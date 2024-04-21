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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
 
Позже
Лион
Прогнозы 122
ПСЖ 92.6% (113)
X 6.6% (8)
Лион 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Лион
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
11
Асенсио
Марко
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
29
Баркола
Бредли
23
Коло-Муани
Рандаль
9
Рамуш
Гонсалу
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
12
О'Брайан
Джек
21
Милагрес
Энрике
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
ПСЖ
4-4-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

ПСЖ
Лион

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

43 матча

58.1%
16.3%
25.6%
25 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.5%
37.2%
23.3%
17 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

2.04
1.7

Среднее время на гол

44
52

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.4
0.78

Среднее время на гол

64
115

Всего голов

75
52

Голов в среднем за матч

1.74
1.21

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (6) 0.86
Рамуш Гонсалу 8 (1) 0.29
Витинья II 7 0.25
Коло-Муани Рандаль 6 0.21
Асенсио Марко 4 0.14
Хакими Ашраф 3 0.11
Баркола Бредли 2 0.07
Кан-Ин Ли 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Мендеш Нуну 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 15 (1) 0.52
О'Брайан Джек 4 0.14
Тальяфико Николас 3 0.1
Нуама Эрнест 2 0.07
Толиссо Корентен 2 (1) 0.07
Шерки Райан 1 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Бальде Мама 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Бенрахма Саид 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Фофана Малик 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Бенрахма Саид 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Лион
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
4
ПСЖ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
19

Упущенные победы

31
15
ПСЖ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Лион
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
24

Упущенные победы

38
19

Голы по времени матча

Забито

32
18
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
13%
1
6%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
3
9%
5
28%
61-75
10
31%
7
39%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
1
5%
1-15
4
24%
6
32%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
2
12%
1
5%
76-90

Забито

31
19
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
10%
0
0%
1-15
6
19%
6
32%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
7
23%
5
26%
76-90

Пропущено

9
27
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
2
22%
8
30%
30%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
4
15%
76-90

Забито

63
37
28 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
7
11%
1
3%
1-15
9
14%
6
16%
16-30
12
19%
4
11%
31-45
12
19%
5
14%
46-60
6
10%
9
24%
61-75
17
27%
12
32%
76-90

Пропущено

26
46
12 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
2
8%
3
7%
1-15
5
19%
11
24%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
5
19%
10
22%
46-60
5
19%
8
17%
61-75
4
15%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9
Лион
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1
Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0

Результаты матчей

ПСЖ
Лион

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
3
8 раз 29%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
3
1.5
4
11
7
7
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
6
8
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
22
7
21
7
1.5
10
19
12
16
2.5
5
24
4
24
3.5
1
28
2
26
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Монако
 Заявка 29 16 7 6 55 - 38 55
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Марсель
 1:1 Заявка 29 10 10 9 42 - 34 40
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 1:1 Заявка 30 9 10 11 35 - 38 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 1:1 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 15 3 7 5 19 - 19 16
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 1:1 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 1:1 Заявка 15 2 5 8 18 - 25 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 30-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" принимает "Лион". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.8% пользователей.
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Прогнозы 122
ПСЖ 92.6% (113)
X 6.6% (8)
Лион 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лион
1.64
5.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Лион

Исход игры
ПСЖ
92% (115)
Ничья
7.2% (9)
Лион
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
40.8% (51)
2:0 ПСЖ
17.6% (22)
3:1 ПСЖ
12.8% (16)
1:0 ПСЖ
8% (10)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:0 ПСЖ
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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