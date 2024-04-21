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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Брест
0:0
Первый тайм: 29'
Монако
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 116
Брест 8.6% (10)
X 39.7% (46)
Монако 51.7% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Монако
2.75
3.60
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3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
23
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
22
Салису
Мохаммед
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
21
Аклиуш
Манес
18
Минамино
Такуми
27
Дьятта
Крепен
29
Балогун
Фоларин
Брест
4-2-3-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Монако

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
110

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.27
Думбия Камори 6 0.2
Мунье Стив 5 0.17
Камара Махди 5 (1) 0.17
Лис-Мелу Пьерр 4 0.13
Ле Дуарон Жереми 4 0.13
Сатриано Мартин 3 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.1
Маньетти Уго 2 0.07
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.38
Минамино Такуми 8 0.28
Балогун Фоларин 7 0.24
Аклиуш Манес 7 0.24
Головин Александр 6 0.21
Вандерсон V 3 0.1
Закария Денис 3 0.1
Фофана Юссуф 2 0.07
Якобс Исмаил 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 10 1
Брассье Лилиан 9 1
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 5 0
Лала Кенни 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Локо Брэдли 4 0
Мунье Стив 2 1
Эрик Рой 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 10 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 7 0
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Керер Тило 3 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Брест
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Монако
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

5
9
Брест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Монако
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

16
20
Брест
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Монако
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

24
32
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
9
28%
16-30
8
33%
4
13%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
6
25%
7
22%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
18%
5
20%
1-15
4
36%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
3
27%
6
24%
76-90

Забито

19
22
3 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
9
47%
7
32%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
1
5%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
2
12%
4
33%
76-90

Забито

43
54
16 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
1
2%
6
11%
1-15
5
12%
14
26%
16-30
10
23%
7
13%
31-45
14
33%
12
22%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
9
21%
8
15%
76-90

Пропущено

28
37
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
4
14%
7
19%
1-15
8
29%
3
8%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
18%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1
Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1
Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0

