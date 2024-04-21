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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Алавес
1:0
Первый тайм: 36'
Атлетико М
0'
2' Желтая карточка
Гуриди Хон
6' Желтая карточка
Хави Лопеc
1:0
15' Гол
Бенавидес Карлос
33' Желтая карточка
Абкар Абделькабир

Ход матча

2'
Гуриди Хон
 
6'
Хави Лопеc
 
15'
Бенавидес Карлос
1:0
33'
Абкар Абделькабир
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 123
Алавес 0.8% (1)
X 3.3% (4)
Атлетико М 95.9% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
23
Бенавидес
Карлос
8
Бланко
Антонио
2
Горосабел
Андони
18
Гуриди
Хон
20
Симеоне
Джулиано
15
Кике
Гарсия
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
3
Аспиликуэта
Сесар
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
12
Лино
Сэмуел
10
Корреа
Анхель
7
Гризманн
Антуан
Алавес
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Алавес
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:4
П
3:0
П
0:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.57

Среднее время на гол

180
157

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 9 0.28
Риоха Луис 4 (3) 0.13
Кике Гарсия 3 0.09
Бенавидес Карлос 2 0.06
Дуарте Рубен 2 0.06
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.44
Гризманн Антуан 13 (4) 0.41
Корреа Анхель 8 (1) 0.25
Льоренте Маркос 6 0.19
Депай Мемфис 5 0.16
Лино Сэмуел 3 0.09
Рикельме Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Абкар Абделькабир 8 0
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Бланко Антонио 2 1
Хави Лопеc 3 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Бенавидес Карлос 3 0
Теналья Науэль 3 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 7 0
Савич Стефан 4 1
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Гризманн Антуан 4 0
Хименес Хосе 4 0
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Корреа Анхель 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Атлетико М
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
7
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико М
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

10
36
Алавес
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Атлетико М
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

13
43

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
15%
4
18%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
7
32%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
32%
1
5%
76-90

Забито

12
36
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
2
17%
10
28%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
4
33%
6
17%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Забито

25
58
11 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 17
16 Не забивали 7
4
16%
6
10%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
5
20%
12
21%
31-45
7
28%
9
16%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
6
24%
13
22%
76-90

Пропущено

39
37
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
4
10%
6
16%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
31%
5
14%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
3
8%
9
24%
61-75
12
31%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2

