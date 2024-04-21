Тур: 32. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 10601 Главный судья: Ортис Мигель
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолАхомач Илиас
1:1
30' ГолЛосано Энтони
50' Желтая карточкаАхомач Илиас
59' Желтая карточкаКоклен Франсис
62' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
73' Желтая карточкаВиера Хонатан
80' Желтая карточкаРамазани Ларжи
87' Вторая желтая карточкаРамазани Ларжи
88' Желтая карточкаФемения Кико
1:2
90' ГолСорлот Александр
90'+6
Ход матча
25'
0:1
30'
1:1
50'
59'
62'
73'
80'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
13 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
509 Количество передач 388
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
24
Ланга
Бруну
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
27 Санз ПакоПолузащитник
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Вильярреал
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1.1
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
1.9
0.8
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
112
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.19
|Баптистао Лео
|5
|0.16
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.13
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.09
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Ромеро Лука
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|15
|0.47
|Морено Херард
|10 (2)
|0.31
|Моралес Луис
|6
|0.19
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.09
|Куэнка Хорхе
|3
|0.09
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.06
|Ахомач Илиас
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Морено Альберто
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|9
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Пенья Маркос
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Комесанья Санти
|7
|1
|Капу Этьен
|8
|0
|Фемения Кико
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Вильярреал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
15
8
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Вильярреал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
5
17
Альмерия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Вильярреал
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
30
27
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
4
27%
4
16%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Пропущено
30
29
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
5
17%
2
7%
1-15
6
20%
9
31%
16-30
1
3%
4
14%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
6
20%
6
21%
61-75
9
30%
3
10%
76-90
Забито
16
26
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
5
31%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
1
6%
8
31%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
34
26
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
12%
4
15%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
9
26%
5
19%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Забито
31
51
17 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
6
19%
4
8%
1-15
4
13%
8
16%
16-30
7
23%
8
16%
31-45
3
10%
11
22%
46-60
7
23%
8
16%
61-75
4
13%
12
24%
76-90
Пропущено
64
55
29 В 1-м тайме 28
35 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
9
14%
6
11%
1-15
10
16%
13
24%
16-30
10
16%
9
16%
31-45
8
13%
10
18%
46-60
11
17%
9
16%
61-75
16
25%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2
Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1
Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Результаты матчей
Альмерия
Вильярреал
Точный счет
0:0
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:2
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
1
17 раз 53%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
511
610
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
284
923
1121
131
824
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|0:1 Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 37
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|1:0 Заявка
|32
|9
|8
|15
|27 - 38
|35
|14.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|15 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|1:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:2 Вильярреал
Исход игры
Альмерия
5.2% (6)
Ничья
13.9% (16)
Вильярреал
80.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
53% (61)
1:1 Ничья
11.3% (13)
0:1 Вильярреал
11.3% (13)
0:2 Вильярреал
7.8% (9)
1:3 Вильярреал
3.5% (4)
0:3 Вильярреал
2.6% (3)
1:0 Альмерия
2.6% (3)
2:3 Вильярреал
1.7% (2)
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