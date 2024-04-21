Тур: 30. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
53 Чапчет АртурЗащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Монпелье
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.55
Среднее время на гол
68
58
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.36
1.54
Среднее время на гол
66
58
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.33
1.54
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
67
58
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.21
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.17
|Дьяките Умар
|5
|0.17
|Ито Дзюня
|3
|0.1
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Накамура Кейто
|3
|0.1
|Ричардсон Амир
|3
|0.1
|Абдельамид Юнис
|3
|0.1
|Хадра Реда
|1
|0.03
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|10 (9)
|0.34
|Адамс Акор
|7
|0.24
|Норден Арно
|6
|0.21
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.21
|Фаяд Халил
|2
|0.07
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Эстев Максим
|1
|0.03
|Хазри Вахби
|1
|0.03
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|Карамо Янн
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|1
|0.03
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Теума Тедди
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Ричардсон Амир
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Окуму Джозеф
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Коне Амаду
|1
|1
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|6
|0
|Ферри Жордан
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Хазри Вахби
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
7
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
18
14
Реймс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Монпелье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
6
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
6
40%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Забито
22
20
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
23%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
22%
5
26%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
4
17%
5
26%
76-90
Забито
37
38
20 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
7
19%
5
13%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
7
19%
6
16%
31-45
7
19%
6
16%
46-60
3
8%
8
21%
61-75
7
19%
8
21%
76-90
Пропущено
38
39
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
13%
10
26%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
11
29%
8
21%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
6
16%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1
ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1
Результаты матчей
Реймс
Монпелье
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реймс
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
59
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
95
69
59
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1118
1118
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|11.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 43
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 15
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Монпелье
Исход игры
Реймс
56.9% (66)
Ничья
31.9% (37)
Монпелье
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Реймс
34.5% (40)
1:1 Ничья
31% (36)
1:0 Реймс
15.5% (18)
1:2 Монпелье
6.9% (8)
2:0 Реймс
3.4% (4)
0:2 Монпелье
1.7% (2)
4:1 Реймс
1.7% (2)
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