Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Траоре Бертран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Альмерия

85' Коклен Франсис пробил со штрафного прямо в стенку

83' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Сегодняшная посещаемость составляет 10601 болельщиков

80' Рефери не любит споров - именно за это Ларджи Рамазани сейчас получил желтую

80' Ларджи Рамазани из команды Альмерия в офсайде

79' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Виера Хонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Гуэдеш Гонсалу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Вильярреал

71' Ларджи Рамазани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Удар от ворот произведет Вильярреал

69' Тактическая замена. Лосано Энтони уходит с поля и его заменяет Ларджи Рамазани

68' Пубиль Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Лопи Дион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Лопи Дион пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

65' Удар от ворот произведет Вильярреал

65' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Вильярреал

64' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Москера Йерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Йоргенсен Филип получил желтую карточку от судьи

61' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Коклен Франсис получил желтую карточку от судьи

57' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Москера Йерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Альмерия

56' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Коклен Франсис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Альмерия

52' Баэна Алехандро из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Удар от ворот произведет Вильярреал

51' Ланга Бруну не смог попасть в створ ударом издали

51' Виера Хонатан пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

50' Ахомач Илиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

49' Баптистао Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Пубиль Марк из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Ланга Бруну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вильярреал

46' Удар от ворот произведет Вильярреал