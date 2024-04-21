Г О О О О Л - Вау! Фарис Мумбанья классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Команда Тулуза довольна результатом к этому моменту.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Бабика Шави из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Г О О О О Л - Гбоо Янн забивает с правой ноги!

82' Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Фарис Мумбанья.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.

76' Удар от ворот произведет Марсель

75' Сьерро Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Марсель

73' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Марсель

70' Фарис Мумбанья нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Фарис Мумбанья из команды Марсель в офсайде

64' Матч возобновлен

63' Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Фарис Мумбанья из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Guillaume Restes пострадал.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Тулуза

59' Тактическая замена. Обамеянг Пьер-Эмерик уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

58' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Коста Логан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Удар от ворот произведет Марсель

56' Муса Диарра не смог попасть в створ ударом издали

56' Каманзи Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Тулуза

55' Оооо... вот это был удар! Обамеянг Пьер-Эмерик должен был забить с этой позиции.

55' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Аззеддин Унахи из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Аззеддин Унахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.