Тур: 29. Стадион: Stadion Slaski. Зрители: 50087 Главный судья: Lukasz Kuzma
2:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолСильва Луис
31' Желтая карточкаФернандес Хуан III
45' Желтая карточкаНунеш Фабиу
0:2
49' ГолСанчез Джорди
1:2
77' ГолКозак Милош
85' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
89' Желтая карточкаАльварес Франциско
90' Желтая карточкаПавловски Бартоломей
1:3
90' ПенальтиПавловски Бартоломей
2:3
90' ГолКозак Милош
90'+37
Ход матча
2'
45'
49'
0:2
77'
1:2
90'
90'
2:3
6
Хосема
86
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рух Хожув
Видзев Лодзь
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.31
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.14
|Michal Feliks
|3
|0.1
|Козак Милош
|2
|0.07
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.07
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Новотны Сома
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Дадок Роберт
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Влканова Адам
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (3)
|0.28
|Санчез Джорди
|6
|0.21
|Альварес Франциско
|5
|0.17
|Рондич Имад
|4
|0.14
|Antoni Klimek
|3
|0.1
|Нунеш Фабиу
|2
|0.07
|Цыганик Андрей
|2
|0.07
|Жиро Матеуш
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|9
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Нунеш Фабиу
|6
|0
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Ганоушек Марек
|5
|0
|Альварес Франциско
|5
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Павловски Бартоломей
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Видзев Лодзь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
13
11
Рух Хожув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
11
16
Рух Хожув
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Видзев Лодзь
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
7
39%
9
47%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
3
13%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
5
25%
8
35%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
7
24%
4
24%
31-45
8
28%
3
18%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
5
17%
2
12%
76-90
Забито
32
37
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
3
9%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
7
22%
2
5%
61-75
12
38%
14
38%
76-90
Пропущено
49
40
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
5
10%
6
15%
1-15
8
16%
4
10%
16-30
11
22%
5
13%
31-45
12
24%
7
18%
46-60
3
6%
8
20%
61-75
10
20%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Результаты матчей
Рух Хожув
Видзев Лодзь
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
69
59
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
510
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
245
920
1019
326
524
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9