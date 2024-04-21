  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Гавр
0:1
Конец матча
Мец
0'
16' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
20' Желтая карточка
Ласло Болони
21' Желтая карточка
Санганте Аруна
0:1
46' Гол
Микаутадзе Жорж
72' Желтая карточка
Таргаллин Уссама
78' Желтая карточка
Укиджа Александр
84' Желтая карточка
Жан-Жак Данле
90'+7

Ход матча

16'
 
Н'Дорам Кевин
20'
 
Ласло Болони
21'
Санганте Аруна
 
46'
0:1
Микаутадзе Жорж
61'
Него Лоик
Касимир Хосуэ
 
61'
Джуджу Антуан
Юте-Кинкуэ Этьенн
 
61'
Байо Мохамед
Нгура Стив
 
69'
Грандсир Самуэль
Кузяев Далер
 
72'
Таргаллин Уссама
 
78'
 
Укиджа Александр
81'
 
Ло Абабакар
Диалло Папе
81'
Н'диайе Рассул
Кечта Яссин
 
84'
 
Жан-Жак Данле
90'
 
Сабали Шейх
Ван Ден Керкхоф Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 501 Количество передач 282
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Гавр 66.4% (79)
X 30.3% (36)
Мец 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
22
Сальмье
Йоанн
17
Эль-Хаджам
Уалид
5
Таргаллин
Уссама
8
Кечта
Яссин
11
Сабби
Эммануэль
14
Кузяев
Далер
23
Касимир
Хосуэ
13
Нгура
Стив
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
25
Атта
Артур
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
Гавр
4-2-3-1
Мец
4-5-1

История личных встреч

Гавр
Мец

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:2
КЛ
5:4
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.13
0.71

Среднее время на гол

42
126

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.86
1.38

Среднее время на гол

105
65

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.17
Алиуи Набиль 4 0.13
Байо Мохамед 4 (1) 0.13
Айю Андре 3 0.1
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Туре Абдулайе 1 (1) 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 10 (2) 0.33
Юдоль Матьё 3 0.1
Сабали Шейх 3 0.1
Джаллоу Абли 3 (1) 0.1
Асоро Йоэль 2 0.07
Траоре Исмаэль 2 0.07
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Диалло Папе 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 7 0
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Таргаллин Уссама 4 1
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Кечта Яссин 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Канде Фали 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Траоре Исмаэль 1 0
Мбайе Малик 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Гавр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Мец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
9
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Мец
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

10
10
Гавр
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Мец
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
3
20%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
6
40%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

15
29
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
7
24%
31-45
4
27%
7
24%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
33%
8
28%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
3
21%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
8
40%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Забито

28
31
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
5
18%
7
23%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
4
14%
8
26%
61-75
7
25%
6
19%
76-90

Пропущено

37
49
15 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
3
8%
12
24%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
6
16%
8
16%
31-45
10
27%
10
20%
46-60
4
11%
2
4%
61-75
8
22%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1
Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0
Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3

Результаты матчей

Гавр
Мец

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
0:1
8 раз 27%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Гавр
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
6
4
11
1.5
5
9
3
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
3
13
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
20
10
8
22
1.5
8
22
4
26
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 0:0 Заявка 30 15 9 6 44 - 27 54
3.
Монако
 0:0 Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
Брест
 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 11 30
3.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
4.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 0:0 Заявка 15 8 5 2 32 - 25 29
3.
Брест
 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Тактическая замена. Ван Ден Керкхоф Кевин уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали
  • 93'
    Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 92'
    Санганте Аруна нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Джуджу Антуан из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Гавр контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Мец: 45%.
    • 46'
      Касимир Хосуэ наказан за толчок Жан-Жак Данле
    • 46'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кузяев Далер
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Мец: 46%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 45'
      Нгура Стив не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 43'
      Диалло Папе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Микаутадзе Жорж создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Микаутадзе Жорж ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 41'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Диалло Папе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Мец: 45%.
    • 40'
      Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 40'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Назначен штрафной. Пострадал Санганте Аруна, его свалил Н'Дорам Кевин.
    • 39'
      Колин Максим из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Кечта Яссин.
    • 39'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 38'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 37'
      Сабби Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Мец: 46%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Сане Садибу из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кечта Яссин
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 33'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Мец контролирует мяч.
    • 33'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Атта Артур из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Санганте Аруна.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Мец: 51%.
    • 30'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Кечта Яссин успешно блокирует удар.
    • 29'
      Ван Ден Керкхоф Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Мец пытается что-то создать.
    • 29'
      Эль-Хаджам Уалид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 27'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 26'
      Санганте Аруна нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 26'
      Ван Ден Керкхоф Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 46%, Мец: 54%.
    • 25'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Мец пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 24'
      Нгура Стив не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Микаутадзе Жорж нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 22'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 22'
      Юдоль Матьё из команды Мец нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 22'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Санганте Аруна из команды Гавр получает желтую после опасной игры.
    • 21'
      Санганте Аруна из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Юдоль Матьё пострадал.
    • 21'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Рефери не любит споров - именно за это Ласло Болони сейчас получил желтую
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Мец: 51%.
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Мец контролирует мяч.
    • 19'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Мец пытается что-то создать.
    • 18'
      Мец начинает контратаку
    • 18'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Таргаллин Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец предупрежден после нескольких фолов.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кузяев Далер
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 58%, Мец: 42%.
    • 15'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец опасно и грубо сыграл. Таргаллин Уссама пострадал.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 13'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 13'
      Кечта Яссин из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Гавр контролирует мяч.
    • 10'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Мец: 49%.
    • 9'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Диалло Папе выиграл воздушное противоборство у Сабби Эммануэль.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 8'
      Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 7'
      Диалло Папе из команды Мец в офсайде
    • 6'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Мец контролирует мяч.
    • 6'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 39%, Мец: 61%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 3'
      Н'Дорам Кевин наказан за толчок Таргаллин Уссама
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Нгура Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 2'
      Нгура Стив из команды Гавр в офсайде
    • 2'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Юдоль Матьё
    • 1'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Гавр 66.4% (79)
    X 30.3% (36)
    Мец 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 0:1 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 Мец

    Исход игры
    Гавр
    66.4% (79)
    Ничья
    30.3% (36)
    Мец
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.45% (33)
    Меньше
    71.55% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Гавр
    36.1% (43)
    1:1 Ничья
    27.7% (33)
    2:1 Гавр
    23.5% (28)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Гавр
    1.7% (2)
    1:2 Мец
    1.7% (2)
    2:0 Гавр
    1.7% (2)
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