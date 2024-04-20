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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Погонь Щецин
0:2
Конец матча
Пяст
0'
0:1
11' Гол
Гук Томаш
0:2
21' Гол
Феликс Хорхе
70' Желтая карточка
Червински Якуб
0:2
90' Не забитый пенальти
Гросицки Камил
90'+9
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
73
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Пяст

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

33 матча

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
60.6%
9.1%
10 побед 20 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.24
0.69

Среднее время на гол

72
130

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.75
0.76

Среднее время на гол

120
117

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1
0.73

Тотал матчей

2.5
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

90
123

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 12 0.41
Гросицки Камил 11 (5) 0.38
Горгон Александр 8 0.28
Ульвестад Фредрик 6 0.21
Бичахчян Ваан 5 0.17
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Захович Лука 1 0.03
Пшиборек Адриан 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Лонкар Даниель 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Patryk Paryzek 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.28
Феликс Хорхе 5 0.17
Michael Ameyaw 3 0.1
Serhij Krykun 3 0.1
Кадзиор Дамиан 2 0.07
Гук Томаш 2 0.07
Пясецки Фабиан 2 0.07
Томашевич Гжегож 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Червински Якуб 1 0.03
Храпек Михал 1 (1) 0.03
Пырка Аркадиуш 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 6 0
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Вальквист Линус 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Захович Лука 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 8 1
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Червински Якуб 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Пяст
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
9
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Пяст
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

20
14
Погонь Щецин
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Пяст
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
55% (16)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

28
23

Голы по времени матча

Забито

31
12
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
6%
2
17%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
6
19%
2
17%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
6
19%
2
17%
61-75
5
16%
2
17%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
7
26%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
8
30%
30%
3
17%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

51
30
20 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
3
6%
2
7%
1-15
7
14%
6
20%
16-30
10
20%
7
23%
31-45
13
25%
5
17%
46-60
10
20%
6
20%
61-75
8
16%
4
13%
76-90

Пропущено

37
32
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 17
8
22%
3
9%
1-15
6
16%
1
3%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
4
11%
8
25%
46-60
3
8%
8
25%
61-75
12
32%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Пяст

Точный счет

0:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
10
5
1.5
6
8
7
8
2.5
2
12
3
12
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
2
13
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
10
16
13
1.5
8
21
10
19
2.5
3
26
5
24
3.5
3
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 28 9 8 11 30 - 41 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
14.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
15.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
4.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
5.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
6.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
12.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
13.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
14.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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