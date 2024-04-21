Тур: 32. Стадион: Колизеум. Зрители: 12228 Главный судья: Гарсия Виктор
1:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолБарренечеа Андер
1:1
29' ГолЛатаса Хуан
39' Желтая карточкаМерино Микель
90' Желтая карточкаАриц Элустондо
90'+6
Ход матча
13'
29'
1:1
39'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
6 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
293 Количество передач 454
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лопес ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Реал Сосьедад
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.08
Среднее время на гол
77
83
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.47
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.19
|Мата Хайме
|4
|0.13
|Максимович Неманья
|4
|0.13
|Латаса Хуан
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.28
|Кубо Такефуса
|7
|0.22
|Браис Мендес
|4
|0.13
|Мерино Микель
|4
|0.13
|Барренечеа Андер
|4
|0.13
|Субименди Мартин
|4
|0.13
|Умар Садик
|3
|0.09
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Андре Силва
|2 (1)
|0.06
|Бекер Шеральдо
|1
|0.03
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Оскар Родригес
|8
|0
|Рико Диего
|8
|0
|Альдерете Омар
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Латаса Хуан
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Мориба Илайкс
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|10
|1
|Ле Норман Робен
|11
|0
|Мерино Микель
|9
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
9
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
13
21
Хетафе
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
19
23
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
8
42%
9
39%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
33%
4
24%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
5
26%
3
14%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
14%
1
6%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
5
17%
9
50%
76-90
Забито
38
45
23 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
7
18%
6
13%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
12
32%
12
27%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
2
5%
9
20%
61-75
10
26%
10
22%
76-90
Пропущено
44
35
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
9
20%
5
14%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
9
20%
5
14%
46-60
8
18%
2
6%
61-75
6
14%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Результаты матчей
Хетафе
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
511
69
313
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
610
611
313
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
257
1121
1220
626
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|1:1 Заявка
|32
|10
|10
|12
|50 - 55
|40
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|15.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|1:1 Заявка
|32
|1
|12
|19
|31 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|1:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|1:1 Заявка
|16
|0
|9
|7
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 29
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|1:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6