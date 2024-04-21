Тур: 30. Стадион: Осеан. Главный судья: Болланжье Марк
0'
16' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
20' Желтая карточкаЛасло Болони
21' Желтая карточкаСанганте Аруна
0:1
46' ГолМикаутадзе Жорж
72' Желтая карточкаТаргаллин Уссама
78' Желтая карточкаУкиджа Александр
84' Желтая карточкаЖан-Жак Данле
90'+7
Ход матча
16'
20'
21'
46'
0:1
72'
78'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
501 Количество передач 282
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
13
Нгура
Стив
38
Сане
Садибу
25
Атта
Артур
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгура СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Мец
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.13
0.71
Среднее время на гол
42
126
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.86
1.38
Среднее время на гол
105
65
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
84
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.17
|Алиуи Набиль
|4
|0.13
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.13
|Айю Андре
|3
|0.1
|Опери Кристофер
|2
|0.07
|Кузяев Далер
|2
|0.07
|Льорис Готье
|2
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Мбемба Нолан
|1
|0.03
|Грандсир Самуэль
|1
|0.03
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.03
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|10 (2)
|0.33
|Юдоль Матьё
|3
|0.1
|Сабали Шейх
|3
|0.1
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.1
|Асоро Йоэль
|2
|0.07
|Траоре Исмаэль
|2
|0.07
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Диалло Папе
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|7
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|2
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|4
|1
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Кечта Яссин
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Жан-Жак Данле
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Мец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
9
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Мец
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
10
10
Гавр
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Мец
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
3
20%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
6
40%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Пропущено
15
29
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
7
24%
31-45
4
27%
7
24%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
33%
8
28%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
3
21%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
8
40%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Забито
28
31
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
5
18%
7
23%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
4
14%
8
26%
61-75
7
25%
6
19%
76-90
Пропущено
37
49
15 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
3
8%
12
24%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
6
16%
8
16%
31-45
10
27%
10
20%
46-60
4
11%
2
4%
61-75
8
22%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1
Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0
Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3
Результаты матчей
Гавр
Мец
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
0:1
8 раз 27%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Гавр
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
86
411
59
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
411
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
2010
822
822
426
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|44 - 27
|54
|3.
|0:0 Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|4.
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|43 - 25
|52
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|24 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|32 - 25
|29
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:1 Мец
Исход игры
Гавр
66.4% (79)
Ничья
30.3% (36)
Мец
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:0 Гавр
36.1% (43)
1:1 Ничья
27.7% (33)
2:1 Гавр
23.5% (28)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:2 Гавр
1.7% (2)
1:2 Мец
1.7% (2)
2:0 Гавр
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!