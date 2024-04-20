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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
15' Гол
Хансен Кристоффер
59' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
0:2
74' Гол
Хансен Кристоффер
1:2
90' Гол
Муньос Хуан
90'+5
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
4
Халити
Йетмир
27
Вдовик
Бартломей
8
Нене
III
6
Романчук
Тарас
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Заглембе Любин
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Ягеллония Белосток

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

34 матча

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.12
1.29

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

1.29
1.15

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

69
78

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 8 0.28
Ходына Кацпер 5 (2) 0.17
Вдовяк Матеуш 4 0.14
Муньос Хуан 3 0.1
Лавничак Алекс 3 0.1
Копац Бартош 2 0.07
Маковский Томаш 2 0.07
Булеца Сергей 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 0.03
Бохар Дамьян 1 0.03
Bartlomiej Kludka 1 0.03
Mateusz Grzybek 0 0
Налепа Михал 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 9 0.31
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.31
Хансен Кристоффер 8 0.28
Пюлюлю Афимико 8 (4) 0.28
Нене III 7 0.24
Dominik Marczuk 6 0.21
Наранхо Хосе 6 0.21
Скшипчак Матеуш 3 0.1
Калисканер Каан 2 0.07
Левицки Якуб 2 0.07
Кубицки Ярослав 1 0.03
Сачек Михал 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Полетанович Марко 6 0
Mateusz Grzybek 4 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Ходына Кацпер 4 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 9 1
Дигес Адриан 5 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 5 0
Купиш Томаш 3 0
Наранхо Хосе 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Стойинович Душан 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
13
Заглембе Любин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
0% (0)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

13
35
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Ягеллония Белосток
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

22
48

Голы по времени матча

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
7
26%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
5
31%
5
19%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
31%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
6
38%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Забито

16
36
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
13%
5
14%
1-15
2
13%
7
19%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
5
31%
2
6%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
4
25%
9
25%
76-90

Пропущено

26
16
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
19%
3
19%
1-15
7
27%
5
31%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Забито

32
63
13 В 1-м тайме 30
19 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
2
6%
12
19%
1-15
5
16%
9
14%
16-30
6
19%
9
14%
31-45
8
25%
7
11%
46-60
2
6%
12
19%
61-75
9
28%
14
22%
76-90

Пропущено

42
42
22 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
10
24%
5
12%
1-15
7
17%
8
19%
16-30
5
12%
9
21%
31-45
3
7%
8
19%
46-60
12
29%
5
12%
61-75
5
12%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
2
13
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
27
2
9
20
1.5
19
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 29 16 7 6 66 - 39 55
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
14.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
15.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
6.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Вдовик Бартломей сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Белосток онлайн

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