Результаты матчей

Алавес
Атлетико М

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
3:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
3
6 раз 38%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
13 раз 42%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
5 раз 16%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алавес
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
2
13
1.5
13
3
2
13
2.5
7
9
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
9
6
2
14
1.5
6
9
2
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
24
7
4
27
1.5
19
12
4
27
2.5
10
21
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 32 19 4 9 59 - 37 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 13 12 7 46 - 34 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Алавес
 1:0 Заявка 32 9 8 15 27 - 38 35
14.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
17.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:1 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Алавес
 1:0 Заявка 16 7 3 6 16 - 17 24
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 0:1 Заявка 16 5 3 8 22 - 20 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 1:0 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Горосабел неожиданно получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и навесил в центр, а там никого из партнёров не оказалось, и "матрасники" забрали снаряд себе. 
  • Угловой
    36'
    Коке от левого углового флага выполнил навес в центр штрафной, а там защитники "Алавеса" сыграли внимательно и вынесли сферу подальше от владений Сиверы. 
  • Желтая карточка
    35'
    Абкар получает жёлтую карточку у "Алавеса". Быстрая атака шла у гостей, Корреа избавился от мяча и готовился рвануть вперёд, а защитник хозяев его движение заблокировал. 
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Лино слева ворвался в штрафную соперника и с острого угла пробил в створ, однако Сивера сыграл уверенно и без проблем парировал этот выстрел на угловой!
  • 33'
    Хименес подряд выполнил две попытки заброса мяча вперёд. Первый пас перехватил защитник "Алавеса", а вторая передача и вовсе улетела за боковую. Есть проблемы с созиданием у гостей. 
  • 32'
    Горосабел с левого фланга исполнил навес к ближнему углу вратарской, Гуриди пяткой переправил сферу дальше, после чего она попала в ногу игроку "Атлетико" и пришла точно в руки Облаку. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Кике Гарсия перехватил мяч у левой бровки и готовился смещаться к штрафной, но его по ногам сзади ударил Молина. Право на перспективный стандарт получают хозяева. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Кике Гарсия и Молина вели силовую борьбу на половине "Атлетико", после чего футболист хозяев присел на газон. Обошлось без серьёзного повреждения, и от помощи медиков он отказался. 
  • 29'
    Футболисты "Атлетико" плотно завладели мячом в эти минуты. Гости здорово сферу передвигают, но происходит всё это в центре поля. Никаких угроз владениям Сиверы пока не было. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Де Пауль слишком долго владел мячом в центральном круге, а затем упал на газон в борьбе с Бенавидесом. Рефери нарушение зафиксировал, что вызвало негодование у игроков "Алавеса". 
  • 27'
    Теналья со своей половины поля исполнил сильный заброс в штрафную соперника, Кике Гарсия классно открылся, вот только передача получилась сильной, и снаряд прилетел к Облаку. 
  • Судья
    26'
    Хави Лопес с левого фланга навесил к линии вратарской, Кике Гарсия боролся за верховой мяч и упал на газон после контакта с Хименесом. Арбитр никак на это падение не отреагировал. 
  • Судья
    25'
    Симеоне на левом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, а Савич откровенно влетел ему в ноги и уронил на газон. Гиль Мансано находился рядом, но нарушения почему-то не зафиксировал. 
  • 24'
    Горосабел красиво пяткой пытался прокинуть снаряд себе на ход на правом фланге, вот только Аспиликуэта сыграл внимательно и не пустил вперёд игрока "Алавеса". 
  • 23'
    Корреа подключился к атаке Молину и отдал передачу в правую часть штрафной соперника, защитник "Атлетико" пытался прорваться к воротам, но его попытку легко остановил Марин. 
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    • 22'
      К середине подобрался у нас первый тайм. В стартовые минуты, казалось, что матч получится невероятно грубо, однако команды сейчас успокоились и показывают вполне активный футбол. 
    • 21'
      Хави Лопес с левого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, Гуриди снаряд принял, но развернуться к воротам ему не позволили сразу два футболиста "Атлетико". 
    • Офсайд
      20'
      Молина из правой части штрафной выполнил кросс к дальней штанге, Лино там поборолся за верховой мяч, однако он находился в положении вне игры, о чём и просигнализировал лайнсмен. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Горосабел с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, сфера пришла к Симеоне, который с убойной позиции пробил по воротам, но получилось немного выше перекладины!
    • 18'
      Огромную долю забитого мяча можно записать на Симеоне. Форвард "Алавеса" сохранил невероятно сложный мяч на левом фланге и сумел выполнить навес в штрафную гостей. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БЕНАВИДЕС! Симеоне с левого фланга навесил к ближней штанге, защитники "Атлетико" сферу выбили точно на Бенавидеса, который с 18 метров пробил в правый нижний угол! Идеальный по точности получился выстрел!
    • Угловой
      16'
      Корнер на левом фланге коротким пасом разыграли "матрасники", после чего Коке выполнил кросс к дальней штанге, а там уверенно на выходе сыграл Сивера и кулаком снаряд выбил. 
    • 15'
      Гризманн с левого края штрафной выполнил перспективный прострел в центр, Корреа готовился пробить по воротам, но сфера на угловой в последний момент вынес Абкар. 
    • 14'
      Сивера забрал игровой снаряд в руки и пытался начать быструю атаку своей команды. Сильно вынес голкипер сферу на Симеоне, а там уверенно в перехвате действовал Молина. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Аспиликуэта мчался вперёд по левому полуфлангу, и около центральной линии поля его сбил с ног Бенавидес. Рефери находился рядом и сразу же зафиксировал нарушение. 
    • 12'
      Хави Лопес со своей половины поля выполнил заброс в штрафную соперника, Кике Гарсия рвался вперёд, вот только передача получилась сильной, и сфера прилетела к Облаку. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Гризманн вёл активную борьбу в чужой штрафной и подтолкнул в спину Хави Лопеса. Очень много нарушений пока у нас. Думаю, вполне реально нам сегодня увидеть карточку красного цвета. 
    • 10'
      Увереннее в эти минуты смотрятся хозяева. Футболисты "Алавеса" забрали сферу под контроль и перекатывают её в центральной части поля. Прорваться вперёд пока очень сложно. 
    • 9'
      Молина с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, а там защитники хозяев сумели спокойно справиться с угрозой. Пока никаких атакующих действий мы не наблюдаем. 
    • Желтая карточка
      8'
      Хави Лопес получает жёлтую карточку у "Алавеса". Пытался защитник хозяев рвануть вперёд по левой бровке, но в этот момент попал рукой по лицу Гризманну. 
    • 7'
      Корреа пытался прорваться вперёд по правому флангу, вот только против него внимательно сыграл Марин, головой выбивший игровой снаряд за боковую. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Молина со своей половины поля готовился рвануть вперёд по правой бровке, а Марин откровенно схватил его руками. Удивительно, но арбитр в этом моменте обошёлся без карточки. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Невероятное начало нашей встречи. Очень агрессивно сегодня настроены оба коллектива. Горосабел оказался с мячом на правом фланге атаки, а Барриос в подкате уронил его на газон. 
    • Желтая карточка
      4'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Гуриди наказан предупреждением у "Алавеса". В центре поля Коке успел избавиться от мяча, а футболист хозяев наступил ему сзади на ногу. 
    • Травма, повреждение
      3'
      С неприятного эпизода начинается наша встреча. Горосабел вёл борьбу на чужой половине поля и локтем ударил в голову Лино. Рефери никак на этот момент не среагировал, а вот футболист "Атлетико" оказался на газоне. 
    • 2'
      Футболисты "Алавеса" вышли на эту встречу в форме сине-белого цвета, гости играют в светло-зелёном комплекте. Ворота Облака в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Алавес
    0.8% (1)
    Ничья
    3.2% (4)
    Атлетико М
    96% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    53.91% (62)
    Нет
    46.09% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    44.8% (56)
    0:1 Атлетико М
    20% (25)
    0:2 Атлетико М
    19.2% (24)
    0:3 Атлетико М
    2.4% (3)
    1:3 Атлетико М
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Атлетико М
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