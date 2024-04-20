Тур: 29. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Франковски Бартож
0:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолГук Томаш
0:2
21' ГолФеликс Хорхе
70' Желтая карточкаЧервински Якуб
0:2
90' Не забитый пенальтиГросицки Камил
90'+9
Ход матча
11'
0:1
21'
0:2
70'
90'
0:2
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Погонь Щецин
Пяст
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы
33 матча
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
60.6%
9.1%
10 побед 20 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.24
0.69
Среднее время на гол
72
130
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.75
0.76
Среднее время на гол
120
117
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1
0.73
Тотал матчей
2.5
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
90
123
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.41
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.38
|Горгон Александр
|8
|0.28
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.21
|Бичахчян Ваан
|5
|0.17
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Захович Лука
|1
|0.03
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.28
|Феликс Хорхе
|5
|0.17
|Michael Ameyaw
|3
|0.1
|Serhij Krykun
|3
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.07
|Гук Томаш
|2
|0.07
|Пясецки Фабиан
|2
|0.07
|Томашевич Гжегож
|1
|0.03
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|8
|1
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Червински Якуб
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Пяст
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
9
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Пяст
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
20
14
Погонь Щецин
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Пяст
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
55% (16)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
28
23
Голы по времени матча
Забито
31
12
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
6%
2
17%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
6
19%
2
17%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
6
19%
2
17%
61-75
5
16%
2
17%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
7
26%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
8
30%
30%
3
17%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
51
30
20 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
3
6%
2
7%
1-15
7
14%
6
20%
16-30
10
20%
7
23%
31-45
13
25%
5
17%
46-60
10
20%
6
20%
61-75
8
16%
4
13%
76-90
Пропущено
37
32
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 17
8
22%
3
9%
1-15
6
16%
1
3%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
4
11%
8
25%
46-60
3
8%
8
25%
61-75
12
32%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Пяст
Точный счет
0:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
105
68
78
212
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
68
213
311
114
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1910
1613
821
1019
326
524
326
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9