  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Гавр
0:0
Первый тайм: 3'
Мец
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Гавр 66.4% (79)
X 30.3% (36)
Мец 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Мец
2.27
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, betboom.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
22
Сальмье
Йоанн
23
Касимир
Хосуэ
17
Эль-Хаджам
Уалид
14
Кузяев
Далер
5
Таргаллин
Уссама
11
Сабби
Эммануэль
8
Кечта
Яссин
13
Нгура
Стив
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
25
Атта
Артур
6
Н'Дорам
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
Гавр
3-4-2-1
Мец
4-5-1

История личных встреч

Гавр
Мец

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:2
КЛ
5:4
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.13
0.71

Среднее время на гол

42
126

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.86
1.38

Среднее время на гол

105
65

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.17
Алиуи Набиль 4 0.14
Байо Мохамед 4 (1) 0.14
Айю Андре 3 0.1
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Туре Абдулайе 1 (1) 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 9 (2) 0.31
Юдоль Матьё 3 0.1
Сабали Шейх 3 0.1
Джаллоу Абли 3 (1) 0.1
Асоро Йоэль 2 0.07
Траоре Исмаэль 2 0.07
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Диалло Папе 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Санганте Аруна 6 0
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Кечта Яссин 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Юдоль Матьё 4 0
Колин Максим 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Укиджа Александр 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Жан-Жак Данле 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Траоре Исмаэль 1 0
Мбайе Малик 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Гавр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Мец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
9
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Мец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

10
10
Гавр
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Мец
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
4
25%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Пропущено

14
29
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
7
24%
31-45
3
21%
7
24%
46-60
2
14%
1
3%
61-75
5
36%
8
28%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
3
21%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
8
40%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Забито

28
30
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
5
18%
7
23%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
4
14%
8
27%
61-75
7
25%
6
20%
76-90

Пропущено

36
49
15 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
3
8%
12
24%
1-15
6
17%
5
10%
16-30
6
17%
8
16%
31-45
9
25%
10
20%
46-60
4
11%
2
4%
61-75
8
22%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1
Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0
Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3

Результаты матчей

Гавр
Мец

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 24%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Гавр
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
8
21
4
25
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
12.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Мец начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 119
Гавр 66.4% (79)
X 30.3% (36)
Мец 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Мец
2.27
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, betboom.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гавр 0:0 Мец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гавр 0:0 Мец

Исход игры
Гавр
66.9% (79)
Ничья
29.7% (35)
Мец
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
1:0 Гавр
36.4% (43)
1:1 Ничья
27.1% (32)
2:1 Гавр
23.7% (28)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:2 Гавр
1.7% (2)
1:2 Мец
1.7% (2)
2:0 Гавр
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гавр
Мец
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный