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Приветствуем всех любителей футбола! В жарком "эль класико" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги схлестнутся "Реал Мадрид" и "Барселона". Текстовую онлайн-трансляцию этого топового матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.