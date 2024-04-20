Тур: 29. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:2
Второй тайм: 79'
0'
0:1
2' ГолСильва Луис
31' Желтая карточкаФернандес Хуан III
45' Желтая карточкаНунеш Фабиу
0:2
48' ГолСанчез Джорди
1:2
77' ГолКозак Милош
Ход матча
2'
45'
48'
0:2
77'
1:2
6
Хосема
86
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рух Хожув
Видзев Лодзь
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.31
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.14
|Michal Feliks
|3
|0.1
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.07
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Новотны Сома
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Дадок Роберт
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|7 (2)
|0.24
|Санчез Джорди
|6
|0.21
|Альварес Франциско
|5
|0.17
|Рондич Имад
|4
|0.14
|Antoni Klimek
|3
|0.1
|Нунеш Фабиу
|2
|0.07
|Цыганик Андрей
|2
|0.07
|Жиро Матеуш
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|9
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Нунеш Фабиу
|6
|0
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Ганоушек Марек
|5
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Альварес Франциско
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Видзев Лодзь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
11
Рух Хожув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
11
16
Рух Хожув
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Видзев Лодзь
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
8
50%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
12%
3
14%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
24%
6
29%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
7
24%
4
24%
31-45
8
28%
3
18%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
5
17%
2
12%
76-90
Забито
30
34
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
9
26%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
10
33%
13
38%
76-90
Пропущено
46
38
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
4
9%
6
16%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
11
24%
5
13%
31-45
11
24%
7
18%
46-60
3
7%
8
21%
61-75
9
20%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Результаты матчей
Рух Хожув
Видзев Лодзь
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
59
59
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
235
820
919
325
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|15
|7
|6
|64 - 38
|52
|2.
|28
|14
|8
|6
|38 - 26
|50
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|29
|14
|5
|10
|54 - 34
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|2:1
|29
|12
|6
|11
|38 - 37
|42
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|28
|9
|8
|11
|30 - 41
|35
|11.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|12.
|29
|7
|14
|8
|30 - 32
|35
|13.
|28
|6
|14
|8
|38 - 39
|32
|14.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|15.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|16.
|28
|6
|11
|11
|34 - 46
|29
|17.
|28
|5
|6
|17
|26 - 58
|21
|18.
|1:2
|29
|2
|14
|13
|30 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|2:1
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|18 - 14
|21
|13.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|16.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|19 - 15
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|5.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|6.
|14
|4
|6
|4
|13 - 20
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|2:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|1:2
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9