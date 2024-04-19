  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
 
Позже
Лион
Прогнозы 39
ПСЖ 92.3% (36)
X 7.7% (3)
Лион 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лион
1.49
Реклама, betcity.ru
5.90
Реклама, betboom.ru
6.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ПСЖ
Лион

История личных встреч

ПСЖ
Лион

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

43 матча

58.1%
16.3%
25.6%
25 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.5%
37.2%
23.3%
17 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

2.04
1.7

Среднее время на гол

44
52

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.4
0.78

Среднее время на гол

64
115

Всего голов

75
52

Голов в среднем за матч

1.74
1.21

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (6) 0.86
Рамуш Гонсалу 8 (1) 0.29
Витинья II 7 0.25
Коло-Муани Рандаль 6 0.21
Асенсио Марко 4 0.14
Хакими Ашраф 3 0.11
Баркола Бредли 2 0.07
Кан-Ин Ли 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Мендеш Нуну 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 15 (1) 0.52
О'Брайан Джек 4 0.14
Тальяфико Николас 3 0.1
Нуама Эрнест 2 0.07
Толиссо Корентен 2 (1) 0.07
Шерки Райан 1 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Бальде Мама 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Бенрахма Саид 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Фофана Малик 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Бенрахма Саид 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Лион
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
4
ПСЖ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
19

Упущенные победы

31
15
ПСЖ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Лион
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
24

Упущенные победы

38
19

Голы по времени матча

Забито

32
18
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
13%
1
6%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
3
9%
5
28%
61-75
10
31%
7
39%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
1
5%
1-15
4
24%
6
32%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
2
12%
1
5%
76-90

Забито

31
19
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
10%
0
0%
1-15
6
19%
6
32%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
7
23%
5
26%
76-90

Пропущено

9
27
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
2
22%
8
30%
30%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
4
15%
76-90

Забито

63
37
28 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
7
11%
1
3%
1-15
9
14%
6
16%
16-30
12
19%
4
11%
31-45
12
19%
5
14%
46-60
6
10%
9
24%
61-75
17
27%
12
32%
76-90

Пропущено

26
46
12 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
2
8%
3
7%
1-15
5
19%
11
24%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
5
19%
10
22%
46-60
5
19%
8
17%
61-75
4
15%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9
Лион
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1
Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0

Результаты матчей

ПСЖ
Лион

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
3
8 раз 29%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
3
1.5
4
11
7
7
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
6
8
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
22
7
21
7
1.5
10
19
12
16
2.5
5
24
4
24
3.5
1
28
2
26
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
8.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    ПСЖ 92.3% (36)
    X 7.7% (3)
    Лион 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лион
    1.49
    Реклама, betcity.ru
    5.90
    Реклама, betboom.ru
    6.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Лион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ПСЖ - Лион

    Исход игры
    ПСЖ
    92.3% (36)
    Ничья
    7.7% (3)
    Лион
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    33.3% (13)
    2:0 ПСЖ
    20.5% (8)
    3:1 ПСЖ
    17.9% (7)
    3:0 ПСЖ
    7.7% (3)
    1:0 ПСЖ
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Лион
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный