  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 48
Реал Мадрид 66.7% (32)
X 14.6% (7)
Барселона 18.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
1.92
4.10
Реклама, betcity.ru
4.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Реал Мадрид
Барселона

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы

57 матчей

36.8%
17.5%
45.7%
21 победа 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

24.6%
47.4%
28%
14 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы

История матчей

С
4:1
ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

40
45

Голов в среднем за матч

1.38
1.61

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

44
59

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Среднее время на гол

57
44

Всего голов

84
104

Голов в среднем за матч

1.47
1.82

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
50
Больше 88%
Меньше 12%
7
40
Больше 70%
Меньше 30%
17
25
Больше 44%
Меньше 56%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

61
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.52
Винисиус Жуниор 12 0.39
Родриго 10 0.32
Хоселу Санмартин 8 0.26
Диас Браим 5 0.16
Карвахаль Даниэль 4 0.13
Тчуамени Орельен 3 0.1
Модрич Лука 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 (3) 0.42
Фелиш Жоау 7 0.23
Торрес Ферран 7 0.23
Рафинья Диас 5 0.16
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.16
Ямаль Ламин 4 0.13
Роберто Серхи 3 0.1
Лопес Фермин 3 0.1
Канселу Жоау 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Кристенсен Андреас 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Тчуамени Орельен 6 0
Начо Фернандес 2 2
Менди Ферлан 5 0
Винисиус Жуниор 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Левандовски Роберт 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Ромеу Ориоль 4 0
Гюндоган Илкай 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Роберто Серхи 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Кунде Жюль 2 0
Торрес Ферран 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Кубарси Пау 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
7% (1)
7% (1)
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

1
5
Реал Мадрид
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Барселона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

30
27
Реал Мадрид
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)
Барселона
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

31
32

Голы по времени матча

Забито

35
27
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
6
22%
31-45
10
29%
5
19%
46-60
7
20%
5
19%
61-75
6
17%
7
26%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Забито

31
32
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 16
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
3
10%
2
6%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
9
29%
29%
7
22%
61-75
6
19%
12
38%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
2
10%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90

Забито

66
59
24 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 20
1 Не забивали 4
8
12%
4
7%
1-15
9
14%
6
10%
16-30
7
11%
8
14%
31-45
14
21%
10
17%
46-60
16
24%
12
20%
61-75
12
18%
19
32%
76-90

Пропущено

21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
7
33%
5
14%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
5
24%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
1.5
9
7
6
9
2.5
6
10
5
10
3.5
2
14
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
1.5
Больше Меньше
9
6
4
12
2.5
4
11
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
1
0.5
Больше Меньше
29
2
20
11
1.5
18
13
10
21
2.5
10
21
6
25
3.5
4
27
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 31 16 9 6 51 - 29 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 Заявка 31 11 6 14 36 - 44 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 11 4 1 37 - 15 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Реал Мадрид 66.7% (32)
    X 14.6% (7)
    Барселона 18.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    1.92
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    4.02
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    66.7% (32)
    Ничья
    14.6% (7)
    Барселона
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    35.4% (17)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    1:2 Барселона
    10.4% (5)
    2:0 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    3:1 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Барселона
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный