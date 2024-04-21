Тур: 30. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
33' Желтая карточкаМурильо Микаэль
0:1
38' ГолОнана Жан
39' Желтая карточкаДиарра Мусса
1:1
45' ГолНиколайсен Расмус
47' Желтая карточкаУнаи Аззедин
Ход матча
33'
38'
0:1
39'
45'
47'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
191 Количество передач 274
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
37
Гбоо
Янн
16
Лопес
Пау
22
Гуйе
Папе
17
Онана
Жан
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
-
19 Магри ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Дау РайманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Марсель
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
150%
2 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
35 матчей
8.6%
45.7%
45.7%
3 победы 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
5.7%
65.7%
28.6%
2 победы 23 ничьи 10 побед
Второй тайм
14.3%
45.7%
40%
5 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.76
0.94
Среднее время на гол
117
95
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.65
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
43
45
Голов в среднем за матч
1.23
1.29
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
73
70
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|11 (1)
|0.37
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.2
|Магри Франк
|4
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.1
|Николайсен Расмус
|2
|0.07
|Мависса Кристиан
|2
|0.07
|Хелаберт Сесар
|1
|0.03
|Гбоо Янн
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Диарра Мусса
|1
|0.03
|Коста Логан
|1
|0.03
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Бабика Шави
|1
|0.03
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Спирингс Стейн
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (2)
|0.38
|Сарр Исмаила
|3
|0.1
|Ндиайе Ильман
|3
|0.1
|Оливейра Витор
|3
|0.1
|Мбемба Шансель
|2
|0.07
|Клосс Жонатан
|2
|0.07
|Мурильо Микаэль
|2
|0.07
|Мумбанья Фарис
|2
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Балерди Леонардо
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Верету Жордан
|1
|0.03
|Арит Амин
|1
|0.03
|Согло Эмран
|1
|0.03
|Онана Жан
|1
|0.03
|Луис Энрике I
|1
|0.03
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|8
|0
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Спирингс Стейн
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Диарра Мусса
|3
|0
|Рестес Гийом
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Арит Амин
|5
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Унаи Аззедин
|3
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
7
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
15
22
Тулуза
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Марсель
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
21% (6)
61% (17)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
17%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
4
16%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
5
28%
4
16%
31-45
3
17%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
6
33%
7
28%
76-90
Забито
16
22
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
2
13%
2
9%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
34
38
15 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
6
18%
8
21%
1-15
2
6%
9
24%
16-30
7
21%
6
16%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
8
24%
5
13%
61-75
5
15%
5
13%
76-90
Пропущено
37
36
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
11%
7
19%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
8
22%
7
19%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
11
30%
30%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3
Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2
Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1
Результаты матчей
Тулуза
Марсель
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
95
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
86
510
410
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
199
1019
1315
425
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|55 - 38
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|43 - 25
|52
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|1:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 34
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|1:1 Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|1:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 25
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Марсель
Исход игры
Тулуза
17.8% (21)
Ничья
34.7% (41)
Марсель
47.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
84.21% (96)
Нет
15.79% (18)
Популярный счёт
1:2 Марсель
35.6% (42)
1:1 Ничья
32.2% (38)
2:1 Тулуза
9.3% (11)
0:1 Марсель
8.5% (10)
1:0 Тулуза
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Марсель
1.7% (2)
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