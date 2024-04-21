Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Adama Bojang нанес удар, но промахнулся очень сильно.

86' Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса забивает с левой ноги!

86' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Стамбули Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Диакон Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Adama Bojang наказан за толчок Адамс Акор

82' Хазри Вахби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Теума Тедди пробил со штрафного прямо в стенку

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Тактическая замена. Дьяките Умар уходит с поля и его заменяет Adama Bojang

78' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

76' Хорошую попытку сделал Шотар Жорис . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Агбаду Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Хорошую попытку сделал Саванье Тежи . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Модибо Саньян получает желтую карточку за толчок соперника.

69' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!

65' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Норден Арно завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

64' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Монпелье

63' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Хадра Реда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Теума Тедди из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Манетси Маршал нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

62' Стамбули Бенжамен из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Омерагич Бечир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Реймс

59' Адамс Акор не смог попасть в створ ударом издали

58' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

55' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

53' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

52' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Манетси Маршал получает желтую карточку за толчок соперника.

48' Куду Теренс пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

47' Силла Иссиага получает желтую карточку за толчок соперника.

47' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника