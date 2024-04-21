Тур: 32. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Ортис Мигель
1:1
Второй тайм: 60'
0'
0:1
25' ГолАхомач Илиас
1:1
30' ГолЛосано Энтони
50' Желтая карточкаАхомач Илиас
59' Желтая карточкаКоклен Франсис
Ход матча
25'
0:1
30'
1:1
50'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
278 Количество передач 162
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
24
Ланга
Бруну
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
27 Санз ПакоПолузащитник
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Вильярреал
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1.1
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
1.9
0.8
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
112
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.19
|Баптистао Лео
|5
|0.16
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.13
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.09
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Ромеро Лука
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|14
|0.44
|Морено Херард
|10 (2)
|0.31
|Моралес Луис
|6
|0.19
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.09
|Куэнка Хорхе
|3
|0.09
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.06
|Ахомач Илиас
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Морено Альберто
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|8
|1
|Робертоне Лукас
|9
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Пенья Маркос
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Комесанья Санти
|7
|1
|Капу Этьен
|8
|0
|Куэнка Хорхе
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Фемения Кико
|5
|0
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Вильярреал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
14
8
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
5
17
Альмерия
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Вильярреал
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
30
26
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
2
14%
6
26%
76-90
Пропущено
28
28
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
18%
2
7%
1-15
5
18%
8
29%
16-30
1
4%
4
14%
31-45
3
11%
5
18%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
8
29%
3
11%
76-90
Забито
16
26
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
5
31%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
34
26
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
12%
4
15%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
9
26%
5
19%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Забито
30
49
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
6
20%
4
8%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
7
23%
8
16%
31-45
3
10%
11
22%
46-60
7
23%
8
16%
61-75
4
13%
11
22%
76-90
Пропущено
62
54
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
15%
6
11%
1-15
9
15%
12
22%
16-30
10
16%
9
17%
31-45
8
13%
10
19%
46-60
11
18%
9
17%
61-75
15
24%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2
Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1
Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Результаты матчей
Альмерия
Вильярреал
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
1
17 раз 55%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
2
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
142
510
610
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
412
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
274
922
1021
130
823
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|1:1 Заявка
|32
|10
|10
|12
|50 - 55
|40
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|15.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|1:1 Заявка
|32
|1
|12
|19
|31 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|1:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|1:1 Заявка
|16
|0
|9
|7
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|1:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:1 Вильярреал
Исход игры
Альмерия
5.2% (6)
Ничья
13.9% (16)
Вильярреал
80.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
53% (61)
1:1 Ничья
11.3% (13)
0:1 Вильярреал
11.3% (13)
0:2 Вильярреал
7.8% (9)
1:3 Вильярреал
3.5% (4)
0:3 Вильярреал
2.6% (3)
1:0 Альмерия
2.6% (3)
2:3 Вильярреал
1.7% (2)
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