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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Реймс
1:2
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
26' Гол
Модибо Саньян
42' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
47' Желтая карточка
Силла Иссиага
49' Желтая карточка
Манетси Маршал
1:1
66' Гол
Агбаду Эммануэль
69' Желтая карточка
Модибо Саньян
82' Желтая карточка
Хазри Вахби
1:2
86' Гол
Аль-Тамари Мусса
90' Желтая карточка
Боянг Адама
90'+5

Ход матча

26'
0:1
Модибо Саньян
(Шотар Жорис)
42'
Абдельамид Юнис
 
47'
 
Силла Иссиага
49'
Манетси Маршал
 
57'
Стамбули Бенжамен
Накамура Кейто
 
57'
Теума Тедди
Ричардсон Амир
 
66'
Агбаду Эммануэль
(Теума Тедди)
1:1
67'
Диакон Мамаду
Куду Теренс
 
69'
 
Модибо Саньян
72'
 
Аль-Тамари Мусса
Кулибали Танги
72'
 
Хазри Вахби
Норден Арно
80'
Боянг Адама
Дьяките Умар
 
80'
Де Смет Тибо
Акиеме Серхио
 
82'
 
Хазри Вахби
85'
 
Карамо Янн
Адамс Акор
86'
1:2
Аль-Тамари Мусса
(Саванье Тежи)
90'
 
Тшато Энзо
Хефти Сильван
90'
Боянг Адама
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 342 Количество передач 324
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Реймс 56.4% (66)
X 32.5% (38)
Монпелье 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
7
Ито
Дзюня
8
Ричардсон
Амир
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
40
Лекомт
Бенжамен
36
Хефти
Сильван
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
27
Омерагич
Бечир
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Реймс
4-4-1-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Монпелье

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.55

Среднее время на гол

68
58

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.36
1.54

Среднее время на гол

66
58

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.33
1.54

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

67
58

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.2
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.17
Дьяките Умар 5 0.17
Ито Дзюня 3 0.1
Манетси Маршал 3 0.1
Накамура Кейто 3 0.1
Ричардсон Амир 3 0.1
Абдельамид Юнис 3 0.1
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 10 (9) 0.33
Адамс Акор 7 0.23
Аль-Тамари Мусса 7 0.23
Норден Арно 6 0.2
Фаяд Халил 2 0.07
Модибо Саньян 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.03
Силла Иссиага 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Куяте Кики 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Теума Тедди 5 0
Манетси Маршал 5 0
Ричардсон Амир 4 0
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Матусива Азор 3 0
Коне Амаду 1 1
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Куду Теренс 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 6 0
Хазри Вахби 5 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Модибо Саньян 5 0
Шотар Жорис 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Силла Иссиага 3 0
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
7
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Монпелье
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

18
14
Реймс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Монпелье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
6
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
3
18%
2
10%
76-90

Забито

22
20
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
23%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
22%
5
26%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
4
17%
5
26%
76-90

Забито

38
40
20 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
7
18%
5
13%
1-15
6
16%
6
15%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
7
18%
9
23%
76-90

Пропущено

40
40
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
5
13%
10
25%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
11
28%
8
20%
46-60
7
18%
9
23%
61-75
7
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1
ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1

Результаты матчей

Реймс
Монпелье

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
21
9
11
19
1.5
12
18
2
28
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 0:0 Заявка 30 15 9 6 44 - 27 54
3.
Монако
 0:0 Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
4.
Лилль
 Заявка 29 14 10 5 43 - 25 52
5.
Ницца
 Заявка 29 13 8 8 31 - 22 47
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 29 12 5 12 38 - 45 41
9.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
10.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
11.
Тулуза
 Заявка 29 9 9 11 34 - 37 36
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 29 6 8 15 35 - 55 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
Брест
 0:0 Заявка 15 8 6 1 24 - 11 30
3.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
4.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
7.
Монако
 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 0:0 Заявка 15 8 5 2 32 - 25 29
3.
Брест
 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Монпелье: 48%.
  • 95'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Монпелье: 48%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Хадра Реда наказан за толчок Хазри Вахби
  • 93'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 92'
    Adama Bojang получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Монпелье: 48%.
  • 91'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Реймс 56.4% (66)
    X 32.5% (38)
    Монпелье 11.1% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Монпелье

    Исход игры
    Реймс
    56.4% (66)
    Ничья
    32.5% (38)
    Монпелье
    11.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    34.2% (40)
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    1:0 Реймс
    15.4% (18)
    1:2 Монпелье
    6.8% (8)
    2:0 Реймс
    3.4% (4)
    0:2 Монпелье
    1.7% (2)
    4:1 Реймс
    1.7% (2)
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