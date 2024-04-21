Кике Гарсия перехватил мяч у левой бровки и готовился смещаться к штрафной, но его по ногам сзади ударил Молина. Право на перспективный стандарт получают хозяева.

Горосабел с левого фланга исполнил навес к ближнему углу вратарской, Гуриди пяткой переправил сферу дальше, после чего она попала в ногу игроку "Атлетико" и пришла точно в руки Облаку.

Хименес подряд выполнил две попытки заброса мяча вперёд. Первый пас перехватил защитник "Алавеса", а вторая передача и вовсе улетела за боковую. Есть проблемы с созиданием у гостей.

ОПАСНО! Лино слева ворвался в штрафную соперника и с острого угла пробил в створ, однако Сивера сыграл уверенно и без проблем парировал этот выстрел на угловой!

Абкар получает жёлтую карточку у "Алавеса". Быстрая атака шла у гостей, Корреа избавился от мяча и готовился рвануть вперёд, а защитник хозяев его движение заблокировал.

Коке от левого углового флага выполнил навес в центр штрафной, а там защитники "Алавеса" сыграли внимательно и вынесли сферу подальше от владений Сиверы.

Горосабел неожиданно получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и навесил в центр, а там никого из партнёров не оказалось, и "матрасники" забрали снаряд себе.

Корреа подключился к атаке Молину и отдал передачу в правую часть штрафной соперника, защитник "Атлетико" пытался прорваться к воротам, но его попытку легко остановил Марин.

Горосабел красиво пяткой пытался прокинуть снаряд себе на ход на правом фланге, вот только Аспиликуэта сыграл внимательно и не пустил вперёд игрока "Алавеса".

Симеоне на левом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, а Савич откровенно влетел ему в ноги и уронил на газон. Гиль Мансано находился рядом, но нарушения почему-то не зафиксировал.

Хави Лопес с левого фланга навесил к линии вратарской, Кике Гарсия боролся за верховой мяч и упал на газон после контакта с Хименесом. Арбитр никак на это падение не отреагировал.

Теналья со своей половины поля исполнил сильный заброс в штрафную соперника, Кике Гарсия классно открылся, вот только передача получилась сильной, и снаряд прилетел к Облаку.

Де Пауль слишком долго владел мячом в центральном круге, а затем упал на газон в борьбе с Бенавидесом. Рефери нарушение зафиксировал, что вызвало негодование у игроков "Алавеса".

Футболисты "Атлетико" плотно завладели мячом в эти минуты. Гости здорово сферу передвигают, но происходит всё это в центре поля. Никаких угроз владениям Сиверы пока не было.

Кике Гарсия и Молина вели силовую борьбу на половине "Атлетико", после чего футболист хозяев присел на газон. Обошлось без серьёзного повреждения, и от помощи медиков он отказался.

Аспиликуэта мчался вперёд по левому полуфлангу, и около центральной линии поля его сбил с ног Бенавидес. Рефери находился рядом и сразу же зафиксировал нарушение.

Сивера забрал игровой снаряд в руки и пытался начать быструю атаку своей команды. Сильно вынес голкипер сферу на Симеоне, а там уверенно в перехвате действовал Молина.

Гризманн с левого края штрафной выполнил перспективный прострел в центр, Корреа готовился пробить по воротам, но сфера на угловой в последний момент вынес Абкар.

Корнер на левом фланге коротким пасом разыграли "матрасники", после чего Коке выполнил кросс к дальней штанге, а там уверенно на выходе сыграл Сивера и кулаком снаряд выбил.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БЕНАВИДЕС! Симеоне с левого фланга навесил к ближней штанге, защитники "Атлетико" сферу выбили точно на Бенавидеса, который с 18 метров пробил в правый нижний угол! Идеальный по точности получился выстрел!

Огромную долю забитого мяча можно записать на Симеоне. Форвард "Алавеса" сохранил невероятно сложный мяч на левом фланге и сумел выполнить навес в штрафную гостей.

МОМЕНТ! Горосабел с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, сфера пришла к Симеоне, который с убойной позиции пробил по воротам, но получилось немного выше перекладины!

Молина из правой части штрафной выполнил кросс к дальней штанге, Лино там поборолся за верховой мяч, однако он находился в положении вне игры, о чём и просигнализировал лайнсмен.

Хави Лопес с левого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, Гуриди снаряд принял, но развернуться к воротам ему не позволили сразу два футболиста "Атлетико".

К середине подобрался у нас первый тайм. В стартовые минуты, казалось, что матч получится невероятно грубо, однако команды сейчас успокоились и показывают вполне активный футбол.

12' Хави Лопес со своей половины поля выполнил заброс в штрафную соперника, Кике Гарсия рвался вперёд, вот только передача получилась сильной, и сфера прилетела к Облаку.

11' Гризманн вёл активную борьбу в чужой штрафной и подтолкнул в спину Хави Лопеса. Очень много нарушений пока у нас. Думаю, вполне реально нам сегодня увидеть карточку красного цвета.

10' Увереннее в эти минуты смотрятся хозяева. Футболисты "Алавеса" забрали сферу под контроль и перекатывают её в центральной части поля. Прорваться вперёд пока очень сложно.

9' Молина с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, а там защитники хозяев сумели спокойно справиться с угрозой. Пока никаких атакующих действий мы не наблюдаем.

8' Хави Лопес получает жёлтую карточку у "Алавеса". Пытался защитник хозяев рвануть вперёд по левой бровке, но в этот момент попал рукой по лицу Гризманну.

7' Корреа пытался прорваться вперёд по правому флангу, вот только против него внимательно сыграл Марин, головой выбивший игровой снаряд за боковую.

6' Молина со своей половины поля готовился рвануть вперёд по правой бровке, а Марин откровенно схватил его руками. Удивительно, но арбитр в этом моменте обошёлся без карточки.

5' Невероятное начало нашей встречи. Очень агрессивно сегодня настроены оба коллектива. Горосабел оказался с мячом на правом фланге атаки, а Барриос в подкате уронил его на газон.

4' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Гуриди наказан предупреждением у "Алавеса". В центре поля Коке успел избавиться от мяча, а футболист хозяев наступил ему сзади на ногу.

3' С неприятного эпизода начинается наша встреча. Горосабел вёл борьбу на чужой половине поля и локтем ударил в голову Лино. Рефери никак на этот момент не среагировал, а вот футболист "Атлетико" оказался на газоне.

2' Футболисты "Алавеса" вышли на эту встречу в форме сине-белого цвета, гости играют в светло-зелёном комплекте. Ворота Облака в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.