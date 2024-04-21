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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лилль
1:0
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
12' Гол
Дэвид Джонатан
23' Желтая карточка
Рибейро Александро
25' Желтая карточка
Паулу Фонсека
44' Желтая карточка
Соу Саиду
59' Желтая карточка
Диарра Хабиб
90' Желтая карточка
Сантос Тиаго
90' Желтая карточка
Абакар Силла
90'+9

Ход матча

12'
Дэвид Джонатан
(Кабелла Реми)
1:0
23'
Рибейро Александро
 
25'
Паулу Фонсека
 
44'
 
Соу Саиду
46'
 
Эмега Эмануэль
Гамейро Кевин
46'
 
Сеная Марвин
Соу Саиду
59'
 
Диарра Хабиб
62'
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
 
63'
Кавалейру Иван
Харальдссон Хакон-Арнар
 
63'
Жегрова Эдон
Языджи Юсуф
 
72'
 
Сахи Дион
Гильберт Фредерик
72'
 
Себас Жереми
Баква Дилан
85'
 
Абубакар Али
Сиссоко Ибраима
86'
Йоро Лени
Дэвид Джонатан
 
90'
Буадди Айюб
Гомес Анхель
 
90'
Сантос Тиаго
 
90'
 
Абакар Силла

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 498 Количество передач 439
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лилль 90.8% (108)
X 5.9% (7)
Страсбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
8
Гомес
Анхель
21
Андре
Бенжамин
12
Языджи
Юсуф
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
36
Беллаароуч
Алаа
13
Соу
Саиду
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сантос
Андрей
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
Лилль
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Страсбург

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8

Среднее время на гол

76
80

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 17 (2) 0.59
Жегрова Эдон 5 0.17
Языджи Юсуф 4 0.14
Диаките Бафоде 3 0.1
Андре Бенжамин 3 0.1
Кабелла Реми 2 0.07
Йоро Лени 2 0.07
Сантос Тиаго 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Даго Треви 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.23
Гамейро Кевин 4 (2) 0.13
Сахи Дион 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Абакар Силла 2 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Гильберт Фредерик 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 6 0
Бенталеб Набиль 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 6 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Абакар Силла 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Лилль
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Страсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
8
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

9
15
Лилль
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Страсбург
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

30
14
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
6
20%
2
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
27%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
9
30%
7
50%
76-90

Пропущено

7
22
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 13
2
29%
4
18%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
2
9%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
6
43%
1
6%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
2
14%
6
33%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Пропущено

17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Забито

44
32
25 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
7
16%
3
9%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
14
32%
3
9%
31-45
5
11%
5
16%
46-60
4
9%
7
22%
61-75
10
23%
12
38%
76-90

Пропущено

24
42
9 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 25
5
21%
6
14%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
0
0%
13
31%
31-45
3
13%
10
24%
46-60
7
29%
29%
4
10%
61-75
5
21%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1
Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3
Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Лилль
Страсбург

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лилль
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
7
8
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
21
9
12
17
1.5
10
20
4
25
2.5
2
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 0:0 Заявка 30 15 9 6 44 - 27 54
3.
Монако
 0:0 Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
Брест
 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 11 30
3.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
4.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 0:0 Заявка 15 8 5 2 32 - 25 29
3.
Брест
 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
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    Прогнозы 119
    Лилль 90.8% (108)
    X 5.9% (7)
    Страсбург 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Страсбург

    Исход игры
    Лилль
    90.8% (108)
    Ничья
    5.9% (7)
    Страсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    44.5% (53)
    1:0 Лилль
    21.8% (26)
    2:0 Лилль
    16% (19)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Страсбург
    3.4% (4)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
    3:0 Лилль
    1.7% (2)
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