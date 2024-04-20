Тур: 29. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Квятковски Томаш
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолХансен Кристоффер
59' Желтая карточкаMateusz Grzybek
0:2
74' ГолХансен Кристоффер
1:2
90' ГолМуньос Хуан
90'+5
Ход матча
15'
59'
74'
90'
1:2
25
Налепа
Михал
17
Marek
Mroz
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Заглембе Любин
Ягеллония Белосток
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
34 матча
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.12
1.29
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
1.29
1.15
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
69
78
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|8
|0.28
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.14
|Муньос Хуан
|3
|0.1
|Лавничак Алекс
|3
|0.1
|Копац Бартош
|2
|0.07
|Маковский Томаш
|2
|0.07
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|9
|0.31
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.31
|Хансен Кристоффер
|8
|0.28
|Пюлюлю Афимико
|8 (4)
|0.28
|Нене III
|7
|0.24
|Dominik Marczuk
|6
|0.21
|Наранхо Хосе
|6
|0.21
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Левицки Якуб
|2
|0.07
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Дигес Адриан
|5
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
13
Заглембе Любин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
0% (0)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
13
35
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Ягеллония Белосток
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
22
48
Голы по времени матча
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
7
26%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
5
31%
5
19%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
31%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
6
38%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Забито
16
36
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
13%
5
14%
1-15
2
13%
7
19%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
5
31%
2
6%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
4
25%
9
25%
76-90
Пропущено
26
16
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
19%
3
19%
1-15
7
27%
5
31%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
2
8%
3
19%
76-90
Забито
32
63
13 В 1-м тайме 30
19 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
2
6%
12
19%
1-15
5
16%
9
14%
16-30
6
19%
9
14%
31-45
8
25%
7
11%
46-60
2
6%
12
19%
61-75
9
28%
14
22%
76-90
Пропущено
42
42
22 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
10
24%
5
12%
1-15
7
17%
8
19%
16-30
5
12%
9
21%
31-45
3
7%
8
19%
46-60
12
29%
5
12%
61-75
5
12%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
213
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
141
77
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
272
920
1910
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9