Тур: 30. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
1:0
12' ГолДэвид Джонатан
23' Желтая карточкаРибейро Александро
25' Желтая карточкаПаулу Фонсека
44' Желтая карточкаСоу Саиду
59' Желтая карточкаДиарра Хабиб
90' Желтая карточкаСантос Тиаго
90' Желтая карточкаАбакар Силла
90'+9
Ход матча
12'
1:0
25'
44'
59'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
498 Количество передач 439
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
19 Диарра ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сахи ДионНападающий
-
33 Абубакар АлиНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Страсбург
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.4
Среднее время на гол
78
64
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.71
Среднее время на гол
75
126
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
Среднее время на гол
76
80
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|0.59
|Жегрова Эдон
|5
|0.17
|Языджи Юсуф
|4
|0.14
|Диаките Бафоде
|3
|0.1
|Андре Бенжамин
|3
|0.1
|Кабелла Реми
|2
|0.07
|Йоро Лени
|2
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.03
|Кавалейру Иван
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.23
|Гамейро Кевин
|4 (2)
|0.13
|Сахи Дион
|3
|0.1
|Мотиба Лебо
|3
|0.1
|Баква Дилан
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.07
|Абакар Силла
|2
|0.07
|Себас Жереми
|2
|0.07
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сеная Марвин
|1
|0.03
|Мванга Жуниор
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Абубакар Али
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Рибейро Александро
|5
|1
|Сантос Тиаго
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|5
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Паулу Фонсека
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Жегрова Эдон
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Абакар Силла
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Страсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
8
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
9
15
Лилль
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Страсбург
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
30
14
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
6
20%
2
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
27%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
9
30%
7
50%
76-90
Пропущено
7
22
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 13
2
29%
4
18%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
2
9%
76-90
Забито
14
18
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
6
43%
1
6%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
2
14%
6
33%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Пропущено
17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Забито
44
32
25 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
7
16%
3
9%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
14
32%
3
9%
31-45
5
11%
5
16%
46-60
4
9%
7
22%
61-75
10
23%
12
38%
76-90
Пропущено
24
42
9 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 25
5
21%
6
14%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
0
0%
13
31%
31-45
3
13%
10
24%
46-60
7
29%
29%
4
10%
61-75
5
21%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1
Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3
Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1
Результаты матчей
Лилль
Страсбург
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лилль
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
219
1217
1020
425
228
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|44 - 27
|54
|3.
|0:0 Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|4.
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|43 - 25
|52
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|24 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|32 - 25
|29
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Страсбург
Исход игры
Лилль
90.8% (108)
Ничья
5.9% (7)
Страсбург
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
59.48% (69)
Нет
40.52% (47)
Популярный счёт
2:1 Лилль
44.5% (53)
1:0 Лилль
21.8% (26)
2:0 Лилль
16% (19)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:2 Страсбург
3.4% (4)
3:1 Лилль
3.4% (4)
3:0 Лилль
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!