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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Тулуза
2:2
Конец матча
Марсель
0'
33' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
0:1
38' Гол
Онана Жан
39' Желтая карточка
Диарра Мусса
1:1
45' Гол
Николайсен Расмус
47' Желтая карточка
Унаи Аззедин
2:1
82' Гол
Гбоо Янн
2:2
90' Гол
Мумбанья Фарис
90'+8

Ход матча

33'
 
Мурильо Микаэль
38'
0:1
Онана Жан
39'
Диарра Мусса
 
45'
Николайсен Расмус
(Сьерро Венсан)
1:1
47'
 
Унаи Аззедин
59'
 
Мумбанья Фарис
Обамеянг Пьер-Эмерик
59'
 
Кондогбия Жоффрей
Верету Жордан
59'
 
Ндиайе Ильман
Корреа Хоакин
66'
 
Дау Райман
Мурильо Микаэль
71'
Бабика Шави
Абухляль Закария
 
80'
Магри Франк
Даллинга Тийс
 
80'
Шмидт Никлас
Спирингс Стейн
 
82'
Гбоо Янн
(Суасо Габриэль)
2:1
85'
Кассерес Кристиан
Гбоо Янн
 
87'
 
Keyliane Abdallah
Онана Жан
90'
2:2
Мумбанья Фарис

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 429 Количество передач 515
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Тулуза 17.8% (21)
X 34.7% (41)
Марсель 47.5% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
12
Каманзи
Уоррен
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
7
Абухляль
Закария
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
16
Лопес
Пау
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
22
Гуйе
Папе
6
Гарсия
Улиссес
8
Унаи
Аззедин
17
Онана
Жан
27
Верету
Жордан
44
Луис
Энрике
I
20
Корреа
Хоакин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Тулуза
3-4-2-1
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Марсель

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
150%
2 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

35 матчей

8.6%
45.7%
45.7%
3 победы 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

5.7%
65.7%
28.6%
2 победы 23 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
45.7%
40%
5 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:5
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:0
К
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:6
Л1
2:0
Л1
2:2
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
2:4
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
2:2
Л1
0:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.76
0.94

Среднее время на гол

117
95

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.65

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.23
1.29

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

73
70

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.37
Сьерро Венсан 6 (4) 0.2
Магри Франк 4 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.1
Гбоо Янн 2 0.07
Николайсен Расмус 2 0.07
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.38
Сарр Исмаила 3 0.1
Ндиайе Ильман 3 0.1
Оливейра Витор 3 0.1
Мумбанья Фарис 3 0.1
Мбемба Шансель 2 0.07
Клосс Жонатан 2 0.07
Мурильо Микаэль 2 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Балерди Леонардо 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Диарра Мусса 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Абухляль Закария 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Арит Амин 5 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
9
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

15
22
Тулуза
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Марсель
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
24% (7)
59% (17)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

20
18
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
15%
5
28%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
10%
4
15%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
35%
8
30%
30%
76-90

Забито

16
22
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

36
40
16 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
6
17%
8
20%
1-15
2
6%
9
23%
16-30
8
22%
7
18%
31-45
6
17%
5
13%
46-60
8
22%
5
13%
61-75
6
17%
6
15%
76-90

Пропущено

39
38
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
4
10%
7
18%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
8
21%
7
18%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
12
31%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3
Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2
Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Марсель

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
9
5
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
20
9
11
19
1.5
14
15
4
26
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 4:1 Заявка 29 19 9 1 69 - 25 66
2.
Монако
 Заявка 29 16 7 6 55 - 38 55
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 1:4 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 29 10 10 9 43 - 35 40
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 4:1 Заявка 15 9 5 1 38 - 16 32
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 1:4 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 4:1 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 1:4 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Тулуза: 46%, Марсель: 54%.
  • 97'
    Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Коста Логан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • 96'
    Команда Марсель сравняла счет! Игра продолжается!
  • 96'
    Г О О О О Л - Вау! Фарис Мумбанья классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!
  • 96'
    Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Бабика Шави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 46%, Марсель: 54%.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Гуйе Папе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Тулуза начинает контратаку
  • 94'
    Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Магри Франк наказан за толчок Гуйе Папе
    • 93'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Дау Райман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Бабика Шави наказан за толчок Гарсия Улиссес
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 45%, Марсель: 55%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Тулуза 17.8% (21)
    X 34.7% (41)
    Марсель 47.5% (56)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Тулуза 2:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Марсель

    Исход игры
    Тулуза
    17.8% (21)
    Ничья
    34.7% (41)
    Марсель
    47.5% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    35.6% (42)
    1:1 Ничья
    32.2% (38)
    2:1 Тулуза
    9.3% (11)
    0:1 Марсель
    8.5% (10)
    1:0 Тулуза
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Марсель
    1.7% (2)
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