Тур: 32. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Сото Сесар
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы
57 матчей
36.8%
17.5%
45.7%
21 победа 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.6%
47.4%
28%
14 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
45
Голов в среднем за матч
1.38
1.61
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
44
59
Голов в среднем за матч
1.57
2.03
Среднее время на гол
57
44
Всего голов
84
104
Голов в среднем за матч
1.47
1.82
Тотал матчей
2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
50
Больше 88%
Меньше 12%
7
40
Больше 70%
Меньше 30%
17
25
Больше 44%
Меньше 56%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
61
49
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.52
|Винисиус Жуниор
|12
|0.39
|Родриго
|10
|0.32
|Хоселу Санмартин
|8
|0.26
|Диас Браим
|5
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.13
|Тчуамени Орельен
|3
|0.1
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (3)
|0.42
|Фелиш Жоау
|7
|0.23
|Торрес Ферран
|7
|0.23
|Рафинья Диас
|5
|0.16
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.16
|Ямаль Ламин
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|3
|0.1
|Лопес Фермин
|3
|0.1
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Тчуамени Орельен
|6
|0
|Начо Фернандес
|2
|2
|Менди Ферлан
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
|Кубарси Пау
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
7% (1)
7% (1)
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
1
5
Реал Мадрид
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Барселона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
30
27
Реал Мадрид
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)
Барселона
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
31
32
Голы по времени матча
Забито
35
27
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
6
22%
31-45
10
29%
5
19%
46-60
7
20%
5
19%
61-75
6
17%
7
26%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Забито
31
32
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 16
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
3
10%
2
6%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
9
29%
29%
7
22%
61-75
6
19%
12
38%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
33%
2
10%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90
Забито
66
59
24 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 20
1 Не забивали 4
8
12%
4
7%
1-15
9
14%
6
10%
16-30
7
11%
8
14%
31-45
14
21%
10
17%
46-60
16
24%
12
20%
61-75
12
18%
19
32%
76-90
Пропущено
21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
7
33%
5
14%
1-15
4
19%
3
8%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
5
24%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Барселона
Точный счет
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
97
69
610
510
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
412
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
292
2011
1813
1021
1021
625
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|37 - 15
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
66.7% (32)
Ничья
14.6% (7)
Барселона
18.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
35.4% (17)
1:1 Ничья
10.4% (5)
1:2 Барселона
10.4% (5)
2:0 Реал Мадрид
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
3:1 Реал Мадрид
4.2% (2)
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