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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лилль
1:0
Перерыв
Страсбург
0'
1:0
12' Гол
Дэвид Джонатан
23' Желтая карточка
Рибейро Александро
25' Желтая карточка
Паулу Фонсека
44' Желтая карточка
Соу Саиду

Ход матча

12'
Дэвид Джонатан
(Кабелла Реми)
1:0
23'
Рибейро Александро
 
25'
Паулу Фонсека
 
44'
 
Соу Саиду

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 294 Количество передач 223
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Лилль 90.8% (108)
X 5.9% (7)
Страсбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
Ничья
Страсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
8
Гомес
Анхель
21
Андре
Бенжамин
12
Языджи
Юсуф
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
36
Беллаароуч
Алаа
13
Соу
Саиду
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сантос
Андрей
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
Лилль
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Страсбург

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8

Среднее время на гол

76
80

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 17 (2) 0.59
Жегрова Эдон 5 0.17
Языджи Юсуф 4 0.14
Диаките Бафоде 3 0.1
Андре Бенжамин 3 0.1
Кабелла Реми 2 0.07
Йоро Лени 2 0.07
Сантос Тиаго 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Даго Треви 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.23
Гамейро Кевин 4 (2) 0.13
Сахи Дион 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Абакар Силла 2 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Гильберт Фредерик 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 5 0
Бенталеб Набиль 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 6 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Лилль
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Страсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
8
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

9
15
Лилль
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Страсбург
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

29
14
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
5
17%
2
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
28%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
9
31%
7
50%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
2
29%
3
14%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
1
14%
2
10%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
6
43%
1
6%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
2
14%
6
33%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Пропущено

17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Забито

43
32
24 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
6
14%
3
9%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
14
33%
3
9%
31-45
5
12%
5
16%
46-60
4
9%
7
22%
61-75
10
23%
12
38%
76-90

Пропущено

24
41
9 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 24
5
21%
5
12%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
0
0%
13
32%
31-45
3
13%
10
24%
46-60
7
29%
29%
4
10%
61-75
5
21%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1
Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3
Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Лилль
Страсбург

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лилль
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
8
4
10
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
8
12
16
1.5
10
19
4
24
2.5
2
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 1:0 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 0:1 Заявка 30 11 7 12 36 - 40 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Монпелье
 1:0 Заявка 30 9 10 11 41 - 43 36
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Гавр
 0:0 Заявка 30 6 11 13 27 - 37 29
16.
Мец
 0:0 Заявка 30 7 6 17 30 - 49 27
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:0 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 0:1 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 0:1 Заявка 15 6 3 6 15 - 16 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 0:0 Заявка 15 5 3 7 14 - 15 18
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 21 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 0:1 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Лилль
 1:0 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
14.
Мец
 0:0 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 0:0 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Лилль: 57%, Страсбург: 43%.
  • 48'
    Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Лилль.
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    Прогнозы 119
    Лилль 90.8% (108)
    X 5.9% (7)
    Страсбург 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Страсбург
    1.62
    6.20
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    5.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Страсбург

    Исход игры
    Лилль
    90.8% (108)
    Ничья
    5.9% (7)
    Страсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    44.5% (53)
    1:0 Лилль
    21.8% (26)
    2:0 Лилль
    16% (19)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Страсбург
    3.4% (4)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
    3:0 Лилль
    1.7% (2)
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