Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Туррьентес Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Мата Хайме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Мориба Илайкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

82' Ле Норман Робен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Хетафе

79' Гринвуд Мэйсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Хетафе

79' Умар Садик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Хетафе

74' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Гринвуд Мэйсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Мориба Илайкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Хетафе

65' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хетафе

55' Оскар Родригес пробил со штрафного прямо в стенку

53' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

51' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сегодняшная посещаемость составляет 12228 болельщиков

49' Сантьяго Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

48' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля