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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Алавес
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 41
Алавес 0% (0)
X 0% (0)
Атлетико М 100% (41)
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Алавес
Атлетико М

История личных встреч

Алавес
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:4
П
3:0
П
0:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.57

Среднее время на гол

180
157

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 9 0.29
Риоха Луис 4 (3) 0.13
Кике Гарсия 3 0.1
Дуарте Рубен 2 0.06
Бенавидес Карлос 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.45
Гризманн Антуан 13 (4) 0.42
Корреа Анхель 8 (1) 0.26
Льоренте Маркос 6 0.19
Депай Мемфис 5 0.16
Лино Сэмуел 3 0.1
Рикельме Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Абкар Абделькабир 8 0
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Бланко Антонио 2 1
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Бенавидес Карлос 3 0
Теналья Науэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Сола Алекс 2 0
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 7 0
Савич Стефан 4 1
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Гризманн Антуан 4 0
Хименес Хосе 4 0
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Корреа Анхель 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Атлетико М
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
7
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико М
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

10
36
Алавес
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Атлетико М
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

13
43

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
15%
4
18%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
7
32%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
32%
1
5%
76-90

Забито

12
36
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
2
17%
10
28%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
4
33%
6
17%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Забито

25
58
11 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 17
16 Не забивали 7
4
16%
6
10%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
5
20%
12
21%
31-45
7
28%
9
16%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
6
24%
13
22%
76-90

Пропущено

39
37
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
4
10%
6
16%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
31%
5
14%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
3
8%
9
24%
61-75
12
31%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2

Результаты матчей

Алавес
Атлетико М

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
3:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
3
6 раз 38%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
13 раз 42%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
5 раз 16%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алавес
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
2
13
1.5
13
3
2
13
2.5
7
9
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
9
6
2
14
1.5
6
9
2
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
24
7
4
27
1.5
19
12
4
27
2.5
10
21
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 31 16 9 6 51 - 29 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 Заявка 31 11 6 14 36 - 44 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 11 4 1 37 - 15 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.2% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Алавес 0% (0)
    X 0% (0)
    Атлетико М 100% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Атлетико М
    4.28
    4.25
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    2.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М

    Исход игры
    Алавес
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    100% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    51.2% (21)
    0:2 Атлетико М
    26.8% (11)
    0:1 Атлетико М
    14.6% (6)
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