Тур: 30. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Летексье Франсуа
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Главный тренер: Энрике Луис
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Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
ПСЖ
Лион
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
43 матча
58.1%
16.3%
25.6%
25 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.5%
37.2%
23.3%
17 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
2.04
1.7
Среднее время на гол
44
52
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.4
0.78
Среднее время на гол
64
115
Всего голов
75
52
Голов в среднем за матч
1.74
1.21
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
74
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|0.86
|Рамуш Гонсалу
|8 (1)
|0.29
|Витинья II
|7
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.21
|Асенсио Марко
|4
|0.14
|Хакими Ашраф
|3
|0.11
|Баркола Бредли
|2
|0.07
|Кан-Ин Ли
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Мендеш Нуну
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|15 (1)
|0.52
|О'Брайан Джек
|4
|0.14
|Тальяфико Николас
|3
|0.1
|Нуама Эрнест
|2
|0.07
|Толиссо Корентен
|2 (1)
|0.07
|Шерки Райан
|1
|0.03
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Бальде Мама
|1
|0.03
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Бенрахма Саид
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Милагрес Энрике
|1
|0.03
|Фофана Малик
|1
|0.03
|Орбан Гифт
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Бералдо Лукас
|3
|1
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|6
|1
|О'Брайан Джек
|4
|1
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Нуама Эрнест
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Лион
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
4
ПСЖ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
19
Упущенные победы
31
15
ПСЖ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Лион
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
7
24
Упущенные победы
38
19
Голы по времени матча
Забито
32
18
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
13%
1
6%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
3
9%
5
28%
61-75
10
31%
7
39%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
1
5%
1-15
4
24%
6
32%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
2
12%
1
5%
76-90
Забито
31
19
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
10%
0
0%
1-15
6
19%
6
32%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
7
23%
5
26%
76-90
Пропущено
9
27
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
2
22%
8
30%
30%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
4
15%
76-90
Забито
63
37
28 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
7
11%
1
3%
1-15
9
14%
6
16%
16-30
12
19%
4
11%
31-45
12
19%
5
14%
46-60
6
10%
9
24%
61-75
17
27%
12
32%
76-90
Пропущено
26
46
12 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
2
8%
3
7%
1-15
5
19%
11
24%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
5
19%
10
22%
46-60
5
19%
8
17%
61-75
4
15%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9
Лион
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1
Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0
Результаты матчей
ПСЖ
Лион
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
3
8 раз 29%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
113
411
77
312
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
104
68
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
227
217
1019
1216
524
424
128
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|8.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
Исход игры
ПСЖ
92.3% (36)
Ничья
7.7% (3)
Лион
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
33.3% (13)
2:0 ПСЖ
20.5% (8)
3:1 ПСЖ
17.9% (7)
3:0 ПСЖ
7.7% (3)
1:0 ПСЖ
7.7% (3)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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