Результаты матчей

Брест
Монако

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брест
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
11
3
3
12
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
23
5
13
16
1.5
18
10
7
22
2.5
9
19
2
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 0:0 Заявка 30 15 9 6 44 - 27 54
3.
Монако
 0:0 Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
Брест
 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 11 30
3.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
4.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 0:0 Заявка 15 8 5 2 32 - 25 29
3.
Брест
 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    28'
    Перевод на правый край атаки "Бреста", Мартен в касание продолжил атаку,  Дель Кастильо принял игровой снаряд, успел развернуться, даже прострел выполнил. Только всё это из положения вне игры.
  • 26'
    Попытка удара от  Маньетти. С правой ноги с 25 метров. Далековато было, но и рикошеты могли помочь. 
  • 25'
     Синго бросил аут, перехватили мяч хозяева,  Минамино не сумел его удержать под контролем. 
  • Опасный момент
    24'
    Середина первого тайма. В 30 метрах от ворот "Бреста" назначен штрафной удар. Заброс во владения хозяев, прострел последовал,  Балогун имел шанс замкнуть этот кросс, но не достал до мяча! Опасно!
  • 23'
     Дьятта на газоне, пытался он верховой мяч взять под контроль, но слишком высоко забрался, зацепившись за соперника. Падение было болезненным. Пауза пока что.
  • 22'
     Маецки с мячом, осмотрелся, сыграл на ближнего. В обороне с мячом "Монако", но прессинг включили хозяева. 
  • 21'
     Локо с мячом на левом фланге, набрал ход, передачу по краю выдал. Но слишком слабо.
  • 20'
    Падение в штрафной площади "Монако". Думбия на газоне. Рефери показал, что посмотрит ещё этот момент.  Лала с мячом на правом фланге, через центрального защитника Шардонне на левый край на  Ле Кардинала. 
  • Угловой
    19'
    Первая подача не прошла, вторая снова на ближний угол, но кому же пробить? А некому.  Локо подобрал мяч на левом фланге, сыграл в центр, потащил игровой снаряд  Сатриано и с правой ноги с 20 метров пробил! Ух, хорошо! Но мимо.. 
  • 17'
    А вот сейчас мог момент получиться! Двухходовка на левом фланге у "Бреста", подача  Ле Кардинала, но головой  Мунье не добрался до мяча. Выбил игровой снаряд  Синго головой за пределы поля. Угловой для "Бреста".
  • 16'
     Фофана выходил на ударную позицию, но его сзади накрывал Мартен, от ноги Фофана мяч и вышел за пределы поля. Лала пошёл аут бросать.
  • 15'
    Четверть часа отыграли команды. Два угловых у "Монако", но нет ударов по воротам ни у одной из команд.
  • 14'
    Снова  Локо через левый край пытается прорваться, но разве это сделать так просто? Там двое перед ним. 
  • 13'
    Не хватает пока что командам интересных решений. Много борьбы и потерь.  Локо с мячом на левом фланге, отдаёт партнёру, который спиной к чужим воротам расположен. 
  • Офсайд
    12'
     Мунье увидел свободную зону, где пытался принять длинный заброс от  Маньетти, но боковой рефери поднял флажок. Вне игры.
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    • 11'
      Лала бросил аут на правом фланге обороны, перевод в центральную зону, где  Закария подобрал мяч. Решил не спешить. Поделился игровым снарядом с голкипером. 
    • Угловой
      10'
      Последовал короткий розыгрыш, попытка подачи не увенчалась успехом. Ещё и аут впоследствии неудачно бросили гости. 
    • 9'
      Прострел с правого фланга, но первым на мяче Ле Кардинал, который подставил голову и выбил мяч на угловой. 
    • 7'
       Бизот с мячом, неудачно отправил его к центру поля, подбор за  Минамино, который ворвался в чужую штрафную площадь, поставил корпус, с левой ноги с разворота подачу исполнил. Нет проблем для  Бизота. 
    • 6'
       Аклиуш с мячом на правом фланге, но против него сразу  двое.  Ле Кардина и Лала вдвоём и сумели мяч отобрать. 
    • 5'
      Синго с мячом, был вариант развить атаку через правый край, передача на  Закария, тот осмотрелся, но решил сыграть назад.
    • 4'
       Маецки с мячом в штрафной площади собственной. Никто его не прессингует, перевод на чужую половину поля пошёл.
    • 3'
      На левом фланге хозяйничают с мячом  Минамино и Дьятта, неплохо комбинировали, но мяч потеряли. Ответ по левому краю у "Бреста". Перевод на  Мунье. Диагональ на правый край и в касание  Дель Кастильо сыграл в штрафную площадь соперника. Неточно. 
    • Угловой
      2'
      Угловой удар заработали гости.  Дьятта пошёл подачу исполнять. А за лицевую мяч отправил  Ле Кардинал. Подача вышла неточной. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 29'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Монако пытается что-то создать.
    • 29'
      Думбия Камори из команды Брест опасно и грубо сыграл. Минамино Такуми пострадал.
    • 28'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Маньетти Уго пробует нанести удар издали, но Радослав Маецкий держит все под контролем
    • 28'
      Вандерсон V выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • 27'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Монако пытается что-то создать.
    • 26'
      Салису Мохаммед выиграл воздушное противоборство у Дель Кастильо Ромен.
    • 25'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Монако: 46%.
    • 25'
      Синго Вилфред из команды Монако в офсайде
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Дьятта Крепен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Лала Кенни из команды Брест опасно и грубо сыграл. Дьятта Крепен пострадал.
    • 22'
      Брест контролирует мяч.
    • 21'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Брест пытается что-то создать.
    • 21'
      Брест контролирует мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Монако: 48%.
    • 20'
      Сатриано Мартин не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Закария Денис из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Дьятта Крепен из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Брест пытается что-то создать.
    • 17'
      Фоларин Балогун из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Шардонне Брендан.
    • 17'
      Монако пытается что-то создать.
    • 17'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Монако пытается что-то создать.
    • 16'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 16'
      Фофана Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Монако пытается что-то создать.
    • 16'
      Марипан Гильермо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Монако: 49%.
    • 15'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Мунье Стив из команды Брест в офсайде
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 13'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Брест контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Монако: 50%.
    • 9'
      Монако контролирует мяч.
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Монако пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 8'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Минамино Такуми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Монако пытается что-то создать.
    • 7'
      Минамино Такуми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Монако пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест контролирует мяч.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Брест пытается что-то создать.
    • 5'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 15%, Монако: 85%.
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • 4'
      Закария Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Монако пытается что-то создать.
    • 4'
      Монако контролирует мяч.
    • 3'
      Брест контролирует мяч.
    • 3'
      Дьятта Крепен выиграл воздушное противоборство у Лала Кенни.
    • 3'
      Монако контролирует мяч.
    • 3'
      Маецки Радослав взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Дьятта Крепен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Монако пытается что-то создать.
    • 1'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Монако контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Монако

    Исход игры
    Брест
    9.2% (11)
    Ничья
    40.8% (49)
    Монако
    50% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    1:2 Монако
    29.2% (35)
    0:1 Монако
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    2:1 Брест
    5.8% (7)
    0:2 Монако
    4.2% (5)
    1:3 Монако
    3.3% (4)
    2:3 Монако
    1.7% (2)
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