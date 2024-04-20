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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Рух Хожув
1:2
Второй тайм: 79'
Видзев Лодзь
0'
0:1
2' Гол
Сильва Луис
31' Желтая карточка
Фернандес Хуан III
45' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
0:2
48' Гол
Санчез Джорди
1:2
77' Гол
Козак Милош
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
5
Tomasz
Wojtowicz
8
Patryk
Sikora
7
Летневски
Юлиуш
77
Бартолевски
Матеуш
86
Новотны
Сома
95
Щепан
Даниэль
13
Lukasz
Moneta
1
Гикевич
Рафал
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
25
Ганоушек
Марек
92
Нунеш
Фабиу
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
47
Antoni
Klimek
9
Санчез
Джорди
Рух Хожув
3-4-3
Видзев Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Рух Хожув
Видзев Лодзь

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:1
ВД
3:0
ВД
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
0:3
OE
1:1
К
1:0

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.31
Tomasz Swedrowski 4 0.14
Michal Feliks 3 0.1
Бартолевски Матеуш 2 0.07
Lukasz Moneta 1 0.03
Подставски Томаш 1 0.03
Новотны Сома 1 0.03
Przemyslaw Szur 1 0.03
Хосема 1 0.03
Дадок Роберт 1 0.03
Михальский Кацпер 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Tomasz Wojtowicz 1 0.03
Patryk Sikora 1 0.03
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Влканова Адам 0 0
Szymon Szymanski 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 7 (2) 0.24
Санчез Джорди 6 0.21
Альварес Франциско 5 0.17
Рондич Имад 4 0.14
Antoni Klimek 3 0.1
Нунеш Фабиу 2 0.07
Цыганик Андрей 2 0.07
Жиро Матеуш 2 0.07
Стемпиньски Мариуш 1 0.03
Фернандес Хуан III 1 0.03
Сильва Луис 1 0.03
Дилиберто Ноа 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 9 0
Щепан Даниэль 5 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Нунеш Фабиу 6 0
Цыганик Андрей 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Ганоушек Марек 5 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Альварес Франциско 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Фернандес Хуан III 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Видзев Лодзь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
11
Рух Хожув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

11
16
Рух Хожув
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Видзев Лодзь
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
8
50%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
12%
3
14%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
24%
6
29%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
7
24%
4
24%
31-45
8
28%
3
18%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
5
17%
2
12%
76-90

Забито

30
34
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
9
26%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
10
33%
13
38%
76-90

Пропущено

46
38
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
4
9%
6
16%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
11
24%
5
13%
31-45
11
24%
7
18%
46-60
3
7%
8
21%
61-75
9
20%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3

Результаты матчей

Рух Хожув
Видзев Лодзь

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
23
5
8
20
1.5
9
19
3
25
2.5
4
24
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 29 14 5 10 54 - 34 47
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 2:1 29 12 6 11 38 - 37 42
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 28 9 8 11 30 - 41 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Пяст
 29 7 14 8 30 - 32 35
13.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
14.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
15.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 1:2 29 2 14 13 30 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 2:1 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 1:2 15 2 7 6 16 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
4.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
5.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
6.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 2:1 15 3 6 6 19 - 21 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 1:2 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
  • 48'
    Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Рух Хожув
    Ничья
    Видзев Лодзь
    63.00
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    7.60
    3.40
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