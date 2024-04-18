Тур: 30. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Буке Рюдди
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Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Монако
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.82
0.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
110
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|8 (3)
|0.28
|Думбия Камори
|6
|0.21
|Мунье Стив
|5
|0.17
|Камара Махди
|5 (1)
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.14
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.14
|Сатриано Мартин
|3
|0.1
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.1
|Маньетти Уго
|2
|0.07
|Лала Кенни
|1
|0.03
|Шардонне Брендан
|1
|0.03
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.39
|Минамино Такуми
|8
|0.29
|Балогун Фоларин
|7
|0.25
|Аклиуш Манес
|7
|0.25
|Головин Александр
|6
|0.21
|Вандерсон V
|3
|0.11
|Закария Денис
|3
|0.11
|Фофана Юссуф
|2
|0.07
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|10
|1
|Брассье Лилиан
|9
|1
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Лала Кенни
|5
|0
|Бизот Марко
|3
|1
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Локо Брэдли
|4
|0
|Мунье Стив
|2
|1
|Эрик Рой
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|10
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|7
|0
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Керер Тило
|3
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Брест
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Монако
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
5
9
Брест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Монако
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
16
20
Брест
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Монако
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
24
32
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
9
28%
16-30
8
33%
4
13%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
6
25%
7
22%
76-90
Пропущено
11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
18%
5
20%
1-15
4
36%
1
4%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
3
27%
6
24%
76-90
Забито
19
22
3 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
9
47%
7
32%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
1
5%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
2
12%
4
33%
76-90
Забито
43
54
16 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
1
2%
6
11%
1-15
5
12%
14
26%
16-30
10
23%
7
13%
31-45
14
33%
12
22%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
9
21%
8
15%
76-90
Пропущено
28
37
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
4
14%
7
19%
1-15
8
29%
3
8%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
18%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1
Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1
Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0
Результаты матчей
Брест
Монако
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брест
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
77
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
78
113
312
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
235
1316
1810
722
919
227
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|8.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогнозы на матч Брест - Монако
Исход игры
Брест
0% (0)
Ничья
35.9% (14)
Монако
64.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
1:2 Монако
35.9% (14)
1:1 Ничья
33.3% (13)
0:1 Монако
10.3% (4)
0:2 Монако
7.7% (3)
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