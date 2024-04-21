Тур: 32. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Сото Сесар
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
11
Родриго
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
27
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
24 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы
57 матчей
36.8%
17.5%
45.7%
21 победа 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.6%
47.4%
28%
14 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
45
Голов в среднем за матч
1.38
1.61
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
44
59
Голов в среднем за матч
1.57
2.03
Среднее время на гол
57
44
Всего голов
84
104
Голов в среднем за матч
1.47
1.82
Тотал матчей
2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
50
Больше 88%
Меньше 12%
7
40
Больше 70%
Меньше 30%
17
25
Больше 44%
Меньше 56%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
61
49
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.52
|Винисиус Жуниор
|12
|0.39
|Родриго
|10
|0.32
|Хоселу Санмартин
|8
|0.26
|Диас Браим
|5
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.13
|Тчуамени Орельен
|3
|0.1
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (3)
|0.42
|Фелиш Жоау
|7
|0.23
|Торрес Ферран
|7
|0.23
|Рафинья Диас
|5
|0.16
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.16
|Ямаль Ламин
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|3
|0.1
|Лопес Фермин
|3
|0.1
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Тчуамени Орельен
|6
|0
|Начо Фернандес
|2
|2
|Менди Ферлан
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
|Кубарси Пау
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
7% (1)
7% (1)
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
1
5
Реал Мадрид
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Барселона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
30
27
Реал Мадрид
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)
Барселона
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
31
32
Голы по времени матча
Забито
35
27
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
6
22%
31-45
10
29%
5
19%
46-60
7
20%
5
19%
61-75
6
17%
7
26%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Забито
31
32
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 16
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
3
10%
2
6%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
9
29%
29%
7
22%
61-75
6
19%
12
38%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
2
10%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90
Забито
66
59
24 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 20
1 Не забивали 4
8
12%
4
7%
1-15
9
14%
6
10%
16-30
7
11%
8
14%
31-45
14
21%
10
17%
46-60
16
24%
12
20%
61-75
12
18%
19
32%
76-90
Пропущено
21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
7
33%
5
14%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
5
24%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Барселона
Точный счет
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
97
69
610
510
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
412
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
292
2011
1813
1021
1021
625
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|14.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|15 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
69.6% (183)
Ничья
11% (29)
Барселона
19.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
81.74% (94)
Меньше
18.26% (21)
Обе команды забьют
Да
90.43% (104)
Нет
9.57% (11)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
24.3% (64)
1:1 Ничья
4.2% (11)
3:2 Реал Мадрид
3.4% (9)
2:2 Ничья
2.7% (7)
1:2 Барселона
2.3% (6)
1:0 Реал Мадрид
2.3% (6)
3:1 Реал Мадрид
1.9% (5)
2:0 Реал Мадрид
1.5% (4)
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