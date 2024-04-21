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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Альмерия
1:1
Второй тайм: 60'
Вильярреал
0'
0:1
25' Гол
Ахомач Илиас
1:1
30' Гол
Лосано Энтони
50' Желтая карточка
Ахомач Илиас
59' Желтая карточка
Коклен Франсис

Ход матча

25'
0:1
Ахомач Илиас
(Педраса Альфонсо)
30'
Лосано Энтони
1:1
50'
 
Ахомач Илиас
59'
 
Коклен Франсис
60'
 
Гуэдеш Гонсалу
Парехо Даниэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 278 Количество передач 162
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 115
Альмерия 5.2% (6)
X 13.9% (16)
Вильярреал 80.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Альмерия
Ничья
Вильярреал
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
24
Ланга
Бруну
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
12
Баптистао
Лео
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
2
Москера
Йерсон
24
Педраса
Альфонсо
27
Ахомач
Илиас
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Альмерия
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Вильярреал

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
8:0
КК
3:3
П
0:0
П
2:0
П
2:0
П
2:3
ТМС
1:0
С
1:0
С
1:1
П
0:0
П
2:0
П
4:2
П
1:1
П
3:0
П
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.1

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

1.9
0.8

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
112

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.19
Баптистао Лео 5 0.16
Суарес Луис III 4 (1) 0.13
Рамазани Ларжи 3 0.09
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.09
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Ромеро Лука 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 14 0.44
Морено Херард 10 (2) 0.31
Моралес Луис 6 0.19
Парехо Даниэль 3 (3) 0.09
Куэнка Хорхе 3 0.09
Баэна Алехандро 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 2 0.06
Ахомач Илиас 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 8 1
Робертоне Лукас 9 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0
Пенья Маркос 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Комесанья Санти 7 1
Капу Этьен 8 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Альбиоль Рауль 5 0
Фемения Кико 5 0
Парехо Даниэль 4 0
Пино Йереми 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Москера Йерсон 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Коклен Франсис 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Вильярреал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

14
8
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

5
17
Альмерия
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Вильярреал
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

30
26

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
2
14%
6
26%
76-90

Пропущено

28
28
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
18%
2
7%
1-15
5
18%
8
29%
16-30
1
4%
4
14%
31-45
3
11%
5
18%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
8
29%
3
11%
76-90

Забито

16
26
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
5
31%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

34
26
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
12%
4
15%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
9
26%
5
19%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
7
21%
5
19%
76-90

Забито

30
49
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
6
20%
4
8%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
7
23%
8
16%
31-45
3
10%
11
22%
46-60
7
23%
8
16%
61-75
4
13%
11
22%
76-90

Пропущено

62
54
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
15%
6
11%
1-15
9
15%
12
22%
16-30
10
16%
9
17%
31-45
8
13%
10
19%
46-60
11
18%
9
17%
61-75
15
24%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2
Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1
Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3

Результаты матчей

Альмерия
Вильярреал

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
1
17 раз 55%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
2
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
6
10
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
27
4
9
22
1.5
10
21
1
30
2.5
8
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 13 12 7 46 - 34 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 1:1 Заявка 32 10 10 12 50 - 55 40
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
15.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
16.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
17.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 32 1 12 19 31 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 1:1 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 16 0 9 7 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 1:1 Заявка 16 5 6 5 24 - 29 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Альмерия
 1:1 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
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    Прогнозы 115
    Альмерия 5.2% (6)
    X 13.9% (16)
    Вильярреал 80.9% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Вильярреал
    4.00
    3.95
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Альмерия
    5.2% (6)
    Ничья
    13.9% (16)
    Вильярреал
    80.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    53% (61)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    0:1 Вильярреал
    11.3% (13)
    0:2 Вильярреал
    7.8% (9)
    1:3 Вильярреал
    3.5% (4)
    0:3 Вильярреал
    2.6% (3)
    1:0 Альмерия
    2.6% (3)
    2:3 Вильярреал
    1.7% (2)
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