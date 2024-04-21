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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Хетафе
0:1
Первый тайм: 24'
Реал Сосьедад

Ход матча

13'
0:1
Барренечеа Андер
(Бекер Шеральдо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 121
Хетафе 9.9% (12)
X 32.2% (39)
Реал Сосьедад 57.9% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
Ничья
Реал Сосьедад
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
25
Сантьяго
Хесус
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
9
Оскар
Родригес
14
Латаса
Хуан
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
12
Захарян
Арсен
22
Туррьентес
Беньят
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
Хетафе
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Реал Сосьедад

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Среднее время на гол

77
83

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.47
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.19
Мата Хайме 4 0.13
Максимович Неманья 4 0.13
Латаса Хуан 2 0.06
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.28
Кубо Такефуса 7 0.22
Браис Мендес 4 0.13
Мерино Микель 4 0.13
Барренечеа Андер 4 0.13
Субименди Мартин 4 0.13
Умар Садик 3 0.09
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.03
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Мата Хайме 9 1
Дамиан Суарес 7 1
Оскар Родригес 8 0
Рико Диего 8 0
Альдерете Омар 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Кармона Хосе Анхель 7 0
Гринвуд Мэйсон 5 1
Латаса Хуан 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Альварес Гастон 6 0
Аленья Карлес 5 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Мориба Илайкс 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Лосано Энтони 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 10 1
Ле Норман Робен 11 0
Мерино Микель 8 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Хетафе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
8
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

13
21
Хетафе
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

18
22
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
8
44%
9
41%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
7
32%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
29%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
26%
3
14%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
14%
1
6%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
5
17%
9
50%
76-90

Забито

37
44
22 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
7
19%
5
11%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
12
32%
12
27%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
2
5%
9
20%
61-75
10
27%
10
23%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
8
19%
5
15%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
10
23%
5
15%
31-45
9
21%
5
15%
46-60
8
19%
2
6%
61-75
6
14%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1

Результаты матчей

Хетафе
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
6
10
3
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
7
11
20
1.5
12
19
6
25
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 32 14 11 7 46 - 33 53
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
10.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
11.
Хетафе
 0:1 Заявка 32 9 12 11 37 - 44 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
15.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
16.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
17.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 0:1 Заявка 16 8 4 4 18 - 15 28
9.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
4.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 0:1 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
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    Прогнозы 121
    Хетафе 9.9% (12)
    X 32.2% (39)
    Реал Сосьедад 57.9% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.95
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    4.90
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    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Хетафе
    9.9% (12)
    Ничья
    32.2% (39)
    Реал Сосьедад
    57.9% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (52)
    Меньше
    55.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    26.4% (32)
    0:1 Реал Сосьедад
    19.8% (24)
    2:1 Хетафе
    5.8% (7)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Хетафе
    1.7% (2)
    1:0 Хетафе
    1.7% (2)
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