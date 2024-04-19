Тур: 32. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Гиль Хесус
Позже
-
Главный тренер: Гарсия Луис
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Атлетико М
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.57
Среднее время на гол
180
157
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|9
|0.29
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.13
|Кике Гарсия
|3
|0.1
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Бенавидес Карлос
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.45
|Гризманн Антуан
|13 (4)
|0.42
|Корреа Анхель
|8 (1)
|0.26
|Льоренте Маркос
|6
|0.19
|Депай Мемфис
|5
|0.16
|Лино Сэмуел
|3
|0.1
|Рикельме Родриго
|2
|0.06
|Молина Науэль
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Абкар Абделькабир
|8
|0
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Бланко Антонио
|2
|1
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Бенавидес Карлос
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Савич Стефан
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Ривас Пабло Барриос
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Гризманн Антуан
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Атлетико М
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
7
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико М
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
10
36
Алавес
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Атлетико М
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
13
43
Голы по времени матча
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
15%
4
18%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
7
32%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
32%
1
5%
76-90
Забито
12
36
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
2
17%
10
28%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
4
33%
6
17%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Забито
25
58
11 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 17
16 Не забивали 7
4
16%
6
10%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
5
20%
12
21%
31-45
7
28%
9
16%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
6
24%
13
22%
76-90
Пропущено
39
37
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
4
10%
6
16%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
31%
5
14%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
3
8%
9
24%
61-75
12
31%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Результаты матчей
Алавес
Атлетико М
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
3:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
3
6 раз 38%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
13 раз 42%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
8 раз 26%
0
7 раз 23%
1
5 раз 16%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алавес
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
151
213
133
213
79
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
96
214
69
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
247
427
1912
427
1021
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|37 - 15
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М
Исход игры
Алавес
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (41)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
51.2% (21)
0:2 Атлетико М
26.8% (11)
0:1 Атлетико М
14.6% (6)
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