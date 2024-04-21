Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Мец

84' Жан-Жак Данле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Rassoul Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Хорошую попытку сделал Сальмье Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Кечта Яссин уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye

80' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Грандсир Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Грандсир Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Укиджа Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Удар от ворот произведет Мец

78' Эль-Хаджам Уалид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сабби Эммануэль и попал в перекладину!

76' Удар от ворот произведет Гавр

75' Удар от ворот произведет Мец

75' Таргаллин Уссама не смог попасть в створ ударом издали

74' Матч возобновлен

74' Диалло Папе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Рефери не любит споров - именно за это Таргаллин Уссама сейчас получил желтую

71' Эль-Хаджам Уалид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эль-Хаджам Уалид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Мец

67' Матч возобновлен

66' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Мец

62' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Гавр

59' Удар от ворот произведет Мец

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Касимир Хосуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Касимир Хосуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Касимир Хосуэ не смог попасть в створ ударом издали

56' Близко! Микаутадзе Жорж нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

55' Удар от ворот произведет Мец

55' Удар от ворот произведет Мец

54' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

52' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Микаутадзе Жорж забивает ударом с левой ноги!

46' Хорошую попытку сделал Атта Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Диалло Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.