Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Аззеддин Унахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Муса Диарра не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лопес Пау плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

46' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Тулуза

42' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.

42' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Рефери не любит споров - именно за это Муса Диарра сейчас получил желтую

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Онана Жан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Обамеянг Пьер-Эмерик пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

37' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

36' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Мурильо Микаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Удар от ворот произведет Тулуза

33' ШТАНГА! Обамеянг Пьер-Эмерик обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

30' Удар от ворот произведет Тулуза

30' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

30' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

29' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

28' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

26' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Аззеддин Унахи из команды Марсель в офсайде

21' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Марсель

19' Абухляль Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Каманзи Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Гбоо Янн пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

15' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Николайсен Расмус нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

8' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

7' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Марсель начинает с центра поля