бристоль Сити
 Заявка 22 10 4 8 29 - 21 34
10.
Бирмингем
 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
11.
Сандерленд
 Заявка 21 10 2 9 30 - 27 32
12.
Плимут
 Заявка 22 9 5 8 40 - 35 32
13.
Халл Сити
 Заявка 22 8 8 6 32 - 24 32
14.
Мидлсбро
 Заявка 21 9 4 8 24 - 21 31
15.
Кардифф Сити
 Заявка 21 9 3 9 24 - 27 30
16.
Суонси
 Заявка 22 8 5 9 26 - 27 29
17.
Миллуолл
 Заявка 22 8 5 9 21 - 29 29
18.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 7 7 8 24 - 27 28
19.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 21 6 7 8 25 - 31 25
20.
Блэкберн
 Заявка 21 6 6 9 26 - 31 24
21.
Сток Сити
 Заявка 21 6 6 9 17 - 27 24
22.
Уотфорд
 Заявка 21 5 8 8 31 - 28 23
23.
КПР
 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 21 4 7 10 19 - 26 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 22 13 3 6 39 - 23 42
2.
Ипсвич
 Заявка 21 11 5 5 28 - 21 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 20 10 6 4 30 - 26 36
4.
Лидс
 Заявка 21 10 4 7 32 - 20 34
5.
Халл Сити
 Заявка 20 10 3 7 30 - 30 33
6.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 5 8 37 - 35 32
7.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 2 11 24 - 33 29
8.
Уотфорд
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
9.
Ковентри
 Заявка 22 8 4 10 34 - 32 28
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 21 7 5 9 21 - 27 26
11.
Вест Бромвич
 Заявка 21 6 8 7 31 - 25 26
12.
КПР
 Заявка 22 7 5 10 17 - 25 26
13.
Блэкберн
 Заявка 22 7 4 11 31 - 40 25
14.
Бристоль Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 25 24
15.
Суонси
 Заявка 21 6 6 9 27 - 35 24
16.
Сандерленд
 Заявка 22 6 6 10 22 - 23 24
17.
Норвич
 Заявка 22 6 6 10 36 - 41 24
18.
Сток Сити
 Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
19.
Миллуолл
 Заявка 21 5 6 10 21 - 26 21
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 3 10 9 22 - 39 19
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 21 5 1 15 12 - 40 16
22.
Плимут
 Заявка 21 3 7 11 18 - 31 16
23.
Бирмингем
 Заявка 21 3 3 15 18 - 39 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 0 4 18 13 - 59 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 24 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (12)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лидс Саммервилл Крисенсио 17 (8)
Ковентри Райт Хаджи 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
Ипсвич Морси Сэм 13
Уотфорд Портеус Райан 13
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 5 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.3% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Лестер 89.7% (35)
    X 10.3% (4)
    Вест Бромвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.58
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    6.10
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    5.83
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    Прогнозы на матч Лестер - Вест Бромвич

    Исход игры
    Лестер
    89.7% (35)
    Ничья
    10.3% (4)
    Вест Бромвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    51.3% (20)
    2:0 Лестер
    12.8% (5)
    1:0 Лестер
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    3:2 Лестер
    5.1% (2)
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