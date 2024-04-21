Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' Удар от ворот произведет Страсбург

91' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Лилль

89' Оооо... вот это был удар! Делен Тома должен был забить с этой позиции.

89' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Лилль

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Удар от ворот произведет Лилль

80' Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.

80' Эмега Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Сантос Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

78' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Дэвид Джонатан

76' Удар от ворот произведет Лилль

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

75' Эмега Эмануэль не смог попасть в створ ударом издали

72' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Лилль

68' Сеная Марвин не смог попасть в створ ударом издали

67' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

65' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Лилль

64' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Диарра Хабиб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Гильберт Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Лилль

50' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гильберт Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.