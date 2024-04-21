Локо с мячом на левом фланге, набрал ход, передачу по краю выдал. Но слишком слабо.

Маецки с мячом, осмотрелся, сыграл на ближнего. В обороне с мячом "Монако", но прессинг включили хозяева.

Дьятта на газоне, пытался он верховой мяч взять под контроль, но слишком высоко забрался, зацепившись за соперника. Падение было болезненным. Пауза пока что.

Середина первого тайма. В 30 метрах от ворот "Бреста" назначен штрафной удар. Заброс во владения хозяев, прострел последовал, Балогун имел шанс замкнуть этот кросс, но не достал до мяча! Опасно!

Синго бросил аут, перехватили мяч хозяева, Минамино не сумел его удержать под контролем.

Попытка удара от Маньетти. С правой ноги с 25 метров. Далековато было, но и рикошеты могли помочь.

Перевод на правый край атаки "Бреста", Мартен в касание продолжил атаку, Дель Кастильо принял игровой снаряд, успел развернуться, даже прострел выполнил. Только всё это из положения вне игры.

20' Падение в штрафной площади "Монако". Думбия на газоне. Рефери показал, что посмотрит ещё этот момент. Лала с мячом на правом фланге, через центрального защитника Шардонне на левый край на Ле Кардинала.

19' Первая подача не прошла, вторая снова на ближний угол, но кому же пробить? А некому. Локо подобрал мяч на левом фланге, сыграл в центр, потащил игровой снаряд Сатриано и с правой ноги с 20 метров пробил! Ух, хорошо! Но мимо..

17' А вот сейчас мог момент получиться! Двухходовка на левом фланге у "Бреста", подача Ле Кардинала, но головой Мунье не добрался до мяча. Выбил игровой снаряд Синго головой за пределы поля. Угловой для "Бреста".

16' Фофана выходил на ударную позицию, но его сзади накрывал Мартен, от ноги Фофана мяч и вышел за пределы поля. Лала пошёл аут бросать.

15' Четверть часа отыграли команды. Два угловых у "Монако", но нет ударов по воротам ни у одной из команд.

14' Снова Локо через левый край пытается прорваться, но разве это сделать так просто? Там двое перед ним.

13' Не хватает пока что командам интересных решений. Много борьбы и потерь. Локо с мячом на левом фланге, отдаёт партнёру, который спиной к чужим воротам расположен.