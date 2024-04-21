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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Тулуза
1:1
Второй тайм: 65'
Марсель
0'
33' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
0:1
38' Гол
Онана Жан
39' Желтая карточка
Диарра Мусса
1:1
45' Гол
Николайсен Расмус
47' Желтая карточка
Унаи Аззедин

Ход матча

33'
 
Мурильо Микаэль
38'
0:1
Онана Жан
39'
Диарра Мусса
 
45'
Николайсен Расмус
(Сьерро Венсан)
1:1
47'
 
Унаи Аззедин
59'
 
Мумбанья Фарис
Обамеянг Пьер-Эмерик
59'
 
Кондогбия Жоффрей
Верету Жордан
59'
 
Ндиайе Ильман
Корреа Хоакин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 191 Количество передач 274
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Тулуза 17.8% (21)
X 34.7% (41)
Марсель 47.5% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
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50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
12
Каманзи
Уоррен
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
7
Абухляль
Закария
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
16
Лопес
Пау
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
22
Гуйе
Папе
6
Гарсия
Улиссес
8
Унаи
Аззедин
17
Онана
Жан
27
Верету
Жордан
44
Луис
Энрике
I
20
Корреа
Хоакин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Тулуза
3-4-2-1
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Марсель

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
150%
2 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

35 матчей

8.6%
45.7%
45.7%
3 победы 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

5.7%
65.7%
28.6%
2 победы 23 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
45.7%
40%
5 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:5
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:0
К
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:6
Л1
2:0
Л1
2:2
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
2:4
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
2:2
Л1
0:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.76
0.94

Среднее время на гол

117
95

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.65

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.23
1.29

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

73
70

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.37
Сьерро Венсан 6 (4) 0.2
Магри Франк 4 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.1
Николайсен Расмус 2 0.07
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.03
Гбоо Янн 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.38
Сарр Исмаила 3 0.1
Ндиайе Ильман 3 0.1
Оливейра Витор 3 0.1
Мбемба Шансель 2 0.07
Клосс Жонатан 2 0.07
Мурильо Микаэль 2 0.07
Мумбанья Фарис 2 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Балерди Леонардо 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Диарра Мусса 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Абухляль Закария 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Арит Амин 5 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
7
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

15
22
Тулуза
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Марсель
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
21% (6)
61% (17)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
17%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
4
16%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
5
28%
4
16%
31-45
3
17%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
6
33%
7
28%
76-90

Забито

16
22
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

34
38
15 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
6
18%
8
21%
1-15
2
6%
9
24%
16-30
7
21%
6
16%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
8
24%
5
13%
61-75
5
15%
5
13%
76-90

Пропущено

37
36
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
11%
7
19%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
8
22%
7
19%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
11
30%
30%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3
Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2
Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Марсель

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
9
10
19
1.5
13
15
4
25
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Монако
 Заявка 29 16 7 6 55 - 38 55
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Марсель
 1:1 Заявка 29 10 10 9 42 - 34 40
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 1:1 Заявка 30 9 10 11 35 - 38 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 1:1 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 1:1 Заявка 15 3 7 5 19 - 19 16
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 1:1 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 1:1 Заявка 15 2 5 8 18 - 25 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Контроль мяча: Тулуза: 49%, Марсель: 51%.
  • 64'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 63'
    Фарис Мумбанья из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Guillaume Restes пострадал.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Даллинга Тийс наказан за толчок Балерди Леонардо
  • 61'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 56'
      Муса Диарра не смог попасть в створ ударом издали
    • 56'
      Каманзи Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 55'
      Оооо... вот это был удар! Обамеянг Пьер-Эмерик должен был забить с этой позиции.
    • 55'
      Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Аззеддин Унахи из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Тулуза: 46%, Марсель: 54%.
    • 55'
      Балерди Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Мурильо Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 53'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Каманзи Уоррен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гуйе Папе
    • 52'
      Гбоо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Луис Энрике I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Лопес Пау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Тулуза: 42%, Марсель: 58%.
    • 50'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 49'
      Гарсия Улиссес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Луис Энрике I ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 48'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Аззеддин Унахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 47'
      Аззеддин Унахи из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Гбоо Янн.
    • 47'
      Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 46'
      Гуйе Папе выиграл воздушное противоборство у Гбоо Янн.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.6% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Тулуза 17.8% (21)
    X 34.7% (41)
    Марсель 47.5% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Марсель
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    3.42
    Реклама, olimp.bet
    3.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 1:1 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Марсель

    Исход игры
    Тулуза
    17.8% (21)
    Ничья
    34.7% (41)
    Марсель
    47.5% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    35.6% (42)
    1:1 Ничья
    32.2% (38)
    2:1 Тулуза
    9.3% (11)
    0:1 Марсель
    8.5% (10)
    1:0 Тулуза
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Марсель
    1.7% (2)
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