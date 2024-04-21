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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Реймс
0:0
Первый тайм: 3'
Монпелье
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Реймс 56.4% (66)
X 32.5% (38)
Монпелье 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реймс
Ничья
Монпелье
3.70
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
8
Ричардсон
Амир
17
Накамура
Кейто
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
40
Лекомт
Бенжамен
36
Хефти
Сильван
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
27
Омерагич
Бечир
70
Кулибали
Танги
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
Реймс
4-4-1-1
Монпелье
4-1-4-1

История личных встреч

Реймс
Монпелье

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.55

Среднее время на гол

68
58

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.36
1.54

Среднее время на гол

66
58

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.33
1.54

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

67
58

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.21
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.17
Дьяките Умар 5 0.17
Ито Дзюня 3 0.1
Манетси Маршал 3 0.1
Накамура Кейто 3 0.1
Ричардсон Амир 3 0.1
Абдельамид Юнис 3 0.1
Хадра Реда 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 10 (9) 0.34
Адамс Акор 7 0.24
Норден Арно 6 0.21
Аль-Тамари Мусса 6 0.21
Фаяд Халил 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.03
Силла Иссиага 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Теума Тедди 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Матусива Азор 3 0
Коне Амаду 1 1
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Куду Теренс 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 6 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Хазри Вахби 4 0
Модибо Саньян 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
7
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

18
14
Реймс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Монпелье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
6
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
6
40%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

22
20
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
23%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
22%
5
26%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
4
17%
5
26%
76-90

Забито

37
38
20 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
7
19%
5
13%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
7
19%
6
16%
31-45
7
19%
6
16%
46-60
3
8%
8
21%
61-75
7
19%
8
21%
76-90

Пропущено

38
39
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
13%
10
26%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
11
29%
8
21%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
6
16%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1
ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1

Результаты матчей

Реймс
Монпелье

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
9
1.5
5
9
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
20
9
11
18
1.5
11
18
2
27
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 29 15 8 6 44 - 27 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 29 11 7 11 36 - 39 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Страсбург
 Заявка 29 9 9 11 33 - 40 36
13.
Монпелье
 Заявка 29 8 10 11 40 - 43 33
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Гавр
 Заявка 29 6 10 13 27 - 37 28
16.
Мец
 Заявка 29 7 5 17 30 - 49 26
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 14 5 2 7 14 - 15 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
10.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 16
12.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 3'
    Адамс Акор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Хефти Сильван из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 2'
    Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 2'
    Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.5% пользователей.
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Прогнозы 117
Реймс 56.4% (66)
X 32.5% (38)
Монпелье 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Монпелье
3.70
3.75
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3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Реймс 0:0 Монпелье онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реймс 0:0 Монпелье

Исход игры
Реймс
56.9% (66)
Ничья
31.9% (37)
Монпелье
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Реймс
34.5% (40)
1:1 Ничья
31% (36)
1:0 Реймс
15.5% (18)
1:2 Монпелье
6.9% (8)
2:0 Реймс
3.4% (4)
0:2 Монпелье
1.7% (2)
4:1 Реймс
1.7% (2)
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