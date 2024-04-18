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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Брест
 
Позже
Монако
Прогнозы 39
Брест 0% (0)
X 35.9% (14)
Монако 64.1% (25)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Брест
Монако

История личных встреч

Брест
Монако

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
110

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.28
Думбия Камори 6 0.21
Мунье Стив 5 0.17
Камара Махди 5 (1) 0.17
Лис-Мелу Пьерр 4 0.14
Ле Дуарон Жереми 4 0.14
Сатриано Мартин 3 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.1
Маньетти Уго 2 0.07
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.39
Минамино Такуми 8 0.29
Балогун Фоларин 7 0.25
Аклиуш Манес 7 0.25
Головин Александр 6 0.21
Вандерсон V 3 0.11
Закария Денис 3 0.11
Фофана Юссуф 2 0.07
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Бен Сехир Элиссе 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 10 1
Брассье Лилиан 9 1
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 5 0
Лала Кенни 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Локо Брэдли 4 0
Мунье Стив 2 1
Эрик Рой 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 10 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 7 0
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Керер Тило 3 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Брест
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Монако
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

5
9
Брест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Монако
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

16
20
Брест
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Монако
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

24
32
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
9
28%
16-30
8
33%
4
13%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
6
25%
7
22%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
18%
5
20%
1-15
4
36%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
3
27%
6
24%
76-90

Забито

19
22
3 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
9
47%
7
32%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
1
5%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
2
12%
4
33%
76-90

Забито

43
54
16 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
1
2%
6
11%
1-15
5
12%
14
26%
16-30
10
23%
7
13%
31-45
14
33%
12
22%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
9
21%
8
15%
76-90

Пропущено

28
37
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
4
14%
7
19%
1-15
8
29%
3
8%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
18%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1
Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1
Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0

Результаты матчей

Брест
Монако

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брест
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
11
3
3
12
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
23
5
13
16
1.5
18
10
7
22
2.5
9
19
2
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 29 12 7 10 38 - 32 43
7.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
8.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Ренн
 Заявка 29 10 9 10 41 - 36 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 29 9 4 16 28 - 45 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
18.
Клермон
 Заявка 29 4 10 15 23 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брест - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 39
    Брест 0% (0)
    X 35.9% (14)
    Монако 64.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Монако
    2.80
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    3.45
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    Прогнозы на матч Брест - Монако

    Исход игры
    Брест
    0% (0)
    Ничья
    35.9% (14)
    Монако
    64.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    35.9% (14)
    1:1 Ничья
    33.3% (13)
    0:1 Монако
    10.3% (4)
    0:2 Монако
    7.7% (3)